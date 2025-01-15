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Воробьев посетил бойцов в военном госпитале под Солнечногорском - РИА Новости, 15.01.2025
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Новости Подмосковья
 
18:08 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/vorobev-1993897232.html
Воробьев посетил бойцов в военном госпитале под Солнечногорском
Воробьев посетил бойцов в военном госпитале под Солнечногорском - РИА Новости, 15.01.2025
Воробьев посетил бойцов в военном госпитале под Солнечногорском
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил бойцов, которые восстанавливаются после ранений в филиале №2 "1586 Военного клинического госпиталя" под... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T18:08:00+03:00
2025-01-15T18:08:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил бойцов, которые восстанавливаются после ранений в филиале №2 "1586 Военного клинического госпиталя" под Солнечногорском в Тимонове, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Госпиталь был основан в 1949 году во Владимирской области, спустя восемь лет он был передислоцирован в подмосковное Тимоново. Здесь проходят лечение и медицинские обследования ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, участники СВО со всей страны, в том числе из Подмосковья. "Я здесь для того, чтобы сказать слова благодарности и кадровым военнослужащим, и добровольцам. Хотел также спросить, чем можем еще помочь. С командирами мы регулярно встречаемся, все запросы стараемся удовлетворять. А в основном это дроны – FPV и "мавики", а также транспортные средства – мотоциклы, "буханки", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он также выразил благодарность в адрес врачей, отметив, что в госпитале очень сильная профессиональная команда специалистов. Губернатор пообщался с некоторыми бойцами, в процессе чего поднимались вопросы о социальной газификации, выплатах по контракту и помощи родственникам. В госпитале в Тимонове развернуто 300 коек. Для пациентов оборудованы комфортные двух- и трехместные палаты. В медучреждении - 28 лечебно-диагностических отделений и кабинетов. Здесь также начали проводить в последние годы сложные лабораторные исследования, широко применять малоинвазивную (малотравматичную) хирургию. Кроме того, внедрены современные технологии в лор-области, офтальмологии (лазерохирургия), урологии. А в реабилитации применяются такие новые методики, как внутривенная и накожная лазеротерапия. Персонал госпиталя – более 300 человек. Работают здесь не только военные, но и гражданские врачи. Некоторые из них также выезжают в зону боевых действий.
https://ria.ru/20250115/vorobev-1993889377.html
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московская область (подмосковье), владимирская область, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Владимирская область, Андрей Воробьев
Воробьев посетил бойцов в военном госпитале под Солнечногорском

Губернатор Воробьев посетил бойцов в военном госпитале под Солнечногорском

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства МОГубернатор Московской области Андрей Воробьев посетил бойцов в военном госпитале под Солнечногорском
Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил бойцов в военном госпитале под Солнечногорском - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства МО
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил бойцов, которые восстанавливаются после ранений в филиале №2 "1586 Военного клинического госпиталя" под Солнечногорском в Тимонове, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Госпиталь был основан в 1949 году во Владимирской области, спустя восемь лет он был передислоцирован в подмосковное Тимоново. Здесь проходят лечение и медицинские обследования ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, участники СВО со всей страны, в том числе из Подмосковья.
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"Я здесь для того, чтобы сказать слова благодарности и кадровым военнослужащим, и добровольцам. Хотел также спросить, чем можем еще помочь. С командирами мы регулярно встречаемся, все запросы стараемся удовлетворять. А в основном это дроны – FPV и "мавики", а также транспортные средства – мотоциклы, "буханки", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
Он также выразил благодарность в адрес врачей, отметив, что в госпитале очень сильная профессиональная команда специалистов.
Губернатор пообщался с некоторыми бойцами, в процессе чего поднимались вопросы о социальной газификации, выплатах по контракту и помощи родственникам.
В госпитале в Тимонове развернуто 300 коек. Для пациентов оборудованы комфортные двух- и трехместные палаты. В медучреждении - 28 лечебно-диагностических отделений и кабинетов. Здесь также начали проводить в последние годы сложные лабораторные исследования, широко применять малоинвазивную (малотравматичную) хирургию. Кроме того, внедрены современные технологии в лор-области, офтальмологии (лазерохирургия), урологии. А в реабилитации применяются такие новые методики, как внутривенная и накожная лазеротерапия.
Персонал госпиталя – более 300 человек. Работают здесь не только военные, но и гражданские врачи. Некоторые из них также выезжают в зону боевых действий.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Владимирская областьАндрей Воробьев
 
 
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