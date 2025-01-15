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Ефимов: детский сад на 200 мест возведут во Внукове - РИА Новости, 15.01.2025
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11:00 15.01.2025
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Ефимов: детский сад на 200 мест возведут во Внукове
Ефимов: детский сад на 200 мест возведут во Внукове - РИА Новости, 15.01.2025
Ефимов: детский сад на 200 мест возведут во Внукове
Детский сад площадью 3,9 тысячи квадратных метров на 200 мест построят в Новой Москве во Внукове, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир РИА Новости, 15.01.2025
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2025-01-15T11:00:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
владислав овчинский
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Детский сад площадью 3,9 тысячи квадратных метров на 200 мест построят в Новой Москве во Внукове, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В районе Внуково появится детский сад площадью почти 3,9 тысячи квадратных метров. Трехэтажное здание построят на участке площадью 6,7 тысячи квадратных метров. Объект будет рассчитан на 200 воспитанников. Завершить строительство планируется до конца 2025 года", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что объект построят в рамках договора с городом. После завершения работ детский сад передадут в систему московского образования.В свою очередь, министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики, Владислав Овчинский отметил, что в новом здании оборудуют помещения для восьми групп дошкольников, музыкальный и физкультурный залы. Также в детсаду появятся кабинет для коррекционно-развивающих занятий, пищеблок полного технологического цикла.Помимо этого, для ребят предусмотрено восемь прогулочных и две спортивные площадки для занятий физкультурой, добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в 2024 году социальная инфраструктура города пополнилась 81 объектом образования, здравоохранения, культуры и спорта.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владислав Овчинский, Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: детский сад на 200 мест возведут во Внукове

Ефимов: детский сад на 200 мест построят во Внукове Новой Москвы

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Детский сад площадью 3,9 тысячи квадратных метров на 200 мест построят в Новой Москве во Внукове, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В районе Внуково появится детский сад площадью почти 3,9 тысячи квадратных метров. Трехэтажное здание построят на участке площадью 6,7 тысячи квадратных метров. Объект будет рассчитан на 200 воспитанников. Завершить строительство планируется до конца 2025 года", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Ефимов: в Москве до конца 2027 года построят четыре пешеходных моста
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В сообщении уточняется, что объект построят в рамках договора с городом. После завершения работ детский сад передадут в систему московского образования.
В свою очередь, министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики, Владислав Овчинский отметил, что в новом здании оборудуют помещения для восьми групп дошкольников, музыкальный и физкультурный залы. Также в детсаду появятся кабинет для коррекционно-развивающих занятий, пищеблок полного технологического цикла.
Помимо этого, для ребят предусмотрено восемь прогулочных и две спортивные площадки для занятий физкультурой, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в 2024 году социальная инфраструктура города пополнилась 81 объектом образования, здравоохранения, культуры и спорта.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Владислав ОвчинскийСергей СобянинГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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