Ефимов: детский сад на 200 мест возведут во Внукове
Ефимов: детский сад на 200 мест построят во Внукове Новой Москвы
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Детский сад площадью 3,9 тысячи квадратных метров на 200 мест построят в Новой Москве во Внукове, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В районе Внуково появится детский сад площадью почти 3,9 тысячи квадратных метров. Трехэтажное здание построят на участке площадью 6,7 тысячи квадратных метров. Объект будет рассчитан на 200 воспитанников. Завершить строительство планируется до конца 2025 года", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что объект построят в рамках договора с городом. После завершения работ детский сад передадут в систему московского образования.
В свою очередь, министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики, Владислав Овчинский отметил, что в новом здании оборудуют помещения для восьми групп дошкольников, музыкальный и физкультурный залы. Также в детсаду появятся кабинет для коррекционно-развивающих занятий, пищеблок полного технологического цикла.
Помимо этого, для ребят предусмотрено восемь прогулочных и две спортивные площадки для занятий физкультурой, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в 2024 году социальная инфраструктура города пополнилась 81 объектом образования, здравоохранения, культуры и спорта.