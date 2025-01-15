https://ria.ru/20250115/vladivostok-1993831309.html

На мужчину, протаранившего автомобили во Владивостоке, завели два дела

На мужчину, протаранившего автомобили во Владивостоке, завели два дела - РИА Новости, 15.01.2025

На мужчину, протаранившего автомобили во Владивостоке, завели два дела

Еще два уголовных дела возбудили на хабаровчанина, который на угнанном внедорожнике протаранил несколько автомобилей и пытался въехать в здание храма на... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T13:32:00+03:00

2025-01-15T13:32:00+03:00

2025-01-15T14:07:00+03:00

происшествия

россия

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александр бастрыкин

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ВЛАДИВОСТОК, 15 янв – РИА Новости. Еще два уголовных дела возбудили на хабаровчанина, который на угнанном внедорожнике протаранил несколько автомобилей и пытался въехать в здание храма на центральной площади во Владивостоке, сообщает прокуратура Приморья. В Telegram-каналах ранее разошлись видео, на которых видно, как мужчина на внедорожнике въезжает по ступеням храма в его дверь, а после таранит машину полиции, далее делает круг по центральной площади города, врезается в стоящий на остановке автобус и уезжает по улице Светланской. На других кадрах видно, что этот же внедорожник стоит разбитым далее по улице Светланской у памятника Элеоноре Прей. В прокуратуре Приморья РИА Новости сообщили, что мужчина 1987 года рождения на Range Rover проехал по пешеходной зоне центральной площади, протаранил несколько автомобилей, пытался скрыться от сотрудников ГАИ, но был задержан. "Прокуратура признала законным возбуждение в отношении мужчины, 1987 г. р., уголовных дел по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с угрозой применением насилия, с применением предмета используемого в качестве оружия, связанное с сопротивлением представителю власти) и ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения), ход и результаты расследования которых поставлены на контроль", - сообщило надзорное ведомство в своём Тelegram-канале. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного, уточнили в прокуратуре. Ранее СУСК России по региону сообщило, что мужчина подозревается в применении насилия в отношении представителей власти, дело возбуждено по ст. 318 УК РФ, в отношении него назначат судебно-психиатрическую экспертизу. Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, задержанный – Александр Голуженко. На сайте СК РФ 11 января 2022 года сообщалось, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил управлению кадров СК России провести служебную проверку "в связи с публикациями в социальной сети следователя-криминалиста СУСК России по Приморскому краю А.А. Голуженко". Было поручено дать оценку изложенным им доводам и действиям, связанным с распространением данных о служебной деятельности. Хабаровские СМИ в конце января 2022 года писали, что уже бывший сотрудник приморского следкома Голуженко был задержан за неповиновение законным распоряжениям сотрудников полиции: якобы машина мужчины без номеров стояла у здания правительства в Хабаровске, предъявить документы он отказался, и его задержали. В Центральном районном суде Хабаровска РИА Новости подтвердили, что в январе 2022 года рассматривался административный материал на Голуженко о неповиновении полиции, тогда ему был назначен административный арест.

https://ria.ru/20241025/naezd-1979959583.html

https://ria.ru/20240519/podrostok-1946965662.html

https://ria.ru/20250104/dtp-1992526841.html

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хабаровск

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происшествия, россия, хабаровск, владивосток, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф