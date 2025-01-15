На мужчину, протаранившего автомобили во Владивостоке, завели два дела
На мужчину, пытавшегося въехать в храм во Владивостоке, завели еще два дела
© Фото : Прокуратура Приморского края/TelegramМесто происшествия, где хабаровчанин на угнанном внедорожнике протаранил несколько автомобилей и пытался въехать в здание храма на центральной площади во Владивостоке
Место происшествия, где хабаровчанин на угнанном внедорожнике протаранил несколько автомобилей и пытался въехать в здание храма на центральной площади во Владивостоке
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 15 янв – РИА Новости. Еще два уголовных дела возбудили на хабаровчанина, который на угнанном внедорожнике протаранил несколько автомобилей и пытался въехать в здание храма на центральной площади во Владивостоке, сообщает прокуратура Приморья.
В Telegram-каналах ранее разошлись видео, на которых видно, как мужчина на внедорожнике въезжает по ступеням храма в его дверь, а после таранит машину полиции, далее делает круг по центральной площади города, врезается в стоящий на остановке автобус и уезжает по улице Светланской. На других кадрах видно, что этот же внедорожник стоит разбитым далее по улице Светланской у памятника Элеоноре Прей. В прокуратуре Приморья РИА Новости сообщили, что мужчина 1987 года рождения на Range Rover проехал по пешеходной зоне центральной площади, протаранил несколько автомобилей, пытался скрыться от сотрудников ГАИ, но был задержан.
В Приморье женщина без прав на внедорожнике влетела на крышу другого авто
25 октября 2024, 06:55
"Прокуратура признала законным возбуждение в отношении мужчины, 1987 г. р., уголовных дел по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с угрозой применением насилия, с применением предмета используемого в качестве оружия, связанное с сопротивлением представителю власти) и ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения), ход и результаты расследования которых поставлены на контроль", - сообщило надзорное ведомство в своём Тelegram-канале.
Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного, уточнили в прокуратуре.
Ранее СУСК России по региону сообщило, что мужчина подозревается в применении насилия в отношении представителей власти, дело возбуждено по ст. 318 УК РФ, в отношении него назначат судебно-психиатрическую экспертизу.
Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, задержанный – Александр Голуженко.
На сайте СК РФ 11 января 2022 года сообщалось, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил управлению кадров СК России провести служебную проверку "в связи с публикациями в социальной сети следователя-криминалиста СУСК России по Приморскому краю А.А. Голуженко". Было поручено дать оценку изложенным им доводам и действиям, связанным с распространением данных о служебной деятельности.
Хабаровские СМИ в конце января 2022 года писали, что уже бывший сотрудник приморского следкома Голуженко был задержан за неповиновение законным распоряжениям сотрудников полиции: якобы машина мужчины без номеров стояла у здания правительства в Хабаровске, предъявить документы он отказался, и его задержали.
В Центральном районном суде Хабаровска РИА Новости подтвердили, что в январе 2022 года рассматривался административный материал на Голуженко о неповиновении полиции, тогда ему был назначен административный арест.
На МКАД опрокинулся и загорелся автомобиль
4 января, 20:44