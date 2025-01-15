https://ria.ru/20250115/vladivostok-1993829961.html

Появились подробности о водителе, пытавшемся въехать в храм во Владивостоке

Появились подробности о водителе, пытавшемся въехать в храм во Владивостоке - РИА Новости, 15.01.2025

Появились подробности о водителе, пытавшемся въехать в храм во Владивостоке

Мужчина, который в среду во Владивостоке на угнанном внедорожнике протаранил несколько автомобилей и пытался въехать в здание храма на центральной площади,... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T13:18:00+03:00

2025-01-15T13:18:00+03:00

2025-01-15T13:18:00+03:00

происшествия

авто

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следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 15 янв – РИА Новости. Мужчина, который в среду во Владивостоке на угнанном внедорожнике протаранил несколько автомобилей и пытался въехать в здание храма на центральной площади, ранее работал следователем, в 2022 году он был наказан судом за неповиновение сотруднику полиции в Хабаровске. В Telegram-каналах разошлись видео, на которых видно, как мужчина на внедорожнике въезжает по ступеням храма в его дверь, а после таранит машину полиции, далее делает круг по центральной площади города, врезается в стоящий на остановке автобус и уезжает по улице Светланской. На других кадрах видно, что этот же внедорожник стоит разбитым далее по улице Светланской у памятника Элеоноре Прей. В прокуратуре Приморья РИА Новости сообщили, что мужчина 1987 года рождения на Range Rover проехал по пешеходной зоне центральной площади, протаранил несколько автомобилей, пытался скрыться от сотрудников ГАИ, но был задержан. Мужчина зарегистрирован в Хабаровске, ранее проживал в Приморье, пояснить свои действия на момент задержания он не мог. Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, задержанный – Александр Голуженко. На сайте СК РФ 11 января 2022 года сообщалось, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил управлению кадров СК России провести служебную проверку "в связи с публикациями в социальной сети следователя-криминалиста СУСК России по Приморскому краю А.А. Голуженко". Было поручено дать оценку изложенным им доводам и действиям, связанным с распространением данных о служебной деятельности. Хабаровские СМИ в конце января 2022 года писали, что уже бывший сотрудник приморского следкома Голуженко был задержан за неповиновение законным распоряжениям сотрудников полиции: якобы машина мужчины без номеров стояла у здания правительства в Хабаровске, предъявить документы он отказался, и его задержали. В Центральном районном суде Хабаровска РИА Новости подтвердили, что в январе 2022 года рассматривался административный материал на Голуженко о неповиновении полиции, тогда ему был назначен административный арест. Согласно тексту решения, опубликованного на сайте районного суда, Голуженко назначено 13 суток административного ареста по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". В решении указано, что Голуженко "отказался выполнить законное требование инспектора ДПС… передать для проверки документы на право управления транспортным средством, пытался скрыться на автомобиле". Также в тексте говорится, что мужчина ранее проходил службу в следственном комитете и показывал инспектору обложку от своего бывшего служебного удостоверения, сообщив, что является бывшим сотрудником следственного органа. Со слов инспектора ДПС, которые приведены в тексте решения, Голуженко не реагировал на требования показать документы и попытался скрыться на машине, а когда его авто догнали, "заблокировал двери автомобиля и сидел внутри, снимая происходящее на телефон, показал ему корочку служебного удостоверения черного цвета с надписью о принадлежности к следственному органу и выражался грубой нецензурной бранью в их адрес". Вину в правонарушении Голуженко признал частично, а его защитник "просил учесть его длительный период работы в правоохранительных органах, положительные характеристики и наличие наград по службе", говорится в тексте решения суда.

https://ria.ru/20250113/sahalin-1993416342.html

https://ria.ru/20250111/peterburg-1993266144.html

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происшествия, авто, хабаровск, россия, владивосток, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф