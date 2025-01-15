https://ria.ru/20250115/vetnam-1993779840.html
Москва и Ханой продолжат работу по нефтегазовым проектам
Москва и Ханой продолжат работу по нефтегазовым проектам - РИА Новости, 15.01.2025
Москва и Ханой продолжат работу по нефтегазовым проектам
Москва и Ханой продолжат создание благоприятных условий для реализации совместных нефтегазовых проектов на территории России и на континентальном шельфе... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T09:32:00+03:00
2025-01-15T09:32:00+03:00
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ХАНОЙ, 15 янв - РИА Новости. Москва и Ханой продолжат создание благоприятных условий для реализации совместных нефтегазовых проектов на территории России и на континентальном шельфе Вьетнама, говорится в совместном коммюнике по итогам визита премьер-министр РФ Михаила Мишустина во Вьетнам. "Стороны договорились продолжить создание благоприятных условий для реализации совместных нефтегазовых проектов на территории Российской Федерации и на континентальном шельфе Вьетнама, в соответствии с законодательством двух стран и международным правом, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года", - говорится в документе.
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вьетнам, россия, москва, михаил мишустин, оон, экономика
Вьетнам, Россия, Москва, Михаил Мишустин, ООН, Экономика
Москва и Ханой продолжат работу по нефтегазовым проектам
Москва и Ханой продолжат создание условий для нефтегазовых проектов