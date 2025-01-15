Рейтинг@Mail.ru
Москва и Ханой продолжат работу по нефтегазовым проектам - РИА Новости, 15.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:32 15.01.2025 (обновлено: 10:36 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/vetnam-1993779840.html
Москва и Ханой продолжат работу по нефтегазовым проектам
Москва и Ханой продолжат работу по нефтегазовым проектам - РИА Новости, 15.01.2025
Москва и Ханой продолжат работу по нефтегазовым проектам
Москва и Ханой продолжат создание благоприятных условий для реализации совместных нефтегазовых проектов на территории России и на континентальном шельфе... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T09:32:00+03:00
2025-01-15T10:36:00+03:00
вьетнам
россия
москва
михаил мишустин
оон
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993795096_0:150:3105:1897_1920x0_80_0_0_feff08a986aa91fd2b9ef0b34234bbd9.jpg
ХАНОЙ, 15 янв - РИА Новости. Москва и Ханой продолжат создание благоприятных условий для реализации совместных нефтегазовых проектов на территории России и на континентальном шельфе Вьетнама, говорится в совместном коммюнике по итогам визита премьер-министр РФ Михаила Мишустина во Вьетнам. "Стороны договорились продолжить создание благоприятных условий для реализации совместных нефтегазовых проектов на территории Российской Федерации и на континентальном шельфе Вьетнама, в соответствии с законодательством двух стран и международным правом, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250115/vetnam-1993779277.html
вьетнам
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993795096_188:0:2917:2047_1920x0_80_0_0_4b7a5bc5efcd7d908f9552d1f8e44fa5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вьетнам, россия, москва, михаил мишустин, оон, экономика
Вьетнам, Россия, Москва, Михаил Мишустин, ООН, Экономика
Москва и Ханой продолжат работу по нефтегазовым проектам

Москва и Ханой продолжат создание условий для нефтегазовых проектов

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Вьетнама Лыонг Кыонг во время встречи в Ханое
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Вьетнама Лыонг Кыонг во время встречи в Ханое - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Вьетнама Лыонг Кыонг во время встречи в Ханое
Читать ria.ru в
Дзен
ХАНОЙ, 15 янв - РИА Новости. Москва и Ханой продолжат создание благоприятных условий для реализации совместных нефтегазовых проектов на территории России и на континентальном шельфе Вьетнама, говорится в совместном коммюнике по итогам визита премьер-министр РФ Михаила Мишустина во Вьетнам.
"Стороны договорились продолжить создание благоприятных условий для реализации совместных нефтегазовых проектов на территории Российской Федерации и на континентальном шельфе Вьетнама, в соответствии с законодательством двух стран и международным правом, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года", - говорится в документе.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на российско-вьетнамских переговорах в Ханое - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Россия и Вьетнам договорились продолжить развитие двусторонних отношений
Вчера, 09:30
 
ВьетнамРоссияМоскваМихаил МишустинООНЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала