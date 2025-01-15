https://ria.ru/20250115/vetnam-1993777829.html

Россия и Вьетнам договорились укрепить двустороннюю торговлю

Россия и Вьетнам договорились укрепить двустороннюю торговлю - РИА Новости, 15.01.2025

Россия и Вьетнам договорились укрепить двустороннюю торговлю

Россия и Вьетнам договорились укрепить двусторонную торговлю и нарастить поставки продукции на рынки друг друга. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T09:20:00+03:00

2025-01-15T09:20:00+03:00

2025-01-15T10:37:00+03:00

экономика

россия

вьетнам

михаил мишустин

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ХАНОЙ, 15 янв - РИА Новости. Россия и Вьетнам договорились укрепить двусторонную торговлю и нарастить поставки продукции на рынки друг друга. Председатель правительства России Михаил Мишустин находится с рабочим визитом во Вьетнаме. "Стороны обсудили и договорились о мерах по укреплению двусторонней торговли, в том числе за счет более широкого использования возможностей Соглашения о свободной торговле между ЕЭС и его государствами-членами, с одной стороны, и Социалистической Республикой Вьетнам, с другой стороны, десятилетие подписания которого отмечается в этом году (29 мая 2015 года – 29 мая 2025 года), а также высказались за наращивание взаимных поставок продукции на рынки друг друга", - говорится в совместном коммюнике по итогам визита российского премьер-министра.

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россия

вьетнам

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экономика, россия, вьетнам, михаил мишустин