Россия и Вьетнам договорились укрепить двустороннюю торговлю
Россия и Вьетнам договорились нарастить взаимные поставки продукции на рынки
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Вьетнама Лыонг Кыонг во время встречи в Ханое
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Вьетнама Лыонг Кыонг во время встречи в Ханое
Читать ria.ru в
ХАНОЙ, 15 янв - РИА Новости. Россия и Вьетнам договорились укрепить двусторонную торговлю и нарастить поставки продукции на рынки друг друга.
Председатель правительства России Михаил Мишустин находится с рабочим визитом во Вьетнаме.
"Стороны обсудили и договорились о мерах по укреплению двусторонней торговли, в том числе за счет более широкого использования возможностей Соглашения о свободной торговле между ЕЭС и его государствами-членами, с одной стороны, и Социалистической Республикой Вьетнам, с другой стороны, десятилетие подписания которого отмечается в этом году (29 мая 2015 года – 29 мая 2025 года), а также высказались за наращивание взаимных поставок продукции на рынки друг друга", - говорится в совместном коммюнике по итогам визита российского премьер-министра.
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