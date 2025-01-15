https://ria.ru/20250115/vetnam-1993775818.html

Россия и Вьетнам договорились развивать морское сообщение

Россия и Вьетнам договорились развивать морское сообщение - РИА Новости, 15.01.2025

Россия и Вьетнам договорились развивать морское сообщение

Россия и Вьетнам договорились развивать железнодорожное и морское сообщение, а также грузовые перевозки, сообщается в совместном коммюнике по итогам... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T09:07:00+03:00

2025-01-15T09:07:00+03:00

2025-01-15T10:38:00+03:00

россия

вьетнам

экономика

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ХАНОЙ, 15 янв - РИА Новости. Россия и Вьетнам договорились развивать железнодорожное и морское сообщение, а также грузовые перевозки, сообщается в совместном коммюнике по итогам официального визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в республику."Было признано необходимым развивать железнодорожное и морское сообщение, мультимодальные грузовые перевозки", - сообщается в документе.Отмечается, что в ходе переговоров стороны детально рассмотрели широкий спектр тем и направлений российско-вьетнамских отношений в политической, торгово-экономической, научно-технологической и гуманитарной областях, взаимодействия в сферах обороны и безопасности, образования и подготовки кадров, транспорта, туризма и других областях.Также состоялся обмен мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес."Стороны высказались за упрочение контактов между парламентами, политическими партиями, министерствами и ведомствами и развитие межрегиональных связей", - отмечается в коммюнике.Российская сторона отметила весомые достижения Вьетнама в развитии экономики и социальной сферы, повышение ее авторитета в регионе и в мире в целом."Вьетнамская сторона высоко оценила устойчивую позитивную динамику социально-экономического развития России. Стороны констатировали, что российско-вьетнамские отношения всеобъемлющего стратегического партнерства поступательно развиваются на взаимовыгодной основе. Этому во многом способствует интенсивный политический диалог, прежде всего на высшем уровне", - сообщается в коммюнике.

https://ria.ru/20250115/vetnam-1993777829.html

https://ria.ru/20250115/vetnam-1993771869.html

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вьетнам

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вьетнам, экономика