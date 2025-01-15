https://ria.ru/20250115/vaktsina-1993781193.html

Вакцина "Флю-М" против гриппа прошла преквалификацию ВОЗ

Вакцина "Флю-М" против гриппа прошла преквалификацию ВОЗ - РИА Новости, 15.01.2025

Вакцина "Флю-М" против гриппа прошла преквалификацию ВОЗ

Отечественная противогриппозная вакцина "Флю-М" успешно прошла преквалификацию ВОЗ и рекомендована для закупки агентствами ООН, в том числе ЮНИСЕФ, сообщила... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T09:40:00+03:00

2025-01-15T09:40:00+03:00

2025-01-15T14:12:00+03:00

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

воз

общество

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Отечественная противогриппозная вакцина "Флю-М" успешно прошла преквалификацию ВОЗ и рекомендована для закупки агентствами ООН, в том числе ЮНИСЕФ, сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства."Противогриппозная вакцина "Флю-М", производимая на мощностях Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА России и Латиноамериканского института биотехнологии Мечников в Республике Никарагуа, успешно прошла преквалификацию Всемирной организации здравоохранения",- говорится в сообщении.Это первая российская противогриппозная вакцина, признанная ВОЗ и рекомендованная для закупки агентствами ООН, такими как Возобновляемый фонд Панамериканской организации здравоохранения и Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), пояснили в пресс-службе.Статус преквалификации Всемирной организации здравоохранения подтверждает качество вакцины, соответствующее международным требованиям и стандартам, а при выходе на мировой рынок позволяет производителю миновать длительные процедуры регистрации препарата в каждой отдельной стране либо воспользоваться ускоренной процедурой регистрации, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20250113/gintsburg-1993498555.html

https://ria.ru/20241221/bakterii-1990552203.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), воз, общество