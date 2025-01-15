https://ria.ru/20250115/tsar-1993821308.html

Россия и ЦАР развивают отношения во всех областях, заявил Песков

Россия и ЦАР развивают отношения во всех областях, заявил Песков - РИА Новости, 15.01.2025

Россия и ЦАР развивают отношения во всех областях, заявил Песков

РФ и Центральноафриканская Республика развивают отношения во всех областях, в том числе в сфере безопасности, визит президента ЦАР Фостена Арканжи Туадеры в... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T12:45:00+03:00

2025-01-15T12:45:00+03:00

2025-01-15T12:45:00+03:00

политика

россия

цар

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владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. РФ и Центральноафриканская Республика развивают отношения во всех областях, в том числе в сфере безопасности, визит президента ЦАР Фостена Арканжи Туадеры в Москву связан с этим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в пресс-службе Кремля сообщили о том, что президент России Владимир Путин 16 января проведет переговоры с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой, который находится в РФ с официальным визитом "Мы развиваем с Центральноафриканской Республикой отношения во всех возможных областях, включая весьма чувствительную область, связанную с обеспечением безопасности, и мы намерены дальше развивать это наше сотрудничество, у нас много наработок и много перспективных планов, все они будут на повестке дня переговоров господина Туадеры с президентом Путиным", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов о том, с чем связан визит Туадеры в Москву. Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что это первые международные переговоры Путина в 2025 году.

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политика, россия, цар, москва, владимир путин, дмитрий песков