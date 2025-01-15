Россия и ЦАР развивают отношения во всех областях, заявил Песков
Песков: РФ и ЦАР развивают отношения во всех сферах, включая безопасность
© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. РФ и Центральноафриканская Республика развивают отношения во всех областях, в том числе в сфере безопасности, визит президента ЦАР Фостена Арканжи Туадеры в Москву связан с этим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили о том, что президент России Владимир Путин 16 января проведет переговоры с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой, который находится в РФ с официальным визитом
"Мы развиваем с Центральноафриканской Республикой отношения во всех возможных областях, включая весьма чувствительную область, связанную с обеспечением безопасности, и мы намерены дальше развивать это наше сотрудничество, у нас много наработок и много перспективных планов, все они будут на повестке дня переговоров господина Туадеры с президентом Путиным", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов о том, с чем связан визит Туадеры в Москву.
Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что это первые международные переговоры Путина в 2025 году.
Путин обсудил двустороннее сотрудничество с президентом ЦАР
20 ноября 2024, 12:38