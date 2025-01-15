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Россия и ЦАР развивают отношения во всех областях, заявил Песков - РИА Новости, 15.01.2025
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12:45 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/tsar-1993821308.html
Россия и ЦАР развивают отношения во всех областях, заявил Песков
Россия и ЦАР развивают отношения во всех областях, заявил Песков - РИА Новости, 15.01.2025
Россия и ЦАР развивают отношения во всех областях, заявил Песков
РФ и Центральноафриканская Республика развивают отношения во всех областях, в том числе в сфере безопасности, визит президента ЦАР Фостена Арканжи Туадеры в... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T12:45:00+03:00
2025-01-15T12:45:00+03:00
политика
россия
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москва
владимир путин
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. РФ и Центральноафриканская Республика развивают отношения во всех областях, в том числе в сфере безопасности, визит президента ЦАР Фостена Арканжи Туадеры в Москву связан с этим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в пресс-службе Кремля сообщили о том, что президент России Владимир Путин 16 января проведет переговоры с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой, который находится в РФ с официальным визитом "Мы развиваем с Центральноафриканской Республикой отношения во всех возможных областях, включая весьма чувствительную область, связанную с обеспечением безопасности, и мы намерены дальше развивать это наше сотрудничество, у нас много наработок и много перспективных планов, все они будут на повестке дня переговоров господина Туадеры с президентом Путиным", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов о том, с чем связан визит Туадеры в Москву. Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что это первые международные переговоры Путина в 2025 году.
https://ria.ru/20241120/putin-1984796580.html
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политика, россия, цар, москва, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, ЦАР, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Россия и ЦАР развивают отношения во всех областях, заявил Песков

Песков: РФ и ЦАР развивают отношения во всех сферах, включая безопасность

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. РФ и Центральноафриканская Республика развивают отношения во всех областях, в том числе в сфере безопасности, визит президента ЦАР Фостена Арканжи Туадеры в Москву связан с этим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили о том, что президент России Владимир Путин 16 января проведет переговоры с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой, который находится в РФ с официальным визитом
"Мы развиваем с Центральноафриканской Республикой отношения во всех возможных областях, включая весьма чувствительную область, связанную с обеспечением безопасности, и мы намерены дальше развивать это наше сотрудничество, у нас много наработок и много перспективных планов, все они будут на повестке дня переговоров господина Туадеры с президентом Путиным", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов о том, с чем связан визит Туадеры в Москву.
Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что это первые международные переговоры Путина в 2025 году.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Путин обсудил двустороннее сотрудничество с президентом ЦАР
20 ноября 2024, 12:38
 
ПолитикаРоссияЦАРМоскваВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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