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Товарооборот России и Белоруссии за год вырос на 105% - РИА Новости, 15.01.2025
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20:51 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/tovarooborot-1993915466.html
Товарооборот России и Белоруссии за год вырос на 105%
Товарооборот России и Белоруссии за год вырос на 105% - РИА Новости, 15.01.2025
Товарооборот России и Белоруссии за год вырос на 105%
Товарооборот между Россией и Белоруссией за год вырос на 105%, заявил посол республики в Москве Александр Рогожник. РИА Новости, 15.01.2025
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белоруссия
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Белоруссией за год вырос на 105%, заявил посол республики в Москве Александр Рогожник. "Рост товарооборота (между Россией и Белоруссией - ред.) за последние годы кратно увеличился, и этот год не исключение. В этом году мы идем с ростом более 105%, и вот что касается сотрудничества с Российской Федерацией, то мы отмечаем, что и экспорт российских товаров в Беларусь тоже обладает очень хорошей динамикой" - сказал посол журналистам. Он добавил, что Москва и Минск ведут 27 инвестиционных проектов, которые направлены на технологическую независимость двух государств в сферах авиастроения, микроэлектроники, станкостроения и судостроения.
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белоруссия, россия, экономика
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, Экономика
Товарооборот России и Белоруссии за год вырос на 105%

Посол Белоруссии Рогожник: товарооборот России и Белоруссии за год вырос на 105%

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПосол Белоруссии в Москве Александр Рогожник
Посол Белоруссии в Москве Александр Рогожник - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Посол Белоруссии в Москве Александр Рогожник. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Белоруссией за год вырос на 105%, заявил посол республики в Москве Александр Рогожник.
"Рост товарооборота (между Россией и Белоруссией - ред.) за последние годы кратно увеличился, и этот год не исключение. В этом году мы идем с ростом более 105%, и вот что касается сотрудничества с Российской Федерацией, то мы отмечаем, что и экспорт российских товаров в Беларусь тоже обладает очень хорошей динамикой" - сказал посол журналистам.
Он добавил, что Москва и Минск ведут 27 инвестиционных проектов, которые направлены на технологическую независимость двух государств в сферах авиастроения, микроэлектроники, станкостроения и судостроения.
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