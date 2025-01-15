https://ria.ru/20250115/tovarooborot-1993915466.html

Товарооборот России и Белоруссии за год вырос на 105%

Товарооборот России и Белоруссии за год вырос на 105% - РИА Новости, 15.01.2025

Товарооборот России и Белоруссии за год вырос на 105%

Товарооборот между Россией и Белоруссией за год вырос на 105%, заявил посол республики в Москве Александр Рогожник. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T20:51:00+03:00

2025-01-15T20:51:00+03:00

2025-01-15T20:51:00+03:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Белоруссией за год вырос на 105%, заявил посол республики в Москве Александр Рогожник. "Рост товарооборота (между Россией и Белоруссией - ред.) за последние годы кратно увеличился, и этот год не исключение. В этом году мы идем с ростом более 105%, и вот что касается сотрудничества с Российской Федерацией, то мы отмечаем, что и экспорт российских товаров в Беларусь тоже обладает очень хорошей динамикой" - сказал посол журналистам. Он добавил, что Москва и Минск ведут 27 инвестиционных проектов, которые направлены на технологическую независимость двух государств в сферах авиастроения, микроэлектроники, станкостроения и судостроения.

https://ria.ru/20250108/gaydukevich-1992787885.html

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белоруссия, россия, экономика