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Нижегородский военно-патриотический центр отправил гумпомощь в зону СВО - РИА Новости, 15.01.2025
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Надежные люди
 
19:14 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/svo-1993906408.html
Нижегородский военно-патриотический центр отправил гумпомощь в зону СВО
Нижегородский военно-патриотический центр отправил гумпомощь в зону СВО - РИА Новости, 15.01.2025
Нижегородский военно-патриотический центр отправил гумпомощь в зону СВО
Воспитанники нижегородского Центра военно-патриотического воспитания имени Максима Настина отправили в зону проведения специальной военной операции партию... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T19:14:00+03:00
2025-01-15T19:14:00+03:00
надежные люди
нижний новгород
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сво
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 янв - РИА Новости. Воспитанники нижегородского Центра военно-патриотического воспитания имени Максима Настина отправили в зону проведения специальной военной операции партию гуманитарного груза, сообщает администрация Нижнего Новгорода. "В собранный гуманитарный груз вошли необходимые бойцам вещи, новогодние подарки, открытки, письма с добрыми пожеланиями и окопные свечи, изготовленные руками воспитанников центра, а также шерстяные носки, связанные представителями организации "Серебряный волонтер", - говорится в сообщении. Отмечается, что собранную гуманитарную помощь направили в часть, где служил воспитанник военно-патриотического лагеря "Хочу стать десантником", герой СВО Максим Настин. По словам сотрудников центра, которые доставили гуманитарный груз в воинскую часть в Луганской области, бойцы были рады привезенным теплым носкам, "антидроновым одеялам", печам для блиндажей и топливным брикетам. Особенно их тронули письма и новогодние открытки от ребят. "Наши защитники выразили искреннюю благодарность ребятам, их родителям, сотрудникам центра, принявшим участие в изготовлении окопных свечей, а также всем, кто участвовал в сборе гуманитарной помощи, и, конечно, поблагодарили за письма с теплыми словами поддержки", ‒ отметили сотрудники центра.
https://ria.ru/20250115/svo-1993903382.html
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нижний новгород, луганская область, сво
Надежные люди, Нижний Новгород, Луганская область, СВО

Нижегородский военно-патриотический центр отправил гумпомощь в зону СВО

© Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода Воспитанники нижегородского военно-патриотического центра отправили гумпомощь в зону СВО
Воспитанники нижегородского военно-патриотического центра отправили гумпомощь в зону СВО - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода
Воспитанники нижегородского военно-патриотического центра отправили гумпомощь в зону СВО. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 янв - РИА Новости. Воспитанники нижегородского Центра военно-патриотического воспитания имени Максима Настина отправили в зону проведения специальной военной операции партию гуманитарного груза, сообщает администрация Нижнего Новгорода.
"В собранный гуманитарный груз вошли необходимые бойцам вещи, новогодние подарки, открытки, письма с добрыми пожеланиями и окопные свечи, изготовленные руками воспитанников центра, а также шерстяные носки, связанные представителями организации "Серебряный волонтер", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что собранную гуманитарную помощь направили в часть, где служил воспитанник военно-патриотического лагеря "Хочу стать десантником", герой СВО Максим Настин.
По словам сотрудников центра, которые доставили гуманитарный груз в воинскую часть в Луганской области, бойцы были рады привезенным теплым носкам, "антидроновым одеялам", печам для блиндажей и топливным брикетам. Особенно их тронули письма и новогодние открытки от ребят.
"Наши защитники выразили искреннюю благодарность ребятам, их родителям, сотрудникам центра, принявшим участие в изготовлении окопных свечей, а также всем, кто участвовал в сборе гуманитарной помощи, и, конечно, поблагодарили за письма с теплыми словами поддержки", ‒ отметили сотрудники центра.
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Надежные людиНижний НовгородЛуганская областьСВО
 
 
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