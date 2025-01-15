https://ria.ru/20250115/svo-1993906408.html

Нижегородский военно-патриотический центр отправил гумпомощь в зону СВО

Нижегородский военно-патриотический центр отправил гумпомощь в зону СВО - РИА Новости, 15.01.2025

Нижегородский военно-патриотический центр отправил гумпомощь в зону СВО

Воспитанники нижегородского Центра военно-патриотического воспитания имени Максима Настина отправили в зону проведения специальной военной операции партию... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T19:14:00+03:00

2025-01-15T19:14:00+03:00

2025-01-15T19:14:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 янв - РИА Новости. Воспитанники нижегородского Центра военно-патриотического воспитания имени Максима Настина отправили в зону проведения специальной военной операции партию гуманитарного груза, сообщает администрация Нижнего Новгорода. "В собранный гуманитарный груз вошли необходимые бойцам вещи, новогодние подарки, открытки, письма с добрыми пожеланиями и окопные свечи, изготовленные руками воспитанников центра, а также шерстяные носки, связанные представителями организации "Серебряный волонтер", - говорится в сообщении. Отмечается, что собранную гуманитарную помощь направили в часть, где служил воспитанник военно-патриотического лагеря "Хочу стать десантником", герой СВО Максим Настин. По словам сотрудников центра, которые доставили гуманитарный груз в воинскую часть в Луганской области, бойцы были рады привезенным теплым носкам, "антидроновым одеялам", печам для блиндажей и топливным брикетам. Особенно их тронули письма и новогодние открытки от ребят. "Наши защитники выразили искреннюю благодарность ребятам, их родителям, сотрудникам центра, принявшим участие в изготовлении окопных свечей, а также всем, кто участвовал в сборе гуманитарной помощи, и, конечно, поблагодарили за письма с теплыми словами поддержки", ‒ отметили сотрудники центра.

https://ria.ru/20250115/svo-1993903382.html

https://ria.ru/20250115/deputat-1993879830.html

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нижний новгород, луганская область, сво