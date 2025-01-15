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Волонтеры ЕР в Саратовской области делают "блиндажные свечи" для бойцов СВО
Волонтеры ЕР в Саратовской области делают "блиндажные свечи" для бойцов СВО - РИА Новости, 15.01.2025
Волонтеры ЕР в Саратовской области делают "блиндажные свечи" для бойцов СВО
Волонтеры партии "Единая Россия" Краснопартизанского района Саратовской области изготавливают "блиндажные свечи" для бойцов СВО, сообщили в партии. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T14:07:00+03:00
2025-01-15T14:07:00+03:00
2025-01-15T14:07:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Волонтеры партии "Единая Россия" Краснопартизанского района Саратовской области изготавливают "блиндажные свечи" для бойцов СВО, сообщили в партии. "Волонтеры партии "Единая Россия" Краснопартизанского района делают "блиндажные свечи" и отправляют гуманитарную помощь... Уже привычно наши активистки изготавливают "блиндажные свечи" для того, чтобы согреть ребят на передовой. За плечами активисток проекта, участниц женсовета уже не одна сотня изготовленных свечей", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Саратовского регионального отделения ЕР. В парии отметили, что "блиндажные свечи" - это зачастую единственное средство для согрева и света. "С надеждой на скорую победу мы заливаем очередную партию свечей. В новогодние праздники у всех у нас одно желание, встретить бойцов живыми и с Победой! Мы верим в Победу!", - цитируют в сообщении слова активистки партийного проекта Оксаны Кульмуратовой.
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саратовская область, единая россия, сво
Надежные люди, Саратовская область, Единая Россия, СВО