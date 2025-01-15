Рейтинг@Mail.ru
Хоценко посетил омские промпредприятия, готовые трудоустроить ветеранов СВО - РИА Новости, 15.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Цветущие поля в Омской области - РИА Новости, 1920
Омская область
 
13:55 15.01.2025 (обновлено: 14:50 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/svo-1993835495.html
Хоценко посетил омские промпредприятия, готовые трудоустроить ветеранов СВО
Хоценко посетил омские промпредприятия, готовые трудоустроить ветеранов СВО - РИА Новости, 15.01.2025
Хоценко посетил омские промпредприятия, готовые трудоустроить ветеранов СВО
Губернатор Омской области Виталий Хоценко оценил потенциал промышленных предприятий региона, готовых трудоустроить ветеранов спецоперации, рассказали в среду в... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T13:55:00+03:00
2025-01-15T14:50:00+03:00
омская область
омская область
виталий хоценко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993846635_0:129:1280:849_1920x0_80_0_0_29ee5e565ba463fa328839f22eaa58eb.jpg
ОМСК, 15 янв - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко оценил потенциал промышленных предприятий региона, готовых трудоустроить ветеранов спецоперации, рассказали в среду в пресс-службе правительства Омской области. Хоценко посетил завод по производству промышленного электротехнического оборудования ПО "ВЭЛТА", а также Научно-технический комплекс "Криогенная техника". Предприятие "Вэлта" занимается производством электрощитового оборудования и разработкой автоматизированных систем управления, а "Криогенная техника" производит климатическое оборудование для подводных и надводных судов. На заводе выпускают системы кондиционирования воздуха для наземной сухопутной техники, воздушно-космических сил и орбитальных космических станций, а также газификаторы для медицинских учреждений. Губернатор осмотрел производственные площадки и пообщался с сотрудниками. "Посмотрели производственные цеха, пообщались с руководством и сотрудниками. На обеих площадках есть потребность в рабочих кадрах. Предприятия готовы стать участниками региональной программы по трудоустройству бойцов СВО, которые возвращаются с фронта. Будем тесно сотрудничать в этом направлении", - отметил Хоценко. Губернатор поручил областному Минпрому организовать на предприятиях встречи руководства заводов с инвесторами для обсуждения потенциального сотрудничества.
https://ria.ru/20241220/omsk-1990445934.html
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993846635_110:0:1247:853_1920x0_80_0_0_d3df4b027c23da59cbf7d5a6c6bd8180.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
омская область, виталий хоценко
Омская область , Омская область, Виталий Хоценко
Хоценко посетил омские промпредприятия, готовые трудоустроить ветеранов СВО

Хоценко оценил потенциал омских предприятий, готовых трудоустроить ветеранов СВО

© Фото : Предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Омской областиГубернатор Омской области Виталий Хоценко во время посещения промышленного предприятия
Губернатор Омской области Виталий Хоценко во время посещения промышленного предприятия - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Фото : Предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко во время посещения промышленного предприятия
Читать ria.ru в
Дзен
ОМСК, 15 янв - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко оценил потенциал промышленных предприятий региона, готовых трудоустроить ветеранов спецоперации, рассказали в среду в пресс-службе правительства Омской области.
Хоценко посетил завод по производству промышленного электротехнического оборудования ПО "ВЭЛТА", а также Научно-технический комплекс "Криогенная техника". Предприятие "Вэлта" занимается производством электрощитового оборудования и разработкой автоматизированных систем управления, а "Криогенная техника" производит климатическое оборудование для подводных и надводных судов. На заводе выпускают системы кондиционирования воздуха для наземной сухопутной техники, воздушно-космических сил и орбитальных космических станций, а также газификаторы для медицинских учреждений. Губернатор осмотрел производственные площадки и пообщался с сотрудниками.
"Посмотрели производственные цеха, пообщались с руководством и сотрудниками. На обеих площадках есть потребность в рабочих кадрах. Предприятия готовы стать участниками региональной программы по трудоустройству бойцов СВО, которые возвращаются с фронта. Будем тесно сотрудничать в этом направлении", - отметил Хоценко.
Губернатор поручил областному Минпрому организовать на предприятиях встречи руководства заводов с инвесторами для обсуждения потенциального сотрудничества.
Работы по рекультивации свалки в Ленинском округе Омска - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Хоценко сообщил о рекультивации свалки в Ленинском округе Омска
20 декабря 2024, 16:17
 
Омская областьОмская областьВиталий Хоценко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала