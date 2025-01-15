Хоценко посетил омские промпредприятия, готовые трудоустроить ветеранов СВО
Хоценко оценил потенциал омских предприятий, готовых трудоустроить ветеранов СВО
© Фото : Предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Омской областиГубернатор Омской области Виталий Хоценко во время посещения промышленного предприятия
© Фото : Предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко во время посещения промышленного предприятия
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ОМСК, 15 янв - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко оценил потенциал промышленных предприятий региона, готовых трудоустроить ветеранов спецоперации, рассказали в среду в пресс-службе правительства Омской области.
Хоценко посетил завод по производству промышленного электротехнического оборудования ПО "ВЭЛТА", а также Научно-технический комплекс "Криогенная техника". Предприятие "Вэлта" занимается производством электрощитового оборудования и разработкой автоматизированных систем управления, а "Криогенная техника" производит климатическое оборудование для подводных и надводных судов. На заводе выпускают системы кондиционирования воздуха для наземной сухопутной техники, воздушно-космических сил и орбитальных космических станций, а также газификаторы для медицинских учреждений. Губернатор осмотрел производственные площадки и пообщался с сотрудниками.
"Посмотрели производственные цеха, пообщались с руководством и сотрудниками. На обеих площадках есть потребность в рабочих кадрах. Предприятия готовы стать участниками региональной программы по трудоустройству бойцов СВО, которые возвращаются с фронта. Будем тесно сотрудничать в этом направлении", - отметил Хоценко.
Губернатор поручил областному Минпрому организовать на предприятиях встречи руководства заводов с инвесторами для обсуждения потенциального сотрудничества.
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