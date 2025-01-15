https://ria.ru/20250115/svo-1993835495.html

Хоценко посетил омские промпредприятия, готовые трудоустроить ветеранов СВО

Хоценко посетил омские промпредприятия, готовые трудоустроить ветеранов СВО - РИА Новости, 15.01.2025

Хоценко посетил омские промпредприятия, готовые трудоустроить ветеранов СВО

Губернатор Омской области Виталий Хоценко оценил потенциал промышленных предприятий региона, готовых трудоустроить ветеранов спецоперации, рассказали в среду в... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T13:55:00+03:00

2025-01-15T13:55:00+03:00

2025-01-15T14:50:00+03:00

омская область

омская область

виталий хоценко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993846635_0:129:1280:849_1920x0_80_0_0_29ee5e565ba463fa328839f22eaa58eb.jpg

ОМСК, 15 янв - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко оценил потенциал промышленных предприятий региона, готовых трудоустроить ветеранов спецоперации, рассказали в среду в пресс-службе правительства Омской области. Хоценко посетил завод по производству промышленного электротехнического оборудования ПО "ВЭЛТА", а также Научно-технический комплекс "Криогенная техника". Предприятие "Вэлта" занимается производством электрощитового оборудования и разработкой автоматизированных систем управления, а "Криогенная техника" производит климатическое оборудование для подводных и надводных судов. На заводе выпускают системы кондиционирования воздуха для наземной сухопутной техники, воздушно-космических сил и орбитальных космических станций, а также газификаторы для медицинских учреждений. Губернатор осмотрел производственные площадки и пообщался с сотрудниками. "Посмотрели производственные цеха, пообщались с руководством и сотрудниками. На обеих площадках есть потребность в рабочих кадрах. Предприятия готовы стать участниками региональной программы по трудоустройству бойцов СВО, которые возвращаются с фронта. Будем тесно сотрудничать в этом направлении", - отметил Хоценко. Губернатор поручил областному Минпрому организовать на предприятиях встречи руководства заводов с инвесторами для обсуждения потенциального сотрудничества.

https://ria.ru/20241220/omsk-1990445934.html

омская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

омская область, виталий хоценко