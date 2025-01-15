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ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ
ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ - РИА Новости, 15.01.2025
ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ
Авиация и артиллерия России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов ВСУ, скоплениям живой силы в 137 районах, средства ПВО сбили 85 беспилотников,... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T12:27:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Авиация и артиллерия России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов ВСУ, скоплениям живой силы в 137 районах, средства ПВО сбили 85 беспилотников, сообщило в среду Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 137 районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства. Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 85 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 40 480 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 539 танков и других боевых бронированных машин, 1509 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20 630 орудий полевой артиллерии и минометов, 30 305 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Франция, США, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ
Минобороны: российская авиация и артиллерия сбили 85 дронов ВСУ в 137 районах
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Авиация и артиллерия России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов ВСУ, скоплениям живой силы в 137 районах, средства ПВО сбили 85 беспилотников, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 137 районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции
, 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США
и 85 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 40 480 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 539 танков и других боевых бронированных машин, 1509 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20 630 орудий полевой артиллерии и минометов, 30 305 единиц специальной военной автомобильной техники.