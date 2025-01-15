https://ria.ru/20250115/svo-1993817296.html

ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ

ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ - РИА Новости, 15.01.2025

ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ

Авиация и артиллерия России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов ВСУ, скоплениям живой силы в 137 районах, средства ПВО сбили 85 беспилотников,... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T12:27:00+03:00

2025-01-15T12:27:00+03:00

2025-01-15T12:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

технологии

россия

франция

сша

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647817_0:164:3076:1894_1920x0_80_0_0_b4ea45b7a3850fd1afccb8f413c7e731.jpg

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Авиация и артиллерия России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов ВСУ, скоплениям живой силы в 137 районах, средства ПВО сбили 85 беспилотников, сообщило в среду Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 137 районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства. Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 85 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 40 480 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 539 танков и других боевых бронированных машин, 1509 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20 630 орудий полевой артиллерии и минометов, 30 305 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20250115/plennyj-1993798987.html

россия

франция

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, франция, сша, вооруженные силы украины