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ВСУ потеряли до 95 военных в зоне действий "Днепра"
ВСУ потеряли до 95 военных в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 15.01.2025
ВСУ потеряли до 95 военных в зоне действий "Днепра"
Российские подразделения группировки "Днепр" в течение суток наносили поражение формированиям украинских войск, общие потери ВСУ составили до 95 военных, два... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T12:19:00+03:00
2025-01-15T12:19:00+03:00
2025-01-15T12:24:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение суток наносили поражение формированиям украинских войск, общие потери ВСУ составили до 95 военных, два орудия полевой артиллерии, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Щербаки, Блакитное, Орехов, Новопокровка Запорожской области, Днепровское, Антоновка, Никольское и Ивановка Хе6рсонской области. Противник потерял до 95-и военнослужащих, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли до 95 военных в зоне действий "Днепра"
Минобороны: ВСУ потеряли до 95 военных в зоне действий "Днепра" за сутки