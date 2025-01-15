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ВСУ потеряли до 95 военных в зоне действий "Днепра"

ВСУ потеряли до 95 военных в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 15.01.2025

ВСУ потеряли до 95 военных в зоне действий "Днепра"

Российские подразделения группировки "Днепр" в течение суток наносили поражение формированиям украинских войск, общие потери ВСУ составили до 95 военных, два... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T12:19:00+03:00

2025-01-15T12:19:00+03:00

2025-01-15T12:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение суток наносили поражение формированиям украинских войск, общие потери ВСУ составили до 95 военных, два орудия полевой артиллерии, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Щербаки, Блакитное, Орехов, Новопокровка Запорожской области, Днепровское, Антоновка, Никольское и Ивановка Хе6рсонской области. Противник потерял до 95-и военнослужащих, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность