https://ria.ru/20250115/ssha-1993810283.html

СМИ: власти Лос-Анджелеса не задействовали необходимое количество пожарных

СМИ: власти Лос-Анджелеса не задействовали необходимое количество пожарных - РИА Новости, 15.01.2025

СМИ: власти Лос-Анджелеса не задействовали необходимое количество пожарных

Власти Лос-Анджелеса на прошлой неделе не задействовали необходимое количество пожарных и машин в качестве превентивной меры перед началом пожара Палисейдс,... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T11:56:00+03:00

2025-01-15T11:56:00+03:00

2025-01-15T11:56:00+03:00

в мире

лос-анджелес

лесные пожары в калифорнии в 2025 году

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Власти Лос-Анджелеса на прошлой неделе не задействовали необходимое количество пожарных и машин в качестве превентивной меры перед началом пожара Палисейдс, несмотря на экстренное предупреждение об усилении ветра, пишет газета Los Angeles Times со ссылкой на чиновников пожарного департамента округа. "Когда пожарный департамент Лос-Анджелеса получил экстренные предупреждения об опасных для жизни ветрах, высшие чины решили не направлять на экстренное развертывание около тысячи готовых к работе пожарных и десятки водовозных машин перед пожаром, который уничтожил большую часть района Пасифик-Палисейдс и продолжает гореть", - говорится в материале. Как пишет издание, подкрепление в виде пожарных могло бы удвоить численность готового к развертыванию персонала, однако сотрудников, вышедших во вторник на дежурство, хватало лишь для пяти из более 40 пожарных машин. Газета подчеркивает, что пожарный департамент задействовал дополнительных сотрудников и пожарные машины только после того, как пожар стал неконтролируемым. По данным телеканала ABC News, число погибших в результате пожаров возросло до 25 человек. Ранее телеканал сообщал о 24 погибших. Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. Более 12,3 тысячи строений, включая дома знаменитостей, были уничтожены. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.

https://ria.ru/20250109/pozhary-1992869250.html

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в мире, лос-анджелес, лесные пожары в калифорнии в 2025 году