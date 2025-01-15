https://ria.ru/20250115/spetsoperatsiya-1993907001.html

Спецоперация, 15 января: Россия вернула из украинского плена 25 военных

Спецоперация, 15 января: Россия вернула из украинского плена 25 военных - РИА Новости, 15.01.2025

Спецоперация, 15 января: Россия вернула из украинского плена 25 военных

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 25 на 25, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T19:24:00+03:00

2025-01-15T19:24:00+03:00

2025-01-15T19:24:00+03:00

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 25 на 25, сообщили в Минобороны РФ. Сейчас все российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывается психологическая и медицинская помощь. Посредничество в возвращении российских военнослужащих оказали Объединённые Арабские Эмираты, указали в ведомстве. Сводка МинобороныПодразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Украинка в ДНР, информирует Минобороны России. Потери украинских войск за сутки составили до 1575 человек, следует из сводки министерства. На курском направлении противник за сутки потерял более 220 человек, уничтожены два танка, добавляется в сообщении МО РФ. Срыв планов Украины по склонению ВС РФ к оставлению позиций в ГорловкеВоенная разведка Украины обещала российским военнослужащим 1 миллион долларов за оставление позиций в Горловке в ДНР, контрразведка сорвала эти планы, сообщили в ФСБ. В качестве аванса от ГУР Украины было получено 100 тысяч долларов, а в ходе проведения оперативных мероприятий вскрыты районы сосредоточения частей ВСУ. В результате российские военные нанесли удары по выявленным маршрутам украинских войск, те понесли серьезные потери. Полученные деньги же направлены на закупку материально-технических средств в интересах подразделений, участвующих в СВО, подчеркнули в ФСБ. Беспилотные атаки на российские регионыОпасность атаки БПЛА объявлялась ночью на всей территории Самарской области, сообщало МЧС региона. Силы ПВО за ночь сбили 3 украинских дрона над Белгородской и Тамбовской областями, сообщило Минобороны. Успехи ВС РФ на фронтахКак сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, российские войска продвинулись западнее села Соленое в ДНР и приблизились к границе с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, по его словам, ВС РФ продвинулись на этом участке фронта от села Волково к Котлино к железной дороге, которая соединяет Красноармейск с Днепропетровской областью, освободив свыше четырех квадратных километров. Российские военные развивают успех на купянском направлении: продвигаются в Харьковской области, от Загрызово к Богуславке, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, начались активные действия по уничтожению ВСУ в Богуславке и ее окрестностях. Рогов также сообщил РИА Новости, что российские войска вошли на окраины сел Андреевка и Дачное западней Курахово в ДНР, там начались бои. Удары по инфраструктуре УкраиныРоссийские войска утром нанесли групповой удар по критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу ВПК Украины, цель достигнута, все объекты поражены, сообщило Минобороны РФ. Удар был нанесен у аэропорта в Черкассах, откуда авиация ВСУ взлетает для ударов по позициям РФ на запорожском направлении, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. Взрывы прогремели в среду в Хмельницкой и Винницкой областях на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщило утром агентство УНИАН. Кроме того, власти Днепропетровской области сообщили, что повреждено промышленное предприятие (какое именно - не уточнили). Советники Трампа одобряют создание демилитаризованной зоны на УкраинеБольшинство советников избранного президента США Дональда Трампа одобряют создание демилитаризованной зоны, патрулируемой европейскими военными, в рамках возможного решения конфликта на Украине, передает агентство Рейтер. Как отмечает Рейтер, советники Трампа в целом поддерживают идею "заморозки" нынешней линии фронта. При этом они в целом считают, что возможность членства Украины в НАТО должна быть исключена, по крайней мере, в обозримом будущем.

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россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Москалькова опубликовала кадры с российскими военными, освобожденными из украинского плена 25 российских военнослужащих, получивших ранения, вернулись домой в результате репатриации с территории Украины. В ближайшее время они получат всю необходимую помощь и пройдут реабилитацию. 2025-01-15T19:24 true PT0M58S

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Наталья Макарова

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