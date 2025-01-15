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ВС России продвигаются к Богуславке Харьковской области, сообщил Марочко - РИА Новости, 15.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:07 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/spetsoperatsiya-1993763826.html
ВС России продвигаются к Богуславке Харьковской области, сообщил Марочко
ВС России продвигаются к Богуславке Харьковской области, сообщил Марочко - РИА Новости, 15.01.2025
ВС России продвигаются к Богуславке Харьковской области, сообщил Марочко
Военнослужащие ВС РФ продвигаются от Загрызово к Богуславке в Харьковской области, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T06:07:00+03:00
2025-01-15T06:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 15 янв - РИА Новости. Военнослужащие ВС РФ продвигаются от Загрызово к Богуславке в Харьковской области, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "ВС РФ продолжают развивать успех на купянском направлении. В результате успешной атаки наши войска уничтожили основные силы противника в населенном пункте Загрызово и продвинулись к населенному пункту Богуславка (Харьковская область – ред.)", - сообщил Марочко. Он уточнил, что на данный момент начались активные действия по уничтожению ВФУ в Богуславке и ее окрестностях. Во вторник Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ в ряде районов, включая Богуславку Харьковской области.
https://ria.ru/20250115/spetsoperatsiya-1993762805.html
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россия, харьковская область, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
ВС России продвигаются к Богуславке Харьковской области, сообщил Марочко

Марочко: ВС России продвигаются к Богуславке Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ЛУГАНСК, 15 янв - РИА Новости. Военнослужащие ВС РФ продвигаются от Загрызово к Богуславке в Харьковской области, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"ВС РФ продолжают развивать успех на купянском направлении. В результате успешной атаки наши войска уничтожили основные силы противника в населенном пункте Загрызово и продвинулись к населенному пункту Богуславка (Харьковская область – ред.)", - сообщил Марочко.
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Он уточнил, что на данный момент начались активные действия по уничтожению ВФУ в Богуславке и ее окрестностях.
Во вторник Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ в ряде районов, включая Богуславку Харьковской области.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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