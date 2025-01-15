https://ria.ru/20250115/spetsoperatsiya-1993763826.html

ВС России продвигаются к Богуславке Харьковской области, сообщил Марочко

ВС России продвигаются к Богуславке Харьковской области, сообщил Марочко - РИА Новости, 15.01.2025

ВС России продвигаются к Богуславке Харьковской области, сообщил Марочко

Военнослужащие ВС РФ продвигаются от Загрызово к Богуславке в Харьковской области, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T06:07:00+03:00

2025-01-15T06:07:00+03:00

2025-01-15T06:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

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андрей марочко

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ЛУГАНСК, 15 янв - РИА Новости. Военнослужащие ВС РФ продвигаются от Загрызово к Богуславке в Харьковской области, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "ВС РФ продолжают развивать успех на купянском направлении. В результате успешной атаки наши войска уничтожили основные силы противника в населенном пункте Загрызово и продвинулись к населенному пункту Богуславка (Харьковская область – ред.)", - сообщил Марочко. Он уточнил, что на данный момент начались активные действия по уничтожению ВФУ в Богуславке и ее окрестностях. Во вторник Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ в ряде районов, включая Богуславку Харьковской области.

https://ria.ru/20250115/spetsoperatsiya-1993762805.html

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россия

харьковская область

луганская народная республика

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россия, харьковская область, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины