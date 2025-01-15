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Более 146 тысяч заявок было принято от жителей МО на соцобслуживание за год - РИА Новости, 15.01.2025
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Новости Подмосковья
 
14:53 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/sotsobsluzhivanie-1993847847.html
Более 146 тысяч заявок было принято от жителей МО на соцобслуживание за год
Более 146 тысяч заявок было принято от жителей МО на соцобслуживание за год - РИА Новости, 15.01.2025
Более 146 тысяч заявок было принято от жителей МО на соцобслуживание за год
За прошедший год жители Московской области подали более 146 тысяч электронных заявок на признание их нуждающимися в социальной помощи. Данная услуга... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T14:53:00+03:00
2025-01-15T14:53:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. За прошедший год жители Московской области подали более 146 тысяч электронных заявок на признание их нуждающимися в социальной помощи. Данная услуга предоставляется через региональный портал, сообщил 360.ru.Как уточнили в министерстве государственного управления региона, чтобы подать заявку, необходимо зарегистрироваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), затем заполнить электронную форму и приложить требуемые документы. Далее следует выбрать предпочтительный формат оказания социальных услуг – на дому, в стационарных условиях либо в полустационарной форме. Решение будет принято в течение пяти рабочих дней.Система автоматически предложит перечень учреждений, оказывающих соответствующие виды социального обслуживания.Социальная помощь предоставляется бесплатно определенным категориям граждан, включая тех, кто потерял возможность самостоятельно обслуживать себя.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 146 тысяч заявок было принято от жителей МО на соцобслуживание за год

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкСоциальный работник доставила продуктовый набор для пенсионерки в Ростове-на-Дону
Социальный работник доставила продуктовый набор для пенсионерки в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. За прошедший год жители Московской области подали более 146 тысяч электронных заявок на признание их нуждающимися в социальной помощи. Данная услуга предоставляется через региональный портал, сообщил 360.ru.
Как уточнили в министерстве государственного управления региона, чтобы подать заявку, необходимо зарегистрироваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), затем заполнить электронную форму и приложить требуемые документы. Далее следует выбрать предпочтительный формат оказания социальных услуг – на дому, в стационарных условиях либо в полустационарной форме. Решение будет принято в течение пяти рабочих дней.
Система автоматически предложит перечень учреждений, оказывающих соответствующие виды социального обслуживания.
Социальная помощь предоставляется бесплатно определенным категориям граждан, включая тех, кто потерял возможность самостоятельно обслуживать себя.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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