https://ria.ru/20250115/slovakiya-1993834099.html

В Словакии предложили созвать заседание по вотуму недоверия Фицо

В Словакии предложили созвать заседание по вотуму недоверия Фицо - РИА Новости, 15.01.2025

В Словакии предложили созвать заседание по вотуму недоверия Фицо

Словацкая оппозиция внесла в парламент предложение созвать заседание по вотуму недоверия правительству Роберта Фицо, следует из данных трансляции, которую вела... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T13:46:00+03:00

2025-01-15T13:46:00+03:00

2025-01-15T14:51:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 15 янв - РИА Новости. Словацкая оппозиция внесла в парламент предложение созвать заседание по вотуму недоверия правительству Роберта Фицо, следует из данных трансляции, которую вела в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) партия Sloboda a Solidarita (SaS, "Свобода и солидарность").На кадрах трансляции видно, как представители оппозиционных партий совместно выходят из регистратуры словацкого парламента, куда они передали предложение о созыве внеочередного заседания по вопросу вотума недоверия правительству Фицо.“Мы подаем подписи для созыва внеочередного заседания, где мы будем дискутировать, а после этого (намереваемся) выразить вотум недоверия правительству”, - сказал журналистам глава партии Progresívne Slovensko ("Прогрессивная Словакия") Михал Шимечка перед тем, как отправиться в регистратуру парламента.Он отметил, что это важный момент, поскольку, несмотря на существующие разногласия, все оппозиционные партии, которые представлены в парламенте Словакии, объединились для того, чтобы добиться вынесения вотума недоверия кабмину, который работает под руководством Фицо.Депутаты от оппозиции главным образом недовольны внешнеполитическим курсом премьера Словакии, которым, по их мнению, Фицо отклоняет Словакию от Европы и способствует ее изоляции от европейских партнеров. По словам Шимечки, не только 71 депутат от оппозиции не согласен с таким положением дел в стране, критически к правительству в контексте внешней политики настроены как минимум четыре депутата от партий, которые входят в правительственную коалицию.Фицо ранее заявил, что примет участие в заседании парламента, которое инициирует оппозиция по вопросу вотума недоверия его кабмину, и рекомендовал назначить его на 21 января.Для вынесения вотума недоверия правительству Словакии оппозиции необходимы голоса не менее 76 из 150 депутатов парламента республики.*Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в России

https://ria.ru/20241227/fitso-1991753093.html

https://ria.ru/20241223/slovakiya-1990756089.html

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в мире, россия, словакия, роберт фицо, европа