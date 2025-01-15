В Сириусе установили модульные пункты для птиц, пораженных мазутом
В Сириусе установили модульные пункты для птиц, пораженных мазутом, и волонтеров
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СИРИУС, 15 янв – РИА Новости. Птицы со следами загрязнения мазутом, разлив которого произошел в Керченском проливе после крушения танкеров, фиксируются в зонах федеральной территории Сириуса, в связи с этим на одном из пляжей установили модульные пункты, они же станут временным штабом для работы волонтеров, сообщили в Telegram-канале пресс-службы администрации Сириуса.
Раннее глава научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей рассказывала РИА Новости, что до берегов Сочи и Сириуса долетает много птиц, пораженных мазутом. Пернатые оказались чомгами (другое название вида - большая поганка).
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"На пляже "Сочифорния" федеральной территории Сириус установили модульные пункты - они станут временным штабом для волонтеров, которые помогают пернатым. Птицы со следами загрязнения после масштабного разлива мазута у берегов Анапы стали эпизодически появляться и на федеральной территории", - говорится в сообщении.
Поясняется, что модули представляют собой быстро быстровозводимые домики.
"Они оснащены всем необходимым для комфортной работы: электричеством, водой, кондиционерами, столами, стульями и даже минимальным набором медикаментов", - уточняют представители федеральной территории.
Каждый, кто обнаружит птицу со следами мазута, может принести ее в модульный дом, где волонтёры окажут ей помощь и подготовят отправке в реабилитационный центр. Пункты помощи птицам будут работать с 9 до 18 часов.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Десятого января из "Волгонефть 239", находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
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