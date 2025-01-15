https://ria.ru/20250115/sirius-1993810721.html

В Сириусе установили модульные пункты для птиц, пораженных мазутом

В Сириусе установили модульные пункты для птиц, пораженных мазутом - РИА Новости, 15.01.2025

В Сириусе установили модульные пункты для птиц, пораженных мазутом

Птицы со следами загрязнения мазутом, разлив которого произошел в Керченском проливе после крушения танкеров, фиксируются в зонах федеральной территории... РИА Новости, 15.01.2025

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сочи

анапа

керченский пролив

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

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СИРИУС, 15 янв – РИА Новости. Птицы со следами загрязнения мазутом, разлив которого произошел в Керченском проливе после крушения танкеров, фиксируются в зонах федеральной территории Сириуса, в связи с этим на одном из пляжей установили модульные пункты, они же станут временным штабом для работы волонтеров, сообщили в Telegram-канале пресс-службы администрации Сириуса. Раннее глава научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей рассказывала РИА Новости, что до берегов Сочи и Сириуса долетает много птиц, пораженных мазутом. Пернатые оказались чомгами (другое название вида - большая поганка). "На пляже "Сочифорния" федеральной территории Сириус установили модульные пункты - они станут временным штабом для волонтеров, которые помогают пернатым. Птицы со следами загрязнения после масштабного разлива мазута у берегов Анапы стали эпизодически появляться и на федеральной территории", - говорится в сообщении. Поясняется, что модули представляют собой быстро быстровозводимые домики. "Они оснащены всем необходимым для комфортной работы: электричеством, водой, кондиционерами, столами, стульями и даже минимальным набором медикаментов", - уточняют представители федеральной территории. Каждый, кто обнаружит птицу со следами мазута, может принести ее в модульный дом, где волонтёры окажут ей помощь и подготовят отправке в реабилитационный центр. Пункты помощи птицам будут работать с 9 до 18 часов. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Десятого января из "Волгонефть 239", находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.

https://ria.ru/20241222/anapa-1990720518.html

https://ria.ru/20250114/volonter-1993746364.html

https://ria.ru/20241218/anapa-1989965365.html

сочи

анапа

керченский пролив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сочи, анапа, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия