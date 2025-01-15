https://ria.ru/20250115/rossiya-1993804084.html

Стало известно место России в рейтинге сильнейших армий мира

Стало известно место России в рейтинге сильнейших армий мира - РИА Новости, 15.01.2025

Стало известно место России в рейтинге сильнейших армий мира

Россия заняла вторую строчку в ежегодном рейтинге военной мощи Global Firepower, уступив США. РИА Новости, 15.01.2025

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Россия заняла вторую строчку в ежегодном рейтинге военной мощи Global Firepower, уступив США. Для вычисления индекса военной мощи оценивают свыше 60 факторов: финансовая ситуация в стране, географическое положение, логистические возможности и другие. Всего в рейтинге указаны 145 государств — лидерами стали США, Россия, Китай, Индия и Южная Корея. Отмечается, что состав первой пятерки не изменился с предыдущего года. Следующие пять строчек заняли Британия, Франция, Япония, Турция и Италия, а Украина — двадцатую.Global Firepower также представил рейтинг военно-морских сил 47 стран мира по тоннажу, согласно которому ВМФ России опережают только флоты США и Китая. Рейтинг Global Firepower (GFP) составляется с 2005 года и входит в сеть Military Factory, которая дает информацию о вооружении стран. В октябре 2024 года журнал U.S. News and World Report признал российскую армию сильнейшей в мире. По его оценкам, США занимают второе место по военной мощи, на третьем — израильская армия. Украинская армия указана на восьмой строчке рейтинга.

https://ria.ru/20241227/vpk-1991552767.html

https://ria.ru/20241022/podlodki-1979235792.html

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сша, россия, китай, безопасность