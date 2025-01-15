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Стало известно место России в рейтинге сильнейших армий мира - РИА Новости, 15.01.2025
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11:17 15.01.2025 (обновлено: 15:36 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/rossiya-1993804084.html
Стало известно место России в рейтинге сильнейших армий мира
Стало известно место России в рейтинге сильнейших армий мира - РИА Новости, 15.01.2025
Стало известно место России в рейтинге сильнейших армий мира
Россия заняла вторую строчку в ежегодном рейтинге военной мощи Global Firepower, уступив США. РИА Новости, 15.01.2025
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сша
россия
китай
безопасность
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Россия заняла вторую строчку в ежегодном рейтинге военной мощи Global Firepower, уступив США. Для вычисления индекса военной мощи оценивают свыше 60 факторов: финансовая ситуация в стране, географическое положение, логистические возможности и другие. Всего в рейтинге указаны 145 государств — лидерами стали США, Россия, Китай, Индия и Южная Корея. Отмечается, что состав первой пятерки не изменился с предыдущего года. Следующие пять строчек заняли Британия, Франция, Япония, Турция и Италия, а Украина — двадцатую.Global Firepower также представил рейтинг военно-морских сил 47 стран мира по тоннажу, согласно которому ВМФ России опережают только флоты США и Китая. Рейтинг Global Firepower (GFP) составляется с 2005 года и входит в сеть Military Factory, которая дает информацию о вооружении стран. В октябре 2024 года журнал U.S. News and World Report признал российскую армию сильнейшей в мире. По его оценкам, США занимают второе место по военной мощи, на третьем — израильская армия. Украинская армия указана на восьмой строчке рейтинга.
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сша, россия, китай, безопасность
США, Россия, Китай, Безопасность
Стало известно место России в рейтинге сильнейших армий мира

Россия заняла вторую строчку в ежегодном мировом рейтинге по огневой мощи

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Россия заняла вторую строчку в ежегодном рейтинге военной мощи Global Firepower, уступив США.
Для вычисления индекса военной мощи оценивают свыше 60 факторов: финансовая ситуация в стране, географическое положение, логистические возможности и другие.
© Global FirepowerРоссия заняла вторую строчку в ежегодном рейтинге военной мощи Global Firepower
Россия заняла вторую строчку в ежегодном рейтинге военной мощи Global Firepower - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Global Firepower
Россия заняла вторую строчку в ежегодном рейтинге военной мощи Global Firepower
Всего в рейтинге указаны 145 государств — лидерами стали США, Россия, Китай, Индия и Южная Корея. Отмечается, что состав первой пятерки не изменился с предыдущего года. Следующие пять строчек заняли Британия, Франция, Япония, Турция и Италия, а Украина — двадцатую.
Global Firepower также представил рейтинг военно-морских сил 47 стран мира по тоннажу, согласно которому ВМФ России опережают только флоты США и Китая.
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В октябре 2024 года журнал U.S. News and World Report признал российскую армию сильнейшей в мире. По его оценкам, США занимают второе место по военной мощи, на третьем — израильская армия. Украинская армия указана на восьмой строчке рейтинга.
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