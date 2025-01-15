https://ria.ru/20250115/rossija-1993819255.html

Песков расказал о проблеме фальсификации истории

Песков расказал о проблеме фальсификации истории - РИА Новости, 15.01.2025

Песков расказал о проблеме фальсификации истории

Россия сталкивается с проблемой фальсификации истории, это распространенная угроза, особенно со стороны западных стран, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T12:37:00+03:00

2025-01-15T12:37:00+03:00

2025-01-15T12:38:00+03:00

россия

дмитрий песков

елена малышева

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россия сталкивается с проблемой фальсификации истории, это распространенная угроза, особенно со стороны западных стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков сообщил журналистам, что в среду на заседании оргкомитета "Победа" выступит руководитель Национального центра исторической памяти Елена Малышева, она доложит о проекте "Исторический суверенитет". Малышева расскажет о противодействии фальсификации истории и о том, как будет сохраняться историческая память о Великой Отечественной войне. "Это достаточно распространенная угроза, фальсификация исторической памяти, с которой мы сталкиваемся, особенно, конечно, в западных странах", - заявил он.

https://ria.ru/20250110/zaharova-1993086165.html

россия

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2025

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россия, дмитрий песков, елена малышева