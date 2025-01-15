https://ria.ru/20250115/rossija-1993776164.html
Россия готова содействовать присоединению Вьетнама к БРИКС
Россия готова содействовать присоединению Вьетнама к БРИКС - РИА Новости, 15.01.2025
Россия готова содействовать присоединению Вьетнама к БРИКС
Россия готова содействовать подключению Вьетнама к БРИКС в качестве страны-партнера, говорится в совместном коммюнике по итогам визита российского... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T09:10:00+03:00
2025-01-15T09:10:00+03:00
2025-01-15T09:27:00+03:00
россия
вьетнам
брикс
михаил мишустин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983067300_0:0:3530:1986_1920x0_80_0_0_ddc4601f0a443182573f6b17a4c317a1.jpg
ХАНОЙ, 15 янв - РИА Новости. Россия готова содействовать подключению Вьетнама к БРИКС в качестве страны-партнера, говорится в совместном коммюнике по итогам визита российского премьер-министра.Председатель правительства России Михаил Мишустин находится с рабочим визитом во Вьетнаме."Российская сторона приветствовала активное участие Вьетнама в мероприятиях БРИКС в 2024 году и выразила готовность содействовать его подключению к этому объединению в качестве страны-партнера", - говорится в совместном коммюнике.
https://ria.ru/20250112/briks-1993313073.html
россия
вьетнам
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953354504_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_acf2701aee50e7fad30576b95fc82eb0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вьетнам, брикс, михаил мишустин, в мире
Россия, Вьетнам, БРИКС, Михаил Мишустин, В мире
Россия готова содействовать присоединению Вьетнама к БРИКС
РФ готова содействовать включению Вьетнама в БРИКС в качестве страны-партнера