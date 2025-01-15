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Россия готова содействовать присоединению Вьетнама к БРИКС - РИА Новости, 15.01.2025
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09:10 15.01.2025 (обновлено: 09:27 15.01.2025) дополняется ...
https://ria.ru/20250115/rossija-1993776164.html
Россия готова содействовать присоединению Вьетнама к БРИКС
Россия готова содействовать присоединению Вьетнама к БРИКС - РИА Новости, 15.01.2025
Россия готова содействовать присоединению Вьетнама к БРИКС
Россия готова содействовать подключению Вьетнама к БРИКС в качестве страны-партнера, говорится в совместном коммюнике по итогам визита российского... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T09:10:00+03:00
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россия
вьетнам
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михаил мишустин
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ХАНОЙ, 15 янв - РИА Новости. Россия готова содействовать подключению Вьетнама к БРИКС в качестве страны-партнера, говорится в совместном коммюнике по итогам визита российского премьер-министра.Председатель правительства России Михаил Мишустин находится с рабочим визитом во Вьетнаме."Российская сторона приветствовала активное участие Вьетнама в мероприятиях БРИКС в 2024 году и выразила готовность содействовать его подключению к этому объединению в качестве страны-партнера", - говорится в совместном коммюнике.
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россия, вьетнам, брикс, михаил мишустин, в мире
Россия, Вьетнам, БРИКС, Михаил Мишустин, В мире
Россия готова содействовать присоединению Вьетнама к БРИКС

РФ готова содействовать включению Вьетнама в БРИКС в качестве страны-партнера

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСаммит БРИКС
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Саммит БРИКС. Архивное фото
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ХАНОЙ, 15 янв - РИА Новости. Россия готова содействовать подключению Вьетнама к БРИКС в качестве страны-партнера, говорится в совместном коммюнике по итогам визита российского премьер-министра.
Председатель правительства России Михаил Мишустин находится с рабочим визитом во Вьетнаме.
"Российская сторона приветствовала активное участие Вьетнама в мероприятиях БРИКС в 2024 году и выразила готовность содействовать его подключению к этому объединению в качестве страны-партнера", - говорится в совместном коммюнике.
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12 января, 07:29
 
РоссияВьетнамБРИКСМихаил МишустинВ мире
 
 
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