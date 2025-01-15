https://ria.ru/20250115/rossija-1993776164.html

Россия готова содействовать присоединению Вьетнама к БРИКС

Россия готова содействовать присоединению Вьетнама к БРИКС - РИА Новости, 15.01.2025

Россия готова содействовать присоединению Вьетнама к БРИКС

Россия готова содействовать подключению Вьетнама к БРИКС в качестве страны-партнера, говорится в совместном коммюнике по итогам визита российского... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T09:10:00+03:00

2025-01-15T09:10:00+03:00

2025-01-15T09:27:00+03:00

россия

вьетнам

брикс

михаил мишустин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983067300_0:0:3530:1986_1920x0_80_0_0_ddc4601f0a443182573f6b17a4c317a1.jpg

ХАНОЙ, 15 янв - РИА Новости. Россия готова содействовать подключению Вьетнама к БРИКС в качестве страны-партнера, говорится в совместном коммюнике по итогам визита российского премьер-министра.Председатель правительства России Михаил Мишустин находится с рабочим визитом во Вьетнаме."Российская сторона приветствовала активное участие Вьетнама в мероприятиях БРИКС в 2024 году и выразила готовность содействовать его подключению к этому объединению в качестве страны-партнера", - говорится в совместном коммюнике.

https://ria.ru/20250112/briks-1993313073.html

россия

вьетнам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вьетнам, брикс, михаил мишустин, в мире