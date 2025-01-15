https://ria.ru/20250115/renovatsiya-1993777966.html

Овчинский: дом в рамках реновации возвели на Волгоградском проспекте

Овчинский: дом в рамках реновации возвели на Волгоградском проспекте - РИА Новости, 15.01.2025

Овчинский: дом в рамках реновации возвели на Волгоградском проспекте

Жилой комплекс площадью 16 тысяч квадратных метров построили на юго-востоке Москвы на Волгоградском проспекте в рамках программы реновации, сообщил министр... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T09:20:00+03:00

2025-01-15T09:20:00+03:00

2025-01-15T09:20:00+03:00

градостроительный комплекс москвы

москва

владислав овчинский

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Жилой комплекс площадью 16 тысяч квадратных метров построили на юго-востоке Москвы на Волгоградском проспекте в рамках программы реновации, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики, Владислав Овчинский."Односекционный дом по программе реновации возвели на месте ранее расселенных и демонтированных пятиэтажек. В нем предусмотрено 147 квартир общей площадью более 8,8 тысячи квадратных метров. Две из них оборудованы для маломобильных граждан: в них увеличена ширина коридоров и дверных проемов, а также установлена специальная сантехника. В подъездах расположились помещения для консьержа и колясочные", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.В сообщении уточняется, что на первом этаже новостройки могут появиться объекты социально-бытовой инфраструктуры. Недалеко от дома находится станция метро "Кузьминки". Также рядом располагаются детские сады, школы, частные медицинские клиники, магазины и прочее.Помимо этого, в новостройке находятся четыре лифта, добавляется в пресс-релизе. На придомовой территории есть детская и спортивная площадки, наружное освещение.

https://ria.ru/20250114/ovchinskiy-1993526019.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

градостроительный комплекс москвы, москва, владислав овчинский, департамент градостроительной политики г. москвы