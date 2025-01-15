https://ria.ru/20250115/renovatsiya-1993777966.html
Овчинский: дом в рамках реновации возвели на Волгоградском проспекте
Овчинский: дом в рамках реновации возвели на Волгоградском проспекте - РИА Новости, 15.01.2025
Овчинский: дом в рамках реновации возвели на Волгоградском проспекте
Жилой комплекс площадью 16 тысяч квадратных метров построили на юго-востоке Москвы на Волгоградском проспекте в рамках программы реновации, сообщил министр... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T09:20:00+03:00
2025-01-15T09:20:00+03:00
2025-01-15T09:20:00+03:00
градостроительный комплекс москвы
москва
владислав овчинский
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Жилой комплекс площадью 16 тысяч квадратных метров построили на юго-востоке Москвы на Волгоградском проспекте в рамках программы реновации, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики, Владислав Овчинский."Односекционный дом по программе реновации возвели на месте ранее расселенных и демонтированных пятиэтажек. В нем предусмотрено 147 квартир общей площадью более 8,8 тысячи квадратных метров. Две из них оборудованы для маломобильных граждан: в них увеличена ширина коридоров и дверных проемов, а также установлена специальная сантехника. В подъездах расположились помещения для консьержа и колясочные", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.В сообщении уточняется, что на первом этаже новостройки могут появиться объекты социально-бытовой инфраструктуры. Недалеко от дома находится станция метро "Кузьминки". Также рядом располагаются детские сады, школы, частные медицинские клиники, магазины и прочее.Помимо этого, в новостройке находятся четыре лифта, добавляется в пресс-релизе. На придомовой территории есть детская и спортивная площадки, наружное освещение.
https://ria.ru/20250114/ovchinskiy-1993526019.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
градостроительный комплекс москвы, москва, владислав овчинский, департамент градостроительной политики г. москвы
Градостроительный комплекс Москвы, Москва, Владислав Овчинский, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: дом в рамках реновации возвели на Волгоградском проспекте
Овчинский: на Волгоградском проспекте завершили строительство дома по реновации
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Жилой комплекс площадью 16 тысяч квадратных метров построили на юго-востоке Москвы на Волгоградском проспекте в рамках программы реновации, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики, Владислав Овчинский.
"Односекционный дом по программе реновации возвели на месте ранее расселенных и демонтированных пятиэтажек. В нем предусмотрено 147 квартир общей площадью более 8,8 тысячи квадратных метров. Две из них оборудованы для маломобильных граждан: в них увеличена ширина коридоров и дверных проемов, а также установлена специальная сантехника. В подъездах расположились помещения для консьержа и колясочные", - приводит слова Овчинского
пресс-служба департамента.
В сообщении уточняется, что на первом этаже новостройки могут появиться объекты социально-бытовой инфраструктуры. Недалеко от дома находится станция метро "Кузьминки". Также рядом располагаются детские сады, школы, частные медицинские клиники, магазины и прочее.
Помимо этого, в новостройке находятся четыре лифта, добавляется в пресс-релизе. На придомовой территории есть детская и спортивная площадки, наружное освещение.