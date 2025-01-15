https://ria.ru/20250115/proekt-1993800116.html

Свыше 140 промпредприятий присоединились к проекту "Открой#Моспром"

Свыше 140 промпредприятий присоединились к проекту "Открой#Моспром" - РИА Новости, 15.01.2025

Свыше 140 промпредприятий присоединились к проекту "Открой#Моспром"

Более 140 московских заводов стали участниками "Открой#Моспром" с 2019 года; в прошлом году 16 высокотехнологичных предприятий также присоединились к проекту,... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T11:13:00+03:00

2025-01-15T11:13:00+03:00

2025-01-15T11:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Более 140 московских заводов стали участниками "Открой#Моспром" с 2019 года; в прошлом году 16 высокотехнологичных предприятий также присоединились к проекту, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Ранее мэр Москвы сообщил, что участниками проекта стали более 17 миллионов человек."По поручению Сергея Собянина столица активно развивает промышленный туризм, что позволяет популяризировать индустриальный сектор и привлекать сюда молодых специалистов. "Открой#Моспром" действует свыше пяти с половиной лет — за это время гости и жители города познакомились с работой более 140 предприятий. При этом в 2024 году к проекту присоединилось 16 новых производств", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он отметил, что среди новых проектов присутствуют компании по выпуску дорожных знаков, зарядных станций, светофоров, высокотехнологичных полимерных материалов, мягкой мебели, кабелей и много другого.На данный момент этот проект объединяет свыше 10 различных форматов. Это онлайн и офлайн экскурсии, просветительские лекции, интеллектуальные игры, квизы, спортивные мероприятия, выставки, мастер-классы и многое другое. Наибольшей популярностью пользуется бесплатные экскурсии по столичным заводам."С 2019 года мы провели свыше 3,5 тысячи экскурсионных туров. При этом в прошлом году было организовано около 1,5 тысячи экскурсий по предприятиям самых разных отраслей промышленности — от микроэлектроники до пищевого производства", – сказал министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Он добавил, что участники посетили более чем 1,5 тысячи мастер-классов по изготовлению сладостей, косметической продукции, а также канцелярских изделий. Около 760 данных мероприятий состоялись в прошлом году.Наибольшей популярностью пользуются экскурсии по инновационным и "сложным" предприятиям. Например, экскурсии проходят на заводах по выпуску микроэлектроники "Микрон" и "Ангстрем", электроники для автотранспорта "Итэлма", компании по выпуску медизделий "Медплант" и "Хирана+", заводу модульного домостроения "МонАрх", производству дорожных знаков, ограждений и светофоров "АИР Магистраль", а также высокотехнологичных полимерных материалов "СИБУР ПолиЛаб". Также популярностью пользуются экскурсии по фабрике мягкой мебели "Андерсон", "Нанотехнологического центра композитов" и многие другие, рассказали в ДИПП.Кроме того, интерес вызывают туры по предприятиям пищевой промышленности. Так, на экскурсии по концерну "Бабаевский" можно познакомиться с процессом изготовления сладостей, а московский комбинат "Очаково" покажет гостям технологии производства квасов, соков, лимонадов, минеральной воды и других напитков.Важность проекта "Открой#Моспром" подтверждается многочисленными наградами. Например, проект отмечали в категориях "Образование и наука" программы "Лучшие социальные проекты России", "Регион – наставник по промышленному туризму" программы Агентства стратегических инициатив "Открытая промышленность", а также в номинации "Промышленный маршрут" народной премии "Маршрут построен", напомнили в ДИПП.

https://ria.ru/20250115/liksutov-1993739491.html

https://ria.ru/20250114/dipp-1993552993.html

https://ria.ru/20250113/proizvoditeli-1993466815.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов