В Киеве забили тревогу из-за приказа, полученного Зеленским
Дубинский: Зеленский выполняет приказ по сокращению населения Украины
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский делает все возможное, чтобы сократить население Украины по требованию союзников. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
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"Ощущая неизбежный и скорый крах, режим марионетки-лицедея пытается срочно довыполнить то, на что его подписали “союзники” — создать условия для сокращения населения Украины до 20 миллионов человек", — написал он.
При этом, полагает Дубинский, все объективно нечеловеческие меры, которые Зеленский вводит против украинцев, — не его прихоть, а конкретный "план геноцида Украины".
"Провоцируя удары по энергетике, через телемарафон разгоняют угрозы призвать малолетних и женщин. Неуч-Начальник (Зеленский. — Прим. ред.) лично грозится собрать “грязную бомбу”. И все это для того, чтобы отсюда уехало как можно больше людей", — резюмировал депутат.
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