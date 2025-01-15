https://ria.ru/20250115/prikaz-1993762266.html

В Киеве забили тревогу из-за приказа, полученного Зеленским

В Киеве забили тревогу из-за приказа, полученного Зеленским - РИА Новости, 15.01.2025

В Киеве забили тревогу из-за приказа, полученного Зеленским

Глава киевского режима Владимир Зеленский делает все возможное, чтобы сократить население Украины по требованию союзников. Такое мнение высказал в своем... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T05:34:00+03:00

2025-01-15T05:34:00+03:00

2025-01-15T05:34:00+03:00

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский делает все возможное, чтобы сократить население Украины по требованию союзников. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Ощущая неизбежный и скорый крах, режим марионетки-лицедея пытается срочно довыполнить то, на что его подписали “союзники” — создать условия для сокращения населения Украины до 20 миллионов человек", — написал он.При этом, полагает Дубинский, все объективно нечеловеческие меры, которые Зеленский вводит против украинцев, — не его прихоть, а конкретный "план геноцида Украины"."Провоцируя удары по энергетике, через телемарафон разгоняют угрозы призвать малолетних и женщин. Неуч-Начальник (Зеленский. — Прим. ред.) лично грозится собрать “грязную бомбу”. И все это для того, чтобы отсюда уехало как можно больше людей", — резюмировал депутат.Ранее лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что Украина превращается в страну без будущего, где происходит экономическая стагнация.По оценке украинского экономиста Алексея Куща, за 75 лет население Украины может сократиться до десяти миллионов человек из-за миграции и снижения уровня фертильности у женщин, что является национальной катастрофой.Как заявлял директора украинского Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой, население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее словам, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.

https://ria.ru/20250114/infobrics-1993598281.html

https://ria.ru/20250114/zelenskiy-1993564411.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, александр дубинский