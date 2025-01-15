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В Киеве забили тревогу из-за приказа, полученного Зеленским - РИА Новости, 15.01.2025
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05:34 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/prikaz-1993762266.html
В Киеве забили тревогу из-за приказа, полученного Зеленским
В Киеве забили тревогу из-за приказа, полученного Зеленским - РИА Новости, 15.01.2025
В Киеве забили тревогу из-за приказа, полученного Зеленским
Глава киевского режима Владимир Зеленский делает все возможное, чтобы сократить население Украины по требованию союзников. Такое мнение высказал в своем... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T05:34:00+03:00
2025-01-15T05:34:00+03:00
в мире
украина
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владимир зеленский
александр дубинский
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский делает все возможное, чтобы сократить население Украины по требованию союзников. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Ощущая неизбежный и скорый крах, режим марионетки-лицедея пытается срочно довыполнить то, на что его подписали “союзники” — создать условия для сокращения населения Украины до 20 миллионов человек", — написал он.При этом, полагает Дубинский, все объективно нечеловеческие меры, которые Зеленский вводит против украинцев, — не его прихоть, а конкретный "план геноцида Украины"."Провоцируя удары по энергетике, через телемарафон разгоняют угрозы призвать малолетних и женщин. Неуч-Начальник (Зеленский. — Прим. ред.) лично грозится собрать “грязную бомбу”. И все это для того, чтобы отсюда уехало как можно больше людей", — резюмировал депутат.Ранее лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что Украина превращается в страну без будущего, где происходит экономическая стагнация.По оценке украинского экономиста Алексея Куща, за 75 лет население Украины может сократиться до десяти миллионов человек из-за миграции и снижения уровня фертильности у женщин, что является национальной катастрофой.Как заявлял директора украинского Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой, население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее словам, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.
https://ria.ru/20250114/infobrics-1993598281.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, александр дубинский
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Александр Дубинский
В Киеве забили тревогу из-за приказа, полученного Зеленским

Дубинский: Зеленский выполняет приказ по сокращению населения Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский делает все возможное, чтобы сократить население Украины по требованию союзников. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
«
"Ощущая неизбежный и скорый крах, режим марионетки-лицедея пытается срочно довыполнить то, на что его подписали “союзники” — создать условия для сокращения населения Украины до 20 миллионов человек", — написал он.
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При этом, полагает Дубинский, все объективно нечеловеческие меры, которые Зеленский вводит против украинцев, — не его прихоть, а конкретный "план геноцида Украины".
"Провоцируя удары по энергетике, через телемарафон разгоняют угрозы призвать малолетних и женщин. Неуч-Начальник (Зеленский. — Прим. ред.) лично грозится собрать “грязную бомбу”. И все это для того, чтобы отсюда уехало как можно больше людей", — резюмировал депутат.
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Ранее лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что Украина превращается в страну без будущего, где происходит экономическая стагнация.
По оценке украинского экономиста Алексея Куща, за 75 лет население Украины может сократиться до десяти миллионов человек из-за миграции и снижения уровня фертильности у женщин, что является национальной катастрофой.
Как заявлял директора украинского Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой, население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее словам, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.
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