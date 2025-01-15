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Президент Южной Кореи не считает введение военного положения преступлением

Президент Южной Кореи не считает введение военного положения преступлением - РИА Новости, 15.01.2025

Президент Южной Кореи не считает введение военного положения преступлением

Временно отстраненный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в среду опубликовал фотографию написанного от руки заявления, где сказал, что введение им военного... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T13:31:00+03:00

2025-01-15T13:31:00+03:00

2025-01-15T13:31:00+03:00

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СЕУЛ, 15 янв - РИА Новости. Временно отстраненный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в среду опубликовал фотографию написанного от руки заявления, где сказал, что введение им военного положения "не является преступлением", фотография опубликована на странице президента в Facebook*. Ранее сообщалось, что следователи впервые в истории Южной Кореи арестовали временно отстраненного, но действующего президента Юн Сок Ёля по обвинению в мятеже в связи с введением 3-4 декабря 2024 года военного положения в стране. Сам же президент назвал это "добровольной" явкой на допрос, чтобы избежать "кровопролития", подчеркнув, что не признает законность расследования, которое, по его словам, показало, что правовая система страны "полностью разрушена". Будучи доставленным в управление по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO), президент на допросе отказался давать показания. Юн Сок Ёль опубликовал на странице в Facebook* фотографию своего ранее опубликованного в текстовом виде заявления, написанного от руки. Это произошло спустя несколько часов после его задержания. "Военное положение - это не преступление. Военное положение - это осуществление президентской власти для преодоления национального кризиса", - написал президент. Он отметил, что приравнять объявление военного положения к мятежу - "действительно абсурдно". Юн Сок Ёль также раскритиковал то, что при рассмотрении проекта импичмента в Конституционном суде сторона парламента убрала из списка обвинений пункт об организации мятежа, хотя в проекте при голосовании за него в парламенте это обвинение было. Президент назвал это "мошенническим импичментом". Юн Сок Ёль в ночь с 3 на 4 декабря 2024 года объявил о введении военного положения якобы "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Первым же указом командования военным положением в стране была введена цензура и запрещена любая политическая деятельность, к парламенту были направлены войска армейского спецназа, который попытался заблокировать подступы к зданию. Однако значительному числу депутатов удалось заранее попасть в национальное собрание, их сторонники не дали военным пройти внутрь, и законодатели 190 голосами из 300 единогласно приняли резолюцию, требующую от президента отменить военное положение. Позднее лидер Южной Кореи принес извинения за свои действия и заявил, что не намерен избегать политической и юридической ответственности. Южнокорейская оппозиция выдвинула обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции. Парламент Южной Кореи 14 декабря поддержал импичмент президенту за нарушение конституционных принципов народовластия и разделения властей, а также другие преступления. Полномочия Юн Сок Ёля были приостановлены до окончательного решения конституционного суда, которое должно быть вынесено не позднее 11 июня.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250115/koreya-1993809764.html

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в мире, южная корея, россия, юн сок ель, арест президента южной кореи