Пожары в Лос-Анджелесе вскрыли гнойник проблем США, заявила Захарова
Захарова: лесные пожары в Лос-Анджелесе вскрыли гнойник проблем США
© AP Photo / Jae C. HongТушение пожара в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Jae C. Hong
Тушение пожара в Лос-Анджелесе
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Лесные пожары в округе Лос-Анджелес "вскрыли гнойник" совокупности проблем США, они поучают весь мир, но свои трудности разрешить не могут, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
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"Катастрофа, которая случилась в Лос-Анджелесе, вскрыла гнойник, всю совокупность проблем не только США, но и мирового меньшинства… Страна, которая стала бесконечным, навязчивым мировым поучателем и морализатором для всего мира, которая приходит, когда ее не звали и бесконечно навязывает свою повестку, не может справиться со своей собственной проблемой", - сказала Захарова.
Она добавила, что Соединенные Штаты не могут справиться с такой проблемой, с которой справляются другие страны, которые не заявляют о себе в качестве исключительных, у которых нет печатного станка по производству денег и которые не прилетают насаждать демократию.
Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 24 человека погибли, а более 12,3 тысячи строений, включая дома знаменитостей, были уничтожены. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.