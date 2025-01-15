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В Хасавюрте загорелся мебельный цех

В Хасавюрте загорелся мебельный цех - РИА Новости, 15.01.2025

В Хасавюрте загорелся мебельный цех

Мебельный цех горит в дагестанском Хасавюрте на площади 1,5 тысячи "квадратов", огонь перекинулся на жилой дом, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 15.01.2025

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происшествия

хасавюрт

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАХАЧКАЛА, 15 янв - РИА Новости. Мебельный цех горит в дагестанском Хасавюрте на площади 1,5 тысячи "квадратов", огонь перекинулся на жилой дом, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Дагестане сотрудники МЧС России тушат мебельный цех. В Хасавюрте горит двухэтажное здание на 1 500 квадратах. Огонь перекинулся на жилой дом", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250114/pozhar-1993744261.html

хасавюрт

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2025

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происшествия, хасавюрт, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)