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В Хасавюрте загорелся мебельный цех - РИА Новости, 15.01.2025
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01:11 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/pozhar-1993751790.html
В Хасавюрте загорелся мебельный цех
В Хасавюрте загорелся мебельный цех - РИА Новости, 15.01.2025
В Хасавюрте загорелся мебельный цех
Мебельный цех горит в дагестанском Хасавюрте на площади 1,5 тысячи "квадратов", огонь перекинулся на жилой дом, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 15.01.2025
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происшествия
хасавюрт
россия
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МАХАЧКАЛА, 15 янв - РИА Новости. Мебельный цех горит в дагестанском Хасавюрте на площади 1,5 тысячи "квадратов", огонь перекинулся на жилой дом, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Дагестане сотрудники МЧС России тушат мебельный цех. В Хасавюрте горит двухэтажное здание на 1 500 квадратах. Огонь перекинулся на жилой дом", – говорится в сообщении.
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происшествия, хасавюрт, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Хасавюрт, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Хасавюрте загорелся мебельный цех

В Хасавюрте загорелся мебельный цех на площади 1,5 тысячи квадратных метров

© Фото : ГУМЧС России по Республике ДагестанПожарные МЧС Дагестана
Пожарные МЧС Дагестана - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Фото : ГУМЧС России по Республике Дагестан
Пожарные МЧС Дагестана. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 15 янв - РИА Новости. Мебельный цех горит в дагестанском Хасавюрте на площади 1,5 тысячи "квадратов", огонь перекинулся на жилой дом, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
"В Дагестане сотрудники МЧС России тушат мебельный цех. В Хасавюрте горит двухэтажное здание на 1 500 квадратах. Огонь перекинулся на жилой дом", – говорится в сообщении.
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ПроисшествияХасавюртРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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