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В Кремле рассказали о первых международных переговорах Путина - РИА Новости, 15.01.2025
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13:10 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/peregovory-1993827787.html
В Кремле рассказали о первых международных переговорах Путина
В Кремле рассказали о первых международных переговорах Путина - РИА Новости, 15.01.2025
В Кремле рассказали о первых международных переговорах Путина
Переговоры с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой станут первыми международными переговорами для президента РФ Владимира Путина в 2025 году, заявил... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T13:10:00+03:00
2025-01-15T13:10:00+03:00
политика
россия
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Переговоры с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой станут первыми международными переговорами для президента РФ Владимира Путина в 2025 году, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в пресс-службе Кремля сообщили о том, что президент России Владимир Путин 16 января проведет переговоры с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой, который находится в РФ с официальным визитом "Да, это первые международные переговоры в начавшемся году", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. По его словам, РФ и Центральноафриканская республика развивают отношения во всех областях, в том числе в сфере безопасности.
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политика, россия, цар, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, ЦАР, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о первых международных переговорах Путина

Песков назвал переговоры с Туадерой первыми международными переговорами Путина

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкФостен Арканж Туадера и Владимир Путин
Фостен Арканж Туадера и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Фостен Арканж Туадера и Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Переговоры с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой станут первыми международными переговорами для президента РФ Владимира Путина в 2025 году, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили о том, что президент России Владимир Путин 16 января проведет переговоры с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой, который находится в РФ с официальным визитом
"Да, это первые международные переговоры в начавшемся году", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
По его словам, РФ и Центральноафриканская республика развивают отношения во всех областях, в том числе в сфере безопасности.
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