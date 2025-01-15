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В Кремле рассказали о первых международных переговорах Путина
В Кремле рассказали о первых международных переговорах Путина - РИА Новости, 15.01.2025
В Кремле рассказали о первых международных переговорах Путина
Переговоры с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой станут первыми международными переговорами для президента РФ Владимира Путина в 2025 году, заявил... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T13:10:00+03:00
2025-01-15T13:10:00+03:00
2025-01-15T13:10:00+03:00
политика
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Переговоры с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой станут первыми международными переговорами для президента РФ Владимира Путина в 2025 году, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в пресс-службе Кремля сообщили о том, что президент России Владимир Путин 16 января проведет переговоры с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой, который находится в РФ с официальным визитом "Да, это первые международные переговоры в начавшемся году", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. По его словам, РФ и Центральноафриканская республика развивают отношения во всех областях, в том числе в сфере безопасности.
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политика, россия, цар, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, ЦАР, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о первых международных переговорах Путина
Песков назвал переговоры с Туадерой первыми международными переговорами Путина