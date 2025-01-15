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В США сделали громкое заявление о провале переговоров по Украине - РИА Новости, 15.01.2025
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03:11 15.01.2025 (обновлено: 07:40 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/peregovory-1993755732.html
В США сделали громкое заявление о провале переговоров по Украине
В США сделали громкое заявление о провале переговоров по Украине - РИА Новости, 15.01.2025
В США сделали громкое заявление о провале переговоров по Украине
США и их западные партнеры ответственны за провал переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, пишет американский журнал The American Conservative. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T03:11:00+03:00
2025-01-15T07:40:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. США и их западные партнеры ответственны за провал переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, пишет американский журнал The American Conservative.Как отмечает издание, в первые недели конфликта существовало окно возможностей для его урегулирования."Когда двусторонние переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле обещали урегулирование путем переговоров и даже привели к первоначальному проекту соглашения, вместо того чтобы поощрять и всесторонне исследовать дипломатию, США и их западные партнеры воспрепятствовали проведению переговоров", — говорится в материале.По данным журнала, свидетельства этому получены от официальных лиц и свидетелей мирного процесса того периода, количество которых постоянно увеличивается, и причастность США к срыву попытки мирного урегулирования становится все более правдоподобной."Возможно, что до того, как война достигла нынешних ужасающих потерь жизней, на Украине мог бы быть мир. Но по мере того, как список свидетелей растет, аргументы против вклада Америки в продолжение войны становятся все более убедительными", — заключил автор материала.В ноябре прошлого года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022-го, но киевские власти не согласились на нейтралитет, поскольку после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьер-министром Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".В начале сентября бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд косвенно признала, что Украина не заключила Стамбульских договоренностей с Россией из-за консультаций с американцами и британцами.
https://ria.ru/20250114/rastet-1993712887.html
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в мире, сша, россия, украина
В мире, США, Россия, Украина
В США сделали громкое заявление о провале переговоров по Украине

TAC: США виновны в срыве переговоров между Россией и Украиной

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. США и их западные партнеры ответственны за провал переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, пишет американский журнал The American Conservative.
Как отмечает издание, в первые недели конфликта существовало окно возможностей для его урегулирования.
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"Когда двусторонние переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле обещали урегулирование путем переговоров и даже привели к первоначальному проекту соглашения, вместо того чтобы поощрять и всесторонне исследовать дипломатию, США и их западные партнеры воспрепятствовали проведению переговоров", — говорится в материале.
По данным журнала, свидетельства этому получены от официальных лиц и свидетелей мирного процесса того периода, количество которых постоянно увеличивается, и причастность США к срыву попытки мирного урегулирования становится все более правдоподобной.
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"Возможно, что до того, как война достигла нынешних ужасающих потерь жизней, на Украине мог бы быть мир. Но по мере того, как список свидетелей растет, аргументы против вклада Америки в продолжение войны становятся все более убедительными", — заключил автор материала.
В ноябре прошлого года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022-го, но киевские власти не согласились на нейтралитет, поскольку после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьер-министром Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".
В начале сентября бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд косвенно признала, что Украина не заключила Стамбульских договоренностей с Россией из-за консультаций с американцами и британцами.
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