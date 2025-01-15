https://ria.ru/20250115/patriot-1993806086.html

В России начал вещание новый телеканал "Патриот"

В России начал вещание новый телеканал "Патриот" - РИА Новости, 15.01.2025

В России начал вещание новый телеканал "Патриот"

В России начал вещание новый телеканал "Патриот" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба канала. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T11:24:00+03:00

2025-01-15T11:24:00+03:00

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В России начал вещание новый телеканал "Патриот" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба канала."Медиахолдинг "Цифровое телевидение" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне запустил телеканал "Патриот". Старт вещания также приурочен к объявленному президентом России Владимиром Путиным Году защитника Отечества. "Патриот" — телеканал для тех, кто любит Россию, чтит историю страны, традиции, культуру и гордится подвигами и достижениями Родины", — говорится в релизе.В эфире будут транслировать советские кинокартины: "Пришел солдат с фронта" Николая Губенко, "Балладу о солдате" и "Сорок первый" Григория Чухрая, "Бабье царство" Алексея Салтыкова, киноэпопею "Освобождение" Юрия Озерова и другие. В сетке вещания будут также современные сериалы и фильмы."Слоган нового телеканала — "Кино любимой страны" — отвечает задачам редакции по созданию программной сетки, в основе которой художественные фильмы и сериалы, рассказывающие о победах, семейных ценностях, культуре и традициях российского народа", — отметили в пресс-службе.Библиотека телеканала насчитывает более тысячи часов контента киноконцерна "Мосфильм", архива Гостелерадиофонда, ВГТРК, а также российских и советских киностудий.Созданием "Патриота" занимается команда телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция". Распространением — компания "Сигнал Медиа", входящая в ГК "Цифровое телевидение".Российские кабельные и спутниковые операторы могут приобрести права на вещание нового телеканала.

https://ria.ru/20241127/rossija-1986115644.html

https://ria.ru/20250110/sovbez-1993091448.html

https://ria.ru/20241212/pobeda-1988806888.html

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общество, технологии, россия, владимир путин, николай губенко, григорий чухрай, патриот, мосфильм