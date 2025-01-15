В России начал вещание новый телеканал "Патриот"
Новый телеканал "Патриот" начал вещание к 80-летию Победы в ВОВ
© АО "ЦТВ", 2025Телеканал "Патриот"
© АО "ЦТВ", 2025
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В России начал вещание новый телеканал "Патриот" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба канала.
"Медиахолдинг "Цифровое телевидение" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне запустил телеканал "Патриот". Старт вещания также приурочен к объявленному президентом России Владимиром Путиным Году защитника Отечества. "Патриот" — телеканал для тех, кто любит Россию, чтит историю страны, традиции, культуру и гордится подвигами и достижениями Родины", — говорится в релизе.
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В эфире будут транслировать советские кинокартины: "Пришел солдат с фронта" Николая Губенко, "Балладу о солдате" и "Сорок первый" Григория Чухрая, "Бабье царство" Алексея Салтыкова, киноэпопею "Освобождение" Юрия Озерова и другие. В сетке вещания будут также современные сериалы и фильмы.
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"Слоган нового телеканала — "Кино любимой страны" — отвечает задачам редакции по созданию программной сетки, в основе которой художественные фильмы и сериалы, рассказывающие о победах, семейных ценностях, культуре и традициях российского народа", — отметили в пресс-службе.
Библиотека телеканала насчитывает более тысячи часов контента киноконцерна "Мосфильм", архива Гостелерадиофонда, ВГТРК, а также российских и советских киностудий.
Созданием "Патриота" занимается команда телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция". Распространением — компания "Сигнал Медиа", входящая в ГК "Цифровое телевидение".
Российские кабельные и спутниковые операторы могут приобрести права на вещание нового телеканала.
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