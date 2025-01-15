Рейтинг@Mail.ru
В России начал вещание новый телеканал "Патриот" - РИА Новости, 15.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:24 15.01.2025 (обновлено: 12:15 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/patriot-1993806086.html
В России начал вещание новый телеканал "Патриот"
В России начал вещание новый телеканал "Патриот" - РИА Новости, 15.01.2025
В России начал вещание новый телеканал "Патриот"
В России начал вещание новый телеканал "Патриот" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба канала. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T11:24:00+03:00
2025-01-15T12:15:00+03:00
общество
технологии
россия
владимир путин
николай губенко
григорий чухрай
патриот
мосфильм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993813763_188:0:963:436_1920x0_80_0_0_b09ca9a65ba6b908debf8d906425de88.jpg
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В России начал вещание новый телеканал "Патриот" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба канала."Медиахолдинг "Цифровое телевидение" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне запустил телеканал "Патриот". Старт вещания также приурочен к объявленному президентом России Владимиром Путиным Году защитника Отечества. "Патриот" — телеканал для тех, кто любит Россию, чтит историю страны, традиции, культуру и гордится подвигами и достижениями Родины", — говорится в релизе.В эфире будут транслировать советские кинокартины: "Пришел солдат с фронта" Николая Губенко, "Балладу о солдате" и "Сорок первый" Григория Чухрая, "Бабье царство" Алексея Салтыкова, киноэпопею "Освобождение" Юрия Озерова и другие. В сетке вещания будут также современные сериалы и фильмы."Слоган нового телеканала — "Кино любимой страны" — отвечает задачам редакции по созданию программной сетки, в основе которой художественные фильмы и сериалы, рассказывающие о победах, семейных ценностях, культуре и традициях российского народа", — отметили в пресс-службе.Библиотека телеканала насчитывает более тысячи часов контента киноконцерна "Мосфильм", архива Гостелерадиофонда, ВГТРК, а также российских и советских киностудий.Созданием "Патриота" занимается команда телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция". Распространением — компания "Сигнал Медиа", входящая в ГК "Цифровое телевидение".Российские кабельные и спутниковые операторы могут приобрести права на вещание нового телеканала.
https://ria.ru/20241127/rossija-1986115644.html
https://ria.ru/20250110/sovbez-1993091448.html
https://ria.ru/20241212/pobeda-1988806888.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993813763_285:0:866:436_1920x0_80_0_0_10dc4f7e45297ac360802be2798373de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, россия, владимир путин, николай губенко, григорий чухрай, патриот, мосфильм
Общество, Технологии, Россия, Владимир Путин, Николай Губенко, Григорий Чухрай, Патриот, Мосфильм
В России начал вещание новый телеканал "Патриот"

Новый телеканал "Патриот" начал вещание к 80-летию Победы в ВОВ

© АО "ЦТВ", 2025Телеканал "Патриот"
Телеканал Патриот - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© АО "ЦТВ", 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В России начал вещание новый телеканал "Патриот" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба канала.
"Медиахолдинг "Цифровое телевидение" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне запустил телеканал "Патриот". Старт вещания также приурочен к объявленному президентом России Владимиром Путиным Году защитника Отечества. "Патриот" — телеканал для тех, кто любит Россию, чтит историю страны, традиции, культуру и гордится подвигами и достижениями Родины", — говорится в релизе.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Астане - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Россия и Казахстан договорились о мероприятиях к юбилею Победы
27 ноября 2024, 22:54
В эфире будут транслировать советские кинокартины: "Пришел солдат с фронта" Николая Губенко, "Балладу о солдате" и "Сорок первый" Григория Чухрая, "Бабье царство" Алексея Салтыкова, киноэпопею "Освобождение" Юрия Озерова и другие. В сетке вещания будут также современные сериалы и фильмы.
«
"Слоган нового телеканала — "Кино любимой страны" — отвечает задачам редакции по созданию программной сетки, в основе которой художественные фильмы и сериалы, рассказывающие о победах, семейных ценностях, культуре и традициях российского народа", — отметили в пресс-службе.
Библиотека телеканала насчитывает более тысячи часов контента киноконцерна "Мосфильм", архива Гостелерадиофонда, ВГТРК, а также российских и советских киностудий.
Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. 10 января 2024 - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Путин обсудил с Совбезом безопасность на мероприятиях к 80-летию Победы
10 января, 12:10
Созданием "Патриота" занимается команда телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция". Распространением — компания "Сигнал Медиа", входящая в ГК "Цифровое телевидение".
Российские кабельные и спутниковые операторы могут приобрести права на вещание нового телеканала.
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Премьер Узбекистана назвал 80-летие Победы общей датой для стран СНГ
12 декабря 2024, 13:27
 
ОбществоТехнологииРоссияВладимир ПутинНиколай ГубенкоГригорий ЧухрайПатриотМосфильм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала