https://ria.ru/20250115/oruzhie-1993759744.html

Пезешкиан заявил, что Иран не стремится к созданию ядерного оружия

Пезешкиан заявил, что Иран не стремится к созданию ядерного оружия - РИА Новости, 15.01.2025

Пезешкиан заявил, что Иран не стремится к созданию ядерного оружия

Иран не стремится к созданию ядерного оружия, заявил президент Масуд Пезешкиан. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T04:34:00+03:00

2025-01-15T04:34:00+03:00

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Иран не стремится к созданию ядерного оружия, заявил президент Масуд Пезешкиан. "Мы не стремимся создать ядерное оружие. Однако нас обвиняют в стремлении к созданию бомбы", - заявил Пезешкиан в интервью американскому телеканалу NBC News. Президент назвал такие обвинения "схемой с целью выдумать какой-то предлог". В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250115/pezeshkian-1993759603.html

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в мире, иран, сша, великобритания, масуд пезешкиан, дональд трамп