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Детей из многодетных новгородских семей зачислят в колледжи вне конкурса - РИА Новости, 15.01.2025
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14:31 15.01.2025 (обновлено: 15:07 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/nikitin-1993842764.html
Детей из многодетных новгородских семей зачислят в колледжи вне конкурса
Детей из многодетных новгородских семей зачислят в колледжи вне конкурса - РИА Новости, 15.01.2025
Детей из многодетных новгородских семей зачислят в колледжи вне конкурса
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил зачислять детей из многодетных семей в колледжи на бюджет вне конкурса, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T14:31:00+03:00
2025-01-15T15:07:00+03:00
андрей никитин (политик)
новгородская область
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 янв - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил зачислять детей из многодетных семей в колледжи на бюджет вне конкурса, передает корреспондент РИА Новости. Никитин выступил в среду в областной филармонии с ежегодным посланием к жителям. Он напомнил, что в 2024 году в регионе был внедрен стандарт семейноцентричности. Стандарт направлен на создание условий для совмещения трудовых обязанностей с воспитанием детей. По словам Никитина, его начали внедрять более 100 крупных и средних предприятий. Так, с 2025 года на удобный для семей график работы перейдут все подразделения библиотек и музеев, где проходят занятия с детьми. "Также поручаю коллегам из блока образования с 1 сентября обеспечить детям из всех многодетных новгородских семей гарантированное поступление вне общего конкурса на бюджетные места в колледжи региона. Разумеется, при условии успешной сдачи государственной итоговой аттестации", - подчеркнул Никитин. Постепенно практику поддержки семей, по мнению главы региона, должны внедрить все новгородские предприятия. Власти обещают оказывать поддержку таким предприятиям.
https://ria.ru/20250115/andreynikitin-1993837517.html
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андрей никитин (политик), новгородская область
Андрей Никитин (политик), Новгородская область
Детей из многодетных новгородских семей зачислят в колледжи вне конкурса

Дети из многодетных новгородских семей будут зачислены в колледжи вне конкурса

© Фото : Предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской областиГубернатор Новгородской области Андрей Никитин во время ежегодного послания к жителям области
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время ежегодного послания к жителям области - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Фото : Предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время ежегодного послания к жителям области
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 янв - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил зачислять детей из многодетных семей в колледжи на бюджет вне конкурса, передает корреспондент РИА Новости.
Никитин выступил в среду в областной филармонии с ежегодным посланием к жителям. Он напомнил, что в 2024 году в регионе был внедрен стандарт семейноцентричности. Стандарт направлен на создание условий для совмещения трудовых обязанностей с воспитанием детей. По словам Никитина, его начали внедрять более 100 крупных и средних предприятий. Так, с 2025 года на удобный для семей график работы перейдут все подразделения библиотек и музеев, где проходят занятия с детьми.
"Также поручаю коллегам из блока образования с 1 сентября обеспечить детям из всех многодетных новгородских семей гарантированное поступление вне общего конкурса на бюджетные места в колледжи региона. Разумеется, при условии успешной сдачи государственной итоговой аттестации", - подчеркнул Никитин.
Постепенно практику поддержки семей, по мнению главы региона, должны внедрить все новгородские предприятия. Власти обещают оказывать поддержку таким предприятиям.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время ежегодного послания к жителям области - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
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