https://ria.ru/20250115/nikishina-1993859480.html

Продукция российского АПК пользуется большим спросом во Вьетнаме

Продукция российского АПК пользуется большим спросом во Вьетнаме - РИА Новости, 15.01.2025

Продукция российского АПК пользуется большим спросом во Вьетнаме

Продукция российского агропромышленного комплекса пользуется большим спросом во Вьетнаме, визит российской делегации в Ханой придаст существенный импульс... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T15:35:00+03:00

2025-01-15T15:35:00+03:00

2025-01-15T15:35:00+03:00

экономика

вьетнам

россия

ханой

вероника никишина

михаил мишустин

российский экспортный центр (рэц)

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ХАНОЙ, 15 янв - РИА Новости. Продукция российского агропромышленного комплекса пользуется большим спросом во Вьетнаме, визит российской делегации в Ханой придаст существенный импульс развитию сотрудничества, считает глава Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."Российские товары - и агропромышленного сегмента, и промышленные товары - уже сейчас пользуются большим спросом на рынке Вьетнама... Однако, конечно же, мы констатируем, что наш потенциал для сотрудничества гораздо больше, чем те цифры, которые сейчас мы видим по статистике", - сказала Никишина по итогам встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина с представителями российских и вьетнамских деловых кругов."Мы рассчитываем, что визит Михаила Владимировича Мишустина и нашей делегации придаст существенный импульс развитию сотрудничества", - добавила она.По словам Никишиной, РЭЦ планирует развивать партнерство с крупными дистрибьюторами Вьетнама по закупке российской продукции АПК для распределения в розничную сеть.При этом, указала она, пока вьетнамский бизнес с осторожностью относится к долгосрочному сотрудничеству, но эта ситуация меняется."Сейчас это осторожное отношение начинает немножечко теплеть... На полях визита российской делегации уже заключены меморандумы о поставке мясной продукции. Есть запрос на поставку из России продукции из алюминия, продукции для строительных материалов, продукции из ясеня, большие объемы. Есть большой интерес к продукции IT-сегмента", - заключила глава РЭЦ.

https://ria.ru/20250114/rets-1993668756.html

https://ria.ru/20250114/rets-1993615687.html

вьетнам

россия

ханой

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экономика, вьетнам, россия, ханой, вероника никишина, михаил мишустин, российский экспортный центр (рэц)