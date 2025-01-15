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Продукция российского АПК пользуется большим спросом во Вьетнаме - РИА Новости, 15.01.2025
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15:35 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/nikishina-1993859480.html
Продукция российского АПК пользуется большим спросом во Вьетнаме
Продукция российского АПК пользуется большим спросом во Вьетнаме - РИА Новости, 15.01.2025
Продукция российского АПК пользуется большим спросом во Вьетнаме
Продукция российского агропромышленного комплекса пользуется большим спросом во Вьетнаме, визит российской делегации в Ханой придаст существенный импульс... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T15:35:00+03:00
2025-01-15T15:35:00+03:00
экономика
вьетнам
россия
ханой
вероника никишина
михаил мишустин
российский экспортный центр (рэц)
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ХАНОЙ, 15 янв - РИА Новости. Продукция российского агропромышленного комплекса пользуется большим спросом во Вьетнаме, визит российской делегации в Ханой придаст существенный импульс развитию сотрудничества, считает глава Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."Российские товары - и агропромышленного сегмента, и промышленные товары - уже сейчас пользуются большим спросом на рынке Вьетнама... Однако, конечно же, мы констатируем, что наш потенциал для сотрудничества гораздо больше, чем те цифры, которые сейчас мы видим по статистике", - сказала Никишина по итогам встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина с представителями российских и вьетнамских деловых кругов."Мы рассчитываем, что визит Михаила Владимировича Мишустина и нашей делегации придаст существенный импульс развитию сотрудничества", - добавила она.По словам Никишиной, РЭЦ планирует развивать партнерство с крупными дистрибьюторами Вьетнама по закупке российской продукции АПК для распределения в розничную сеть.При этом, указала она, пока вьетнамский бизнес с осторожностью относится к долгосрочному сотрудничеству, но эта ситуация меняется."Сейчас это осторожное отношение начинает немножечко теплеть... На полях визита российской делегации уже заключены меморандумы о поставке мясной продукции. Есть запрос на поставку из России продукции из алюминия, продукции для строительных материалов, продукции из ясеня, большие объемы. Есть большой интерес к продукции IT-сегмента", - заключила глава РЭЦ.
https://ria.ru/20250114/rets-1993668756.html
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экономика, вьетнам, россия, ханой, вероника никишина, михаил мишустин, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Вьетнам, Россия, Ханой, Вероника Никишина, Михаил Мишустин, Российский экспортный центр (РЭЦ)
Продукция российского АПК пользуется большим спросом во Вьетнаме

Никишина: продукция российского АПК пользуется большим спросом во Вьетнаме

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкГенеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и председатель правления компании "Новатэк" Леонид Михельсон во время встречи председателя правительства РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Вьетнама Фама Минь Чиня с представителями российских и вьетнамских деловых кругов в Ханое
Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина и председатель правления компании Новатэк Леонид Михельсон во время встречи председателя правительства РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Вьетнама Фама Минь Чиня с представителями российских и вьетнамских деловых кругов в Ханое - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и председатель правления компании "Новатэк" Леонид Михельсон во время встречи председателя правительства РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Вьетнама Фама Минь Чиня с представителями российских и вьетнамских деловых кругов в Ханое
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ХАНОЙ, 15 янв - РИА Новости. Продукция российского агропромышленного комплекса пользуется большим спросом во Вьетнаме, визит российской делегации в Ханой придаст существенный импульс развитию сотрудничества, считает глава Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
"Российские товары - и агропромышленного сегмента, и промышленные товары - уже сейчас пользуются большим спросом на рынке Вьетнама... Однако, конечно же, мы констатируем, что наш потенциал для сотрудничества гораздо больше, чем те цифры, которые сейчас мы видим по статистике", - сказала Никишина по итогам встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина с представителями российских и вьетнамских деловых кругов.
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"Мы рассчитываем, что визит Михаила Владимировича Мишустина и нашей делегации придаст существенный импульс развитию сотрудничества", - добавила она.
По словам Никишиной, РЭЦ планирует развивать партнерство с крупными дистрибьюторами Вьетнама по закупке российской продукции АПК для распределения в розничную сеть.
При этом, указала она, пока вьетнамский бизнес с осторожностью относится к долгосрочному сотрудничеству, но эта ситуация меняется.
"Сейчас это осторожное отношение начинает немножечко теплеть... На полях визита российской делегации уже заключены меморандумы о поставке мясной продукции. Есть запрос на поставку из России продукции из алюминия, продукции для строительных материалов, продукции из ясеня, большие объемы. Есть большой интерес к продукции IT-сегмента", - заключила глава РЭЦ.
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ЭкономикаВьетнамРоссияХанойВероника НикишинаМихаил МишустинРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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