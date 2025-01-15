https://ria.ru/20250115/nablyudatelnyy_sovet-1991806407.html
Сформирован наблюдательный совет Института инновационного развития AVA Tech
Сформирован наблюдательный совет Института инновационного развития AVA Tech - РИА Новости, 15.01.2025
Сформирован наблюдательный совет Института инновационного развития AVA Tech
Начал работу Наблюдательный совет Института инновационного развития AVA Tech, сообщил председатель новой структуры Инал Ардзинба. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T12:15:00+03:00
2025-01-15T12:15:00+03:00
2025-01-15T12:16:00+03:00
россия
общество
наука
брикс
искусственный интеллект (ии)
кадровая политика в сфере инноваций
бизнес
российские инновации
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992919656_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_18ef2a4e01dc3083f3c6f0740dd0ef6d.jpg
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Начал работу Наблюдательный совет Института инновационного развития AVA Tech, сообщил председатель новой структуры Инал Ардзинба."Самая главная задача текущей работы Наблюдательного совета заключается в анализе проработки перспективных технологических проектов, которые предполагаются к реализации в Российской Федерации и совместно с нашими международными партнерами. Главная цель, стратегическая миссия Наблюдательного совета заключается в укреплении технологического суверенитета РФ", – заявил Ардзинба на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".В Наблюдательный совет вошли известные государственные и общественные деятели, медиа-менеджеры, представители институтов развития РФ, науки и бизнеса: главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, генеральный директор АО "Первый канал" Константин Эрнст, старший вице-президент ПАО "Промсвязьбанк" Вера Подгузова, профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрей Безруков, ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, президент Международной боксерской ассоциации (IBA), акционер AVA Group Умар Кремлев, основатель холдинга AVA Group Ваган Арутюнян.Также в составе новой структуры будут работать представители международных партнеров РФ из Китая, Индии, других стран БРИКС+.Об открывающихся перспективах для высокотехнологичного бизнеса в России на пресс-конференции рассказали также генеральный директор IVA Technologies Станислав Иодковский и генеральный директор Ассоциации "Национальных чемпионов", исполнительный директор AVA Tech Александр Лиханов.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992919656_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8e853e8b3d7edc0443f1bc40280e4038.jpg
Сформирован наблюдательный совет Института инновационного развития AVA Tech
Сформирован наблюдательный совет Института инновационного развития AVA Tech
2025-01-15T12:15
true
PT24M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, наука, брикс, искусственный интеллект (ии), кадровая политика в сфере инноваций, бизнес, российские инновации, наука и инновации, видео
Россия, Общество, Наука, БРИКС, Искусственный интеллект (ИИ), Кадровая политика в сфере инноваций, Бизнес, Российские инновации, Наука и инновации
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Начал работу Наблюдательный совет Института инновационного развития AVA Tech, сообщил председатель новой структуры Инал Ардзинба.
"Самая главная задача текущей работы Наблюдательного совета заключается в анализе проработки перспективных технологических проектов, которые предполагаются к реализации в Российской Федерации и совместно с нашими международными партнерами. Главная цель, стратегическая миссия Наблюдательного совета заключается в укреплении технологического суверенитета РФ", – заявил Ардзинба на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
В Наблюдательный совет вошли известные государственные и общественные деятели, медиа-менеджеры, представители институтов развития РФ, науки и бизнеса: главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, генеральный директор АО "Первый канал" Константин Эрнст, старший вице-президент ПАО "Промсвязьбанк" Вера Подгузова, профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрей Безруков, ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, президент Международной боксерской ассоциации (IBA), акционер AVA Group Умар Кремлев, основатель холдинга AVA Group Ваган Арутюнян.
Также в составе новой структуры будут работать представители международных партнеров РФ из Китая, Индии, других стран БРИКС+.
Об открывающихся перспективах для высокотехнологичного бизнеса в России на пресс-конференции рассказали также генеральный директор IVA Technologies Станислав Иодковский и генеральный директор Ассоциации "Национальных чемпионов", исполнительный директор AVA Tech Александр Лиханов.