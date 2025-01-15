https://ria.ru/20250115/nablyudatelnyy_sovet-1991806407.html

Сформирован наблюдательный совет Института инновационного развития AVA Tech

Сформирован наблюдательный совет Института инновационного развития AVA Tech - РИА Новости, 15.01.2025

Сформирован наблюдательный совет Института инновационного развития AVA Tech

Начал работу Наблюдательный совет Института инновационного развития AVA Tech, сообщил председатель новой структуры Инал Ардзинба. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T12:15:00+03:00

2025-01-15T12:15:00+03:00

2025-01-15T12:16:00+03:00

россия

общество

наука

брикс

искусственный интеллект (ии)

кадровая политика в сфере инноваций

бизнес

российские инновации

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992919656_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_18ef2a4e01dc3083f3c6f0740dd0ef6d.jpg

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Начал работу Наблюдательный совет Института инновационного развития AVA Tech, сообщил председатель новой структуры Инал Ардзинба."Самая главная задача текущей работы Наблюдательного совета заключается в анализе проработки перспективных технологических проектов, которые предполагаются к реализации в Российской Федерации и совместно с нашими международными партнерами. Главная цель, стратегическая миссия Наблюдательного совета заключается в укреплении технологического суверенитета РФ", – заявил Ардзинба на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".В Наблюдательный совет вошли известные государственные и общественные деятели, медиа-менеджеры, представители институтов развития РФ, науки и бизнеса: главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, генеральный директор АО "Первый канал" Константин Эрнст, старший вице-президент ПАО "Промсвязьбанк" Вера Подгузова, профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрей Безруков, ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, президент Международной боксерской ассоциации (IBA), акционер AVA Group Умар Кремлев, основатель холдинга AVA Group Ваган Арутюнян.Также в составе новой структуры будут работать представители международных партнеров РФ из Китая, Индии, других стран БРИКС+.Об открывающихся перспективах для высокотехнологичного бизнеса в России на пресс-конференции рассказали также генеральный директор IVA Technologies Станислав Иодковский и генеральный директор Ассоциации "Национальных чемпионов", исполнительный директор AVA Tech Александр Лиханов.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сформирован наблюдательный совет Института инновационного развития AVA Tech Сформирован наблюдательный совет Института инновационного развития AVA Tech 2025-01-15T12:15 true PT24M39S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, общество, наука, брикс, искусственный интеллект (ии), кадровая политика в сфере инноваций, бизнес, российские инновации, наука и инновации, видео