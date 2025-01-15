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Мишустин заявил о желании Москвы укрепить сотрудничество с Вьетнамом - РИА Новости, 15.01.2025
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08:14 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/mishustin-1993769553.html
Мишустин заявил о желании Москвы укрепить сотрудничество с Вьетнамом
Мишустин заявил о желании Москвы укрепить сотрудничество с Вьетнамом - РИА Новости, 15.01.2025
Мишустин заявил о желании Москвы укрепить сотрудничество с Вьетнамом
Россия и Вьетнам обладают большим потенциалом для развития отношений, Москва хочет укрепить практическое сотрудечество с Ханоем, в частности, в энергетике и... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T08:14:00+03:00
2025-01-15T08:14:00+03:00
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вьетнам
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политика
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ХАНОЙ, 15 янв - РИА Новости. Россия и Вьетнам обладают большим потенциалом для развития отношений, Москва хочет укрепить практическое сотрудечество с Ханоем, в частности, в энергетике и транспорте, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом. "Выступаем за укрепление практического сотрудничестве с дружественным Вьетнамом по всем направлениям, это в первую очередь проекты в области энергетики, промышленной кооперации, транспорта и сельского хозяйства. У нас есть большой потенциал для наращивания взаимных инвестиций", - сказал Мишустин. По его словам, взаимный товарооборот двух стран вырос на 24%, в РФ обучаются более 3 тысяч вьетнамских студентов. "Главной задачей наших правительств видим выполнение всех стратегических договоренностей, которые были достигнуты в ходе государственного визита президента России Владимира Путина во Вьетнам в июне прошлого года", - подчеркнул Мишустин.
https://ria.ru/20250115/mishustin-1993766878.html
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россия, вьетнам, москва, михаил мишустин, владимир путин, политика
Россия, Вьетнам, Москва, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Политика
Мишустин заявил о желании Москвы укрепить сотрудничество с Вьетнамом

Мишустин: Россия и Вьетнам имеют большой потенциал для развития отношений

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на российско-вьетнамских переговорах в Ханое
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на российско-вьетнамских переговорах в Ханое - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на российско-вьетнамских переговорах в Ханое. Архивное фото
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ХАНОЙ, 15 янв - РИА Новости. Россия и Вьетнам обладают большим потенциалом для развития отношений, Москва хочет укрепить практическое сотрудечество с Ханоем, в частности, в энергетике и транспорте, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом.
"Выступаем за укрепление практического сотрудничестве с дружественным Вьетнамом по всем направлениям, это в первую очередь проекты в области энергетики, промышленной кооперации, транспорта и сельского хозяйства. У нас есть большой потенциал для наращивания взаимных инвестиций", - сказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь во время подписания совместного коммюнике - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
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По его словам, взаимный товарооборот двух стран вырос на 24%, в РФ обучаются более 3 тысяч вьетнамских студентов.
"Главной задачей наших правительств видим выполнение всех стратегических договоренностей, которые были достигнуты в ходе государственного визита президента России Владимира Путина во Вьетнам в июне прошлого года", - подчеркнул Мишустин.
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РоссияВьетнамМоскваМихаил МишустинВладимир ПутинПолитика
 
 
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