https://ria.ru/20250115/mishustin-1993769553.html
Мишустин заявил о желании Москвы укрепить сотрудничество с Вьетнамом
Мишустин заявил о желании Москвы укрепить сотрудничество с Вьетнамом - РИА Новости, 15.01.2025
Мишустин заявил о желании Москвы укрепить сотрудничество с Вьетнамом
Россия и Вьетнам обладают большим потенциалом для развития отношений, Москва хочет укрепить практическое сотрудечество с Ханоем, в частности, в энергетике и... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T08:14:00+03:00
2025-01-15T08:14:00+03:00
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ХАНОЙ, 15 янв - РИА Новости. Россия и Вьетнам обладают большим потенциалом для развития отношений, Москва хочет укрепить практическое сотрудечество с Ханоем, в частности, в энергетике и транспорте, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом. "Выступаем за укрепление практического сотрудничестве с дружественным Вьетнамом по всем направлениям, это в первую очередь проекты в области энергетики, промышленной кооперации, транспорта и сельского хозяйства. У нас есть большой потенциал для наращивания взаимных инвестиций", - сказал Мишустин. По его словам, взаимный товарооборот двух стран вырос на 24%, в РФ обучаются более 3 тысяч вьетнамских студентов. "Главной задачей наших правительств видим выполнение всех стратегических договоренностей, которые были достигнуты в ходе государственного визита президента России Владимира Путина во Вьетнам в июне прошлого года", - подчеркнул Мишустин.
https://ria.ru/20250115/mishustin-1993766878.html
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россия, вьетнам, москва, михаил мишустин, владимир путин, политика
Россия, Вьетнам, Москва, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Политика
Мишустин заявил о желании Москвы укрепить сотрудничество с Вьетнамом
Мишустин: Россия и Вьетнам имеют большой потенциал для развития отношений