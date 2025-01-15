https://ria.ru/20250115/mishustin-1993769553.html

Мишустин заявил о желании Москвы укрепить сотрудничество с Вьетнамом

Мишустин заявил о желании Москвы укрепить сотрудничество с Вьетнамом - РИА Новости, 15.01.2025

Мишустин заявил о желании Москвы укрепить сотрудничество с Вьетнамом

Россия и Вьетнам обладают большим потенциалом для развития отношений, Москва хочет укрепить практическое сотрудечество с Ханоем, в частности, в энергетике и... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T08:14:00+03:00

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ХАНОЙ, 15 янв - РИА Новости. Россия и Вьетнам обладают большим потенциалом для развития отношений, Москва хочет укрепить практическое сотрудечество с Ханоем, в частности, в энергетике и транспорте, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом. "Выступаем за укрепление практического сотрудничестве с дружественным Вьетнамом по всем направлениям, это в первую очередь проекты в области энергетики, промышленной кооперации, транспорта и сельского хозяйства. У нас есть большой потенциал для наращивания взаимных инвестиций", - сказал Мишустин. По его словам, взаимный товарооборот двух стран вырос на 24%, в РФ обучаются более 3 тысяч вьетнамских студентов. "Главной задачей наших правительств видим выполнение всех стратегических договоренностей, которые были достигнуты в ходе государственного визита президента России Владимира Путина во Вьетнам в июне прошлого года", - подчеркнул Мишустин.

https://ria.ru/20250115/mishustin-1993766878.html

https://ria.ru/20250115/mishustin-1993766051.html

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россия, вьетнам, москва, михаил мишустин, владимир путин, политика