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Исторический музей покажет коллекцию редких дагеротипов Карла Мазера - РИА Новости, 15.01.2025
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14:40 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/mazer-1993844751.html
Исторический музей покажет коллекцию редких дагеротипов Карла Мазера
Исторический музей покажет коллекцию редких дагеротипов Карла Мазера - РИА Новости, 15.01.2025
Исторический музей покажет коллекцию редких дагеротипов Карла Мазера
Специальный показ коллекции дагеротипов шведского художника и дагеротиписта Карла Петера Мазера, работавшего в 1838-1854 годах в России, пройдет с 22 января по... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T14:40:00+03:00
2025-01-15T14:40:00+03:00
россия
исторический музей
культура
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Специальный показ коллекции дагеротипов шведского художника и дагеротиписта Карла Петера Мазера, работавшего в 1838-1854 годах в России, пройдет с 22 января по 24 февраля в Государственном историческом музее, собщает пресс-служба ГИМ. Поводом к проведению показа стало приобретение музеем в 2024 году ранее неизвестного дагеротипа работы Мазера – девятого по счету произведения дагеротипии этого мастера в музейном собрании. Это портрет неизвестной молодой женщины, сохранившийся в личном рабочем архиве историка искусства и коллекционера Ильи Зильберштейна (1905-1988). Дагеротипия - самая первая успешная фотографическая техника. Собрание дагеротипов Исторического музея, насчитывающее более 300 предметов и состоящее в основном из созданных в России произведений, считается самым крупным в мире государственным собранием так называемых "русских дагеротипов", отмечается в сообщении. Наибольшая часть коллекции дагеротипов Карла Мазера из фондов Исторического музея, а именно семь из девяти, будут представлены публике впервые. В рамках показа 13 февраля пройдет встреча с заведующей мастерской реставрации фотодокументов Исторического музея Маргаритой Далибандо, которая расскажет о современном способе реставрации памятников дагеротипии, а также с хранителем коллекции дагеротипов музея Анастасией Черненковой.
https://ria.ru/20241227/svo-1991533045.html
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россия, исторический музей, культура
Россия, Исторический музей, Культура
Исторический музей покажет коллекцию редких дагеротипов Карла Мазера

В государственном историческом музее пройдет показ коллекции дагеротипов Мазера

© РИА Новости / Григорий СысоевЗдание Государственного исторического музея в Москве
Здание Государственного исторического музея в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Здание Государственного исторического музея в Москве . Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Специальный показ коллекции дагеротипов шведского художника и дагеротиписта Карла Петера Мазера, работавшего в 1838-1854 годах в России, пройдет с 22 января по 24 февраля в Государственном историческом музее, собщает пресс-служба ГИМ.
Поводом к проведению показа стало приобретение музеем в 2024 году ранее неизвестного дагеротипа работы Мазера – девятого по счету произведения дагеротипии этого мастера в музейном собрании. Это портрет неизвестной молодой женщины, сохранившийся в личном рабочем архиве историка искусства и коллекционера Ильи Зильберштейна (1905-1988).
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Дагеротипия - самая первая успешная фотографическая техника. Собрание дагеротипов Исторического музея, насчитывающее более 300 предметов и состоящее в основном из созданных в России произведений, считается самым крупным в мире государственным собранием так называемых "русских дагеротипов", отмечается в сообщении.
Наибольшая часть коллекции дагеротипов Карла Мазера из фондов Исторического музея, а именно семь из девяти, будут представлены публике впервые.
В рамках показа 13 февраля пройдет встреча с заведующей мастерской реставрации фотодокументов Исторического музея Маргаритой Далибандо, которая расскажет о современном способе реставрации памятников дагеротипии, а также с хранителем коллекции дагеротипов музея Анастасией Черненковой.
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