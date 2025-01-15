https://ria.ru/20250115/liksutov-1993739491.html
Ликсутов: 30 высокотехнологичных производств запустили в столичной ОЭЗ
Ликсутов: 30 высокотехнологичных производств запустили в столичной ОЭЗ - РИА Новости, 15.01.2025
Ликсутов: 30 высокотехнологичных производств запустили в столичной ОЭЗ
На территориях особой экономической зоны "Технополис Москва" в прошлом году запустили 30 высокотехнологичных производств, сообщил заместитель мэра столицы по... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T09:13:00+03:00
2025-01-15T09:13:00+03:00
2025-01-15T09:13:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. На территориях особой экономической зоны "Технополис Москва" в прошлом году запустили 30 высокотехнологичных производств, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Москва активно реализует поддержку промышленности, которая ведет к наращиванию технологического суверенитета, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В 2024 году на площадках особой экономической зоны столицы было открыто 30 высокотехнологичных предприятий", - цитирует Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы.Он уточнил, что больше всего производств было открыто в "Печатниках". На этой площадке заработали 16 компаний, специализирующиеся на выпуске медтехники, медикаментов, БАДов и других товаров.Так, летом прошлого года была введена в эксплуатацию производственная площадка компании "Мезоформула". Данное предприятие занимается выпуском инновационной косметики. Кроме того, осенью там произвели первую партию косметики в тубах. В прошлом году организация выпустила примерно 10 тысяч единиц продукции. За первые три месяца этого года компания планирует увеличить мощности производства косметического сегмента до 50 тысяч единиц продукции в месяц.14 новых объектов промышленности запустили на площадках "Алабушево", "Руднево" и МИЭТ."На площадке индустриального парка "Руднево" активно развивается отрасль беспилотных авиационных систем. В 2024 году там свои производства запустили семь компаний. Они выпускают электронику, одноплатные компьютеры и периферийное оборудование для беспилотных летательных аппаратов как коптерного, так и самолетного типов. Например, компания "Диджитал Лаб" будет ежегодно производить 21 тысячу комплектующих", – рассказал министр правительства Москвы, глава столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.Еще одно предприятие запустило свыше шести линий по производству различных типов аккумуляторов для беспилотников.На зеленоградской площадке "Алабушево" большие планы у производителей микроэлектроники.Как сообщил гендиректор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев, одной из крупных компаний в "Алабушево" является "Резонит плюс". Данная компания организация примерно 5,5 миллиона квадратных дециметров плат каждый месяц. А в ближайшие два года в планах у предприятия увеличить объем выпуска продукции на 50%. Продукция этой компании пользуется спросом во многих отраслях: телекоммуникациях, автомобильной технике, медицине, светодиодной технике, а также в потребительской и промышленной электронике."Увеличение производительности и расширение технологических возможностей позволит выпускать более сложную электронику", – подчеркнул Дегтев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов
Ликсутов: 30 высокотехнологичных производств запустили в столичной ОЭЗ
Заммэра Ликсутов: 30 высокотехнологичных производств запустили в столичной ОЭЗ
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. На территориях особой экономической зоны "Технополис Москва" в прошлом году запустили 30 высокотехнологичных производств, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«
"Москва активно реализует поддержку промышленности, которая ведет к наращиванию технологического суверенитета, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина
. В 2024 году на площадках особой экономической зоны столицы было открыто 30 высокотехнологичных предприятий", - цитирует Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы.
Он уточнил, что больше всего производств было открыто в "Печатниках". На этой площадке заработали 16 компаний, специализирующиеся на выпуске медтехники, медикаментов, БАДов и других товаров.
Так, летом прошлого года была введена в эксплуатацию производственная площадка компании "Мезоформула". Данное предприятие занимается выпуском инновационной косметики. Кроме того, осенью там произвели первую партию косметики в тубах. В прошлом году организация выпустила примерно 10 тысяч единиц продукции. За первые три месяца этого года компания планирует увеличить мощности производства косметического сегмента до 50 тысяч единиц продукции в месяц.
14 новых объектов промышленности запустили на площадках "Алабушево", "Руднево" и МИЭТ.
"На площадке индустриального парка "Руднево" активно развивается отрасль беспилотных авиационных систем. В 2024 году там свои производства запустили семь компаний. Они выпускают электронику, одноплатные компьютеры и периферийное оборудование для беспилотных летательных аппаратов как коптерного, так и самолетного типов. Например, компания "Диджитал Лаб" будет ежегодно производить 21 тысячу комплектующих", – рассказал министр правительства Москвы, глава столичного ДИПП Анатолий Гарбузов
.
Еще одно предприятие запустило свыше шести линий по производству различных типов аккумуляторов для беспилотников.
На зеленоградской площадке "Алабушево" большие планы у производителей микроэлектроники.
Как сообщил гендиректор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев
, одной из крупных компаний в "Алабушево" является "Резонит плюс". Данная компания организация примерно 5,5 миллиона квадратных дециметров плат каждый месяц. А в ближайшие два года в планах у предприятия увеличить объем выпуска продукции на 50%. Продукция этой компании пользуется спросом во многих отраслях: телекоммуникациях, автомобильной технике, медицине, светодиодной технике, а также в потребительской и промышленной электронике.
"Увеличение производительности и расширение технологических возможностей позволит выпускать более сложную электронику", – подчеркнул Дегтев.