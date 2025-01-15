https://ria.ru/20250115/kreditovanie-1993843141.html

Кредитование для восстановления памятников запустят в Новгородской области

Кредитование для восстановления памятников запустят в Новгородской области - РИА Новости, 15.01.2025

Кредитование для восстановления памятников запустят в Новгородской области

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил запустить программу льготного кредитования реновации исторических памятников. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T14:34:00+03:00

2025-01-15T14:34:00+03:00

2025-01-15T15:57:00+03:00

новгородская область

россия

андрей никитин (политик)

поддержка бизнеса

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 янв - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил запустить программу льготного кредитования реновации исторических памятников. Никитин выступил в среду в областной филармонии с ежегодным посланием к жителям. Он напомнил, что в регионе находятся тысячи объектов культурного наследия. Это старые особняки, путевые дворцы, усадьбы и парки. Около 150 из них – в региональной и муниципальной собственности. "Видим интерес бизнеса к развитию таких объектов. Было бы неправильно его игнорировать. Поэтому поручаю министерству инвестиционной политики запустить программу льготного кредитования реновации таких объектов со ставкой не выше одного процента. Чтобы на их базе создавались новые гостиницы и музеи", - сообщил Никитин. Он уточнил, что в случаях, когда памятники не реставрируются и не содержатся на должном уровне, власти будут принимать все меры по их изъятию. В связи с чем Никитин попросил областных депутатов подготовить предложения на федеральный уровень по ужесточению ответственности собственников. Губернатор напомнил, что по решению президента РФ регион стал одним из восьми участников пилотного проекта Минкультуры России по реновации объектов культурного наследия. В пилот вошли три памятника архитектуры 19 века в Старой Руссе: уездный тюремный замок и два купеческих дома – Петрова и Беляева. Никитин также предложил создать тропу к Рдейскому монастырю, что позволит развивать туристический потенциал Холмского района.

https://ria.ru/20250115/nikitin-1993842764.html

https://ria.ru/20250115/andreynikitin-1993837517.html

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новгородская область, россия, андрей никитин (политик), поддержка бизнеса