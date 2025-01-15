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СМИ: охрана президента Южной Кореи не пыталась помешать исполнению ордера - РИА Новости, 15.01.2025
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04:16 15.01.2025 (обновлено: 05:06 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/koreya-1993759107.html
СМИ: охрана президента Южной Кореи не пыталась помешать исполнению ордера
СМИ: охрана президента Южной Кореи не пыталась помешать исполнению ордера - РИА Новости, 15.01.2025
СМИ: охрана президента Южной Кореи не пыталась помешать исполнению ордера
Служба охраны президента Южной Кореи не предпринимала активных попыток помешать действиям полиции и Управления по расследованию коррупции среди... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T04:16:00+03:00
2025-01-15T05:06:00+03:00
в мире
южная корея
юн сок ель
обстановка в южной корее
арест президента южной кореи
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СЕУЛ, 15 янв – РИА Новости. Служба охраны президента Южной Кореи не предпринимала активных попыток помешать действиям полиции и Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц, стараясь избежать столкновений в процессе второй попытки исполнить ордер на арест президента Юн Сок Ёля, передает агентство Рёнхап. Сообщается, что, хотя руководство Службы охраны придерживается позиции о необходимости блокирования исполнения ордера, сотрудники на местах якобы действуют по собственному усмотрению. Некоторые из них отклонились от указаний руководства. Они либо находились просто "в режиме ожидания" внутри резиденции, либо ушли в отпуск, демонстрируя "пассивный подход" к препятствованию исполнению ордера. Как отмечает агентство, воспрепятствование исполнению ордера может привести к немедленному аресту полицией по обвинению в препятствовании исполнению служебных обязанностей особым должностным лицом. В Управлении по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO) Южной Кореи также отметили, что, в отличие от первой попытки исполнения ордера, в этот раз не было активного сопротивления со стороны сотрудников Службы охраны президента или других лиц. Ранее полиция Южной Кореи попыталась арестовать исполняющего обязанности главы Службы охраны президента Ким Сон Хуна за попытку помешать аресту Юн Сок Ёля. Ким Сон Хуну был предъявлен ордер. Он обвиняется в воспрепятствовании исполнению служебных обязанностей особым должностным лицом. Удалось ли в итоге задержать и.о. главы охраны, точно не сообщается. Ранее следствие начало вторую попытку ареста президента. Спустя около двух с половиной часов, применив лестницы, сотрудники полиции и CIO проникли в резиденцию примерно в 07.30 (01.30 мск). Внутри резиденции они прошли ряд заграждений, возле каждого из которых были выстроены охраной президента линии из машин и автобусов. На третьей линии заграждений служба охраны после предупреждения со стороны следствия открыла ворота и пропустила полицию и следователей. Для исполнения ареста были мобилизованы около 200 полицейских и 40 следователей из CIO. Сейчас следователи договариваются со стороной президента об исполнении ордера на арест.
https://ria.ru/20250115/koreya-1993758084.html
https://ria.ru/20250115/koreya-1993755262.html
https://ria.ru/20250115/koreya-1993754925.html
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5
4.7
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в мире, южная корея, юн сок ель, обстановка в южной корее, арест президента южной кореи
В мире, Южная Корея, Юн Сок Ель, Обстановка в Южной Корее, Арест президента Южной Кореи
СМИ: охрана президента Южной Кореи не пыталась помешать исполнению ордера

YNA: cлужба охраны Юн Сок Еля не стала препятствовать исполнению ордера на арест

© AP Photo / Lee Jin-manПолицейские пытаются пройти через членов правящей партии "Гражданская сила", стоящих напротив ворот в президентскую резиденцию в Сеуле
Полицейские пытаются пройти через членов правящей партии Гражданская сила, стоящих напротив ворот в президентскую резиденцию в Сеуле - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Lee Jin-man
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СЕУЛ, 15 янв – РИА Новости. Служба охраны президента Южной Кореи не предпринимала активных попыток помешать действиям полиции и Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц, стараясь избежать столкновений в процессе второй попытки исполнить ордер на арест президента Юн Сок Ёля, передает агентство Рёнхап.
Сообщается, что, хотя руководство Службы охраны придерживается позиции о необходимости блокирования исполнения ордера, сотрудники на местах якобы действуют по собственному усмотрению. Некоторые из них отклонились от указаний руководства. Они либо находились просто "в режиме ожидания" внутри резиденции, либо ушли в отпуск, демонстрируя "пассивный подход" к препятствованию исполнению ордера.
Полицейские собираются у ворот президентской резиденции в Сеуле - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Следствие рассматривает только арест президента Южной Кореи, сообщают СМИ
03:48
Как отмечает агентство, воспрепятствование исполнению ордера может привести к немедленному аресту полицией по обвинению в препятствовании исполнению служебных обязанностей особым должностным лицом.
В Управлении по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO) Южной Кореи также отметили, что, в отличие от первой попытки исполнения ордера, в этот раз не было активного сопротивления со стороны сотрудников Службы охраны президента или других лиц.
Следователи государственного агентства по борьбе с коррупцией и полицейские направляются к резиденции отстраненного от должности президента Юн Сук Ёля, чтобы выполнить ордер на задержание Юна в Сеуле - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
СМИ: полиция Южной Кореи пыталась арестовать и.о. главы охраны президента
03:01
Ранее полиция Южной Кореи попыталась арестовать исполняющего обязанности главы Службы охраны президента Ким Сон Хуна за попытку помешать аресту Юн Сок Ёля. Ким Сон Хуну был предъявлен ордер. Он обвиняется в воспрепятствовании исполнению служебных обязанностей особым должностным лицом. Удалось ли в итоге задержать и.о. главы охраны, точно не сообщается.
Ранее следствие начало вторую попытку ареста президента. Спустя около двух с половиной часов, применив лестницы, сотрудники полиции и CIO проникли в резиденцию примерно в 07.30 (01.30 мск). Внутри резиденции они прошли ряд заграждений, возле каждого из которых были выстроены охраной президента линии из машин и автобусов. На третьей линии заграждений служба охраны после предупреждения со стороны следствия открыла ворота и пропустила полицию и следователей. Для исполнения ареста были мобилизованы около 200 полицейских и 40 следователей из CIO.
Сейчас следователи договариваются со стороной президента об исполнении ордера на арест.
Ряды полицейских блокируют шествие протеста к президентскому офису в Сеуле - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
СМИ: следователи прошли три линии заграждения внутри резиденции Юн Сок Еля
02:58
 
В миреЮжная КореяЮн Сок ЕльОбстановка в Южной КорееАрест президента Южной Кореи
 
 
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