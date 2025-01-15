https://ria.ru/20250115/kitay-1993757782.html
Россия в 2024 году провела в Китае более 100 мероприятий, заявили в РКЦ
Россия в 2024 году провела в Китае более 100 мероприятий, заявили в РКЦ - РИА Новости, 15.01.2025
Россия в 2024 году провела в Китае более 100 мероприятий, заявили в РКЦ
Россия в 2024 году провела в Китае более 100 культурных мероприятий, заявила в интервью РИА Новости глава представительства Россотрудничества в Китае,... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T03:40:00+03:00
2025-01-15T03:40:00+03:00
2025-01-15T03:40:00+03:00
культура
китай
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ПЕКИН, 15 янв – РИА Новости. Россия в 2024 году провела в Китае более 100 культурных мероприятий, заявила в интервью РИА Новости глава представительства Россотрудничества в Китае, руководитель Российского культурного центра в Пекине Татьяна Уржумцева. "Согласно плану основных мероприятий Годов культуры России - Китая в 2024 - 2025 годах, с российской стороны было намечено проведение более 230 мероприятий. По нашим оценкам, не менее половины из задуманного уже выполнено, в 2025 году будет примерно такое же количество мероприятий", - заявила Уржумцева. Надо сказать, отметила она, "что план активно выполняется, кроме того, еще очень большое количество крупных, средних и небольших событий проходит под "зонтиком" годов культуры". "С большим успехом прошли концерты выдающихся российских музыкантов. Китайский зритель стал свидетелем феерии знаменитых оперных, балетных, драматических и цирковых постановок. Никого не оставила равнодушным яркая карусель народного творчества. Музейные и художественные выставки, кинонедели и кинофестивали, форумы, флешмобы словно сверкающая комета пронеслась по Китаю, привлекая людей в мир российской культуры", - указала она. Вместе с тем Уржумцева добавила, что "все, кто принял участие, внесли большой вклад в знакомство наших друзей с российской культурой".
https://ria.ru/20250113/volodin-1993482183.html
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китай, россия, пекин
Культура, Китай, Россия, Пекин
Россия в 2024 году провела в Китае более 100 мероприятий, заявили в РКЦ
РКЦ: Россия в 2024 году провела в Китае более 100 культурных мероприятий
ПЕКИН, 15 янв – РИА Новости. Россия в 2024 году провела в Китае более 100 культурных мероприятий, заявила в интервью РИА Новости глава представительства Россотрудничества в Китае, руководитель Российского культурного центра в Пекине Татьяна Уржумцева.
"Согласно плану основных мероприятий Годов культуры России
- Китая
в 2024 - 2025 годах, с российской стороны было намечено проведение более 230 мероприятий. По нашим оценкам, не менее половины из задуманного уже выполнено, в 2025 году будет примерно такое же количество мероприятий", - заявила Уржумцева.
Надо сказать, отметила она, "что план активно выполняется, кроме того, еще очень большое количество крупных, средних и небольших событий проходит под "зонтиком" годов культуры".
"С большим успехом прошли концерты выдающихся российских музыкантов. Китайский зритель стал свидетелем феерии знаменитых оперных, балетных, драматических и цирковых постановок. Никого не оставила равнодушным яркая карусель народного творчества. Музейные и художественные выставки, кинонедели и кинофестивали, форумы, флешмобы словно сверкающая комета пронеслась по Китаю, привлекая людей в мир российской культуры", - указала она.
Вместе с тем Уржумцева добавила, что "все, кто принял участие, внесли большой вклад в знакомство наших друзей с российской культурой".