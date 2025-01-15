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Казахстан направил следственные поручения по AZAL в Россию и Азербайджан - РИА Новости, 15.01.2025
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11:11 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/kazahstan-1993803238.html
Казахстан направил следственные поручения по AZAL в Россию и Азербайджан
Казахстан направил следственные поручения по AZAL в Россию и Азербайджан - РИА Новости, 15.01.2025
Казахстан направил следственные поручения по AZAL в Россию и Азербайджан
Казахстан направил международные следственные поручения в Россию и Азербайджан в рамках расследования катастрофы самолета Azerbaijan Airlines, потерпевшего... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T11:11:00+03:00
2025-01-15T11:11:00+03:00
в мире
казахстан
россия
актау
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение рейса баку — грозный
азербайджан
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АЛМА-АТА, 15 янв – РИА Новости. Казахстан направил международные следственные поручения в Россию и Азербайджан в рамках расследования катастрофы самолета Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение 25 декабря под Актау, сообщили РИА Новости в Генеральной прокуратуре республики. "В настоящее время в целях обеспечения полноты и всесторонности по делу проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия. В рамках правового сотрудничества направлены международные следственные поручения в Азербайджанскую Республику и Российскую Федерацию", - сообщили в генпрокуратуре. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
https://ria.ru/20250106/samolet-1992658498.html
казахстан
россия
актау
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в мире, казахстан, россия, актау, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный, азербайджан
В мире, Казахстан, Россия, Актау, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение рейса Баку — Грозный, Азербайджан
Казахстан направил следственные поручения по AZAL в Россию и Азербайджан

Казахстан направил международные следственные поручения по AZAL Москве и Баку

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанкМесто крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
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Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
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АЛМА-АТА, 15 янв – РИА Новости. Казахстан направил международные следственные поручения в Россию и Азербайджан в рамках расследования катастрофы самолета Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение 25 декабря под Актау, сообщили РИА Новости в Генеральной прокуратуре республики.
"В настоящее время в целях обеспечения полноты и всесторонности по делу проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия. В рамках правового сотрудничества направлены международные следственные поручения в Азербайджанскую Республику и Российскую Федерацию", - сообщили в генпрокуратуре.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
Крушение самолета в Актау - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
Трагедии с самолетом в Актау можно было избежать, заявил Алиев
6 января, 13:04
 
В миреКазахстанРоссияАктауМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение рейса Баку — ГрозныйАзербайджан
 
 
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