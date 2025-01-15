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Посевной лунный календарь 2025: что можно сажать в марте

Лунный посевной календарь на март 2025 года для огородника и садовода

Посевной лунный календарь 2025: что можно сажать в марте

Лунный посевной календарь на март 2025 года — таблица для садоводов и огородников с удачными и неблагоприятными днями для посадки рассады.Какие семена... РИА Новости, 15.01.2025

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Лунный посевной календарь на март 2025 года — таблица для садоводов и огородников с удачными и неблагоприятными днями для посадки рассады.Какие семена высаживать в первый месяц весны и как правильно ухаживать за растениями — в материале РИА Новости.Посевной календарь на мартДля большинства огородников средней полосы России март является месяцем активной подготовки к дачному сезону, это время посева семян на рассаду, пикировки и подкормки растений. Если позволяют погодные условия, дачники проводят уборку участков и планируют места под новые грядки. Посевной календарь на март 2025 года учитывает фазы Луны и позволяет составить оптимальный график посадок.Фазы Луны в мартеНа развитие растений влияют фазы Луны и ее положение в определенных знаках зодиака. Под плодородными знаками — Тельцом, Раком, Рыбами, Скорпионом — можно сажать почти все сельскохозяйственные культуры. Под неплодородными — Водолеем, Львом и Овном — посевные работы не рекомендуются вообще.Когда речь идет о корнеплодах, бобовых и луковичных культурах, удачными будут дни при убывающей луне. Если сажают растения, развивающиеся над почвой (плодовые деревья, ягодные кустарники, зеленые, бахчевые культуры), — луна должна быть растущей.Фазы Луны в марте 2025 года:1-13, 30, 31 марта — растущая;14 марта — полнолуние;15-28 марта — убывающая;29 марта — новолуние.ПолнолуниеПолнолуние считается пиковым периодом воздействия на сельскохозяйственные культуры, когда притяжение спутника Земли достигает максимума. Растения и цветы, посеянные или посаженные в этот день, рискуют вырасти слабыми, болезненными, могут не дать соцветий и не принести урожая.НоволуниеЕще одна неблагоприятная фаза Луны. В новолуние, а также накануне и за день после него не следует заниматься сельскохозяйственными работами, связанными с посевом и посадкой, пикированием, рыхлением, окучиванием, подкормкой.Календарь садовода и огородникаБлагоприятные посадочные дниКультуры, высеянные и пересаженные в грунт в благоприятные дни по лунному календарю, лучше приживаются, устойчивы к заморозкам, хорошо справляются с болезнями и вредителями.— Благоприятные дни посева и посадки цветов в марте 2025 года:— Благоприятные дни посадки саженцев:— Благоприятные дни садовых работ:Неблагоприятные дниВ неблагоприятные (запрещенные) по лунному календарю дни рекомендуют воздержаться от любых работ, связанных с посадкой, пересадкой или уходом за цветочными и сельскохозяйственными культурами.В марте 2025 года — две таких даты: 29 и 14.Календарная таблицаВ таблице приведены наиболее удачные дни для посадки.Что можно сеять и сажать в мартеОгородники и садоводы начинают ранние посевы в феврале, а массовые — уже в марте.Как правило, южные регионы проводят высадку рассады уже в первую неделю месяца, в средней полосе сроки сдвигаются на вторую половину и конец марта в зависимости от погодных условий. Если весна холодная, посев и посадки сдвигаются на апрель, пока не прогреются воздух и грунт (минимум до 5-8 градусов).Что можно сеять на рассаду в марте в средней полосе:— овощи:— цветы:Что можно высаживать в грунт, если позволяет погода:Работы огородника в домеОсновная работа огородника в марте заключается в посеве и уходе за тем, что будет расти на подоконнике и под фитолампой. От качества семян и ухода за рассадой зависит качество и объем урожая.Подготовка емкостей и грунтаЕмкости — керамические, пластиковые и деревянные ящики, оставшиеся с прошлого года, необходимо обработать: продезинфицировать в мыльном растворе, а после обдать кипятком.Грунт можно использовать как покупной, так и приготовленный самостоятельно.Что входит в состав почвосмеси:Земля должна быть в меру рыхлой, чтобы пропускать воду и обеспечивать доступ воздуха. Это позволит избежать закисления почвы, загнивания семян, облегчит рост молодого растения.Еще одно требование касается кислотности: для рассады используют землю с кислотностью, близкой к нейтральной (pH 6-7).Выращивание рассадыВыращивание рассады начинается с сортировки семян на качественные и некондицию. Для отбора проводят замачивание их в обычной воде на пять минут: для посева на рассаду оставляют те, что опустились на дно.Также семена перед посадкой обеззараживают в слабом растворе марганцовки и закаливают в холодильнике, чтобы улучшить всхожесть, увеличить стойкость к заморозкам. Метод и длительность обработки зависят от конкретной культуры.Важно соблюдать сроки, чтобы к моменту пересадки в открытый грунт или теплицу рассада достигла оптимального состояния.Уход за рассадойУход за рассадой заключается в соблюдении процедур, необходимых для нормального прорастания.Огороднику следует позаботиться о:Работы огородника на улицеУличные работы огородника в марте зависят, в первую очередь, от погодных условий, в частности, объема выпавшего за зиму снега. Во вторую — от рельефа местности, площади участка, количества и состояния деревьев и кустарников.Подготовка к сезонуПодготовка для огородников начинается с определения задач на текущий сезон, что позволит составить график работ. Как правило, в марте приводят в порядок участок: убирают сухие и поврежденные ветки, продумывают отвод талых вод, планируют, где выращивать ту или иную культуру.Первые посадкиВысаживать рассаду в закрытый грунт можно и в марте при условии, что теплица снабжена системой обогрева или стоит на фундаменте и укрыта плотным материалом (например, поликарбонатом). В парники и под тонкую пленку рассаду высаживают не раньше апреля.Что можно посадить в теплицу в марте:Работы по отведению талых водОдна из мартовских задач огородника — отведение талого снега. Если вовремя не позаботиться об этом, избыток влаги спровоцирует заболачивание и развитие плесени на отдельных участках.О чем нужно помнить:Работы в садуМартовские работы садовода заключаются, как правило, в уборке средств снегозадержания (если они применялись), осмотре плодовых деревьев, заготовке черенков, дезинфекции и профилактике борьбы с вредителями.Работы по задержке снегаСнегозадерживающие сооружения ставят на участке в конце осени, чтобы подстраховаться на случай малоснежной зимы. Что это дает:В марте следует убрать выставленные заслоны, щиты, расчистить валежник.Особенно внимательно нужно отнестись к уровню снега под кустарниками и деревьями: его не должно быть больше, чем на остальном участке. Снежный покров, исчезая равномерно, обеспечивает прогревание всей почвы. В свою очередь, это дает корням доступ к влаге.Если же задержать таяние, это негативно скажется на здоровье растений, а в некоторых случаях приведет к их гибели.Осмотр плодовых деревьевПервый осмотр плодовых деревьев перед началом сезона приходится на март. Ревизия показывает, какой вред нанесли зайцы, мыши и другие вредители.О чем стоит помнить при осмотре:После осмотра рекомендуют провести защиту от ожогов, которые могут возникнуть при жарких днях и холодных ночах. Эта мера профилактическая и заключается в использовании солнцезащитной побелки (проводят после снятия обвязки со штамбов и основания скелетных ветвей).Борьба с вредителямиВ марте начинают просыпаться насекомые — вредители сельскохозяйственных культур. Для борьбы с ними, а также для профилактики грибковых и вирусных заболеваний огородники обрабатывают территорию участка и отдельные насаждения.Что можно сделать:Опрыскивание деревьев и обработку земли от вредителей проводят до того, как распустились почки и появились цветы. Для работы выбирают безветренное утро или вечер.Заготовка черенков для прививок и размноженияЧеренки для весенней прививки и размножения заготавливают заранее, как правило, с осени, после окончания листопада, с наступлением постоянных заморозков. Иногда используют черенки, приготовленные в конце зимы. Для прививки плодовых деревьев в марте советуют использовать однолетние побеги с вегетативными (ростовыми) почками, то есть веточки, выросшие за прошлый сезон.Особенности хранения черенков:Приметы садовода и огородника на март"Примет, связанных с началом посевного сезона, немало. Многие появились давно и потеряли актуальность из-за того, что климат изменился: зимы стали малоснежными и не такими морозными, как когда-то. Кроме того, у дачников появилось больше возможностей для заботы и ухода за насаждениями, что в первую очередь влияет на урожайность. На мой взгляд, успех дачного сезона зависит от того, насколько хорошо подготовился владелец участка: оценил таяние снега, убрал и обеззаразил территорию, помог больным растениям", — сообщила Ольга Фролова, садовод и огородник со большим стажем.Популярные приметы:

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