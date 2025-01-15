https://ria.ru/20250115/entsiklopediya-1993755109.html
В Музее ГАБТа назвали дату выхода "Энциклопедии Большого театра России"
В Музее ГАБТа назвали дату выхода "Энциклопедии Большого театра России" - РИА Новости, 15.01.2025
В Музее ГАБТа назвали дату выхода "Энциклопедии Большого театра России"
Работа над созданием "Энциклопедии Большого театра России" ведется сотрудниками Музея ГАБТа, предварительно, дата выхода запланирована на 28 марта 2026 года - к РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T02:58:00+03:00
2025-01-15T02:58:00+03:00
2025-01-15T02:58:00+03:00
культура
большой театр
манеж
петр чайковский
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Работа над созданием "Энциклопедии Большого театра России" ведется сотрудниками Музея ГАБТа, предварительно, дата выхода запланирована на 28 марта 2026 года - к 250-летнему юбилею театра, сообщила РИА Новости директор Музея Большого театра Лидия Харина. "Для этой работы собрались люди, которые готовы жить историей Большого театра. Мы начали гораздо раньше. Решили сделать трехтомную энциклопедию. Планируется, что она выйдет в бумажном формате, так как много хороших изображений, некоторые вещи мы никогда не публиковали. Будем думать и про электронный формат", - сказала она. По словам Хариной, уже готов первый том, посвященный руководителям Большого театра: дирижерам, хормейстерам, художникам, балетмейстерам. Вторая часть расскажет читателям об опере и ее главных артистах. "Мы нашли так много спектаклей! Я думала, что по XVIII веку и началу XIX века у нас примерно 600 спектаклей, а оказалось - их 800 с лишним!" - отметила директор музея. На данный момент идет работа над третьим томом. "Сейчас мы заканчиваем третий том о балете. Все спектакли почти готовы, приступаем к танцорам. Энциклопедия будет готова к 2026 году. Стараемся успеть к 28 марта 2026 года - к 250-летнему юбилею театра", - рассказала Харина. Кроме того, директор Музея Большого театра планирует открыть выставку, посвященную знаковой дате, в столичном Манеже в 2026 году. "Я думаю, что мы зайдем в Манеж в феврале 2026 года, за месяц отстроимся - и выставка откроется в марте. Мы представим часть собрания - примерно 600-700 экспонатов. У нас есть личные вещи - например, альбом архитектора Альберта Кавоса, по которому проходила реставрация в Большом театре, и дирижерская палочка Чайковского - Петр Ильич с нас начинал", - поделилась Харина.
https://ria.ru/20250114/bolshoy-1993707605.html
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большой театр, манеж, петр чайковский
Культура, Большой театр, Манеж, Петр Чайковский
В Музее ГАБТа назвали дату выхода "Энциклопедии Большого театра России"
"Энциклопедия Большого театра России" выйдет к 250-летию театра в 2026 году
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Работа над созданием "Энциклопедии Большого театра России" ведется сотрудниками Музея ГАБТа, предварительно, дата выхода запланирована на 28 марта 2026 года - к 250-летнему юбилею театра, сообщила РИА Новости директор Музея Большого театра Лидия Харина.
"Для этой работы собрались люди, которые готовы жить историей Большого театра
. Мы начали гораздо раньше. Решили сделать трехтомную энциклопедию. Планируется, что она выйдет в бумажном формате, так как много хороших изображений, некоторые вещи мы никогда не публиковали. Будем думать и про электронный формат", - сказала она.
По словам Хариной, уже готов первый том, посвященный руководителям Большого театра: дирижерам, хормейстерам, художникам, балетмейстерам. Вторая часть расскажет читателям об опере и ее главных артистах. "Мы нашли так много спектаклей! Я думала, что по XVIII веку и началу XIX века у нас примерно 600 спектаклей, а оказалось - их 800 с лишним!" - отметила директор музея.
На данный момент идет работа над третьим томом. "Сейчас мы заканчиваем третий том о балете. Все спектакли почти готовы, приступаем к танцорам. Энциклопедия будет готова к 2026 году. Стараемся успеть к 28 марта 2026 года - к 250-летнему юбилею театра", - рассказала Харина.
Кроме того, директор Музея Большого театра планирует открыть выставку, посвященную знаковой дате, в столичном Манеже
в 2026 году.
"Я думаю, что мы зайдем в Манеж в феврале 2026 года, за месяц отстроимся - и выставка откроется в марте. Мы представим часть собрания - примерно 600-700 экспонатов. У нас есть личные вещи - например, альбом архитектора Альберта Кавоса, по которому проходила реставрация в Большом театре, и дирижерская палочка Чайковского - Петр Ильич с нас начинал", - поделилась Харина.