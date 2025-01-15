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Свыше 330 компаний Хабаровского края получили поддержку экспортного центра - РИА Новости, 15.01.2025
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Твой бизнес
 
12:07 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/eksport-1993811852.html
Свыше 330 компаний Хабаровского края получили поддержку экспортного центра
Свыше 330 компаний Хабаровского края получили поддержку экспортного центра - РИА Новости, 15.01.2025
Свыше 330 компаний Хабаровского края получили поддержку экспортного центра
Свыше 330 компаний Хабаровского края получили поддержку экспортного центра в прошлом году, предприятия совершили 92 отгрузки по экспортным контрактам, сообщает... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T12:07:00+03:00
2025-01-15T12:07:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Свыше 330 компаний Хабаровского края получили поддержку экспортного центра в прошлом году, предприятия совершили 92 отгрузки по экспортным контрактам, сообщает пресс-служба правительства региона. Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) предоставлял бизнесу комплекс услуг в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Так, общий объем экспорта в регионе по итогам отгрузок составил более восьми миллионов долларов США, что на 10% больше, чем в предыдущем году. По словам директора АНО "Центр поддержки экспорта Хабаровского края" Анны Тимячевой, удалось достичь положительной динамики в количестве получателей услуг, а также в росте суммы отгрузок, что говорит об эффективности поддержки. В прошлом году на экспорт поставлялась продукция лесной и рыбной отрасли, пищевой и легкой промышленности, машиностроительное оборудование, а также туристические услуги. География экспортеров ЦПЭ составила 12 стран мира. Наибольшей популярностью у экспортеров пользовалась услуга по содействию в транспортировке. Она предусматривает оплату до 80% стоимости доставки товаров от склада до границы РФ. Также прошлый год был активным для экспортеров по количеству международных выставочных мероприятий. Так, с коллективными или индивидуальными стендами 13 компаний края приняли участие в пяти международных выставках, а 17 предприятий смогли принять участие в бизнес-миссиях за счет средств ЦПЭ.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , хабаровский край, россия, экономика, экспорт
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Хабаровский край, Россия, Экономика, Экспорт
Свыше 330 компаний Хабаровского края получили поддержку экспортного центра

Общий объем экспорта в Хабаровском крае составил более 8 миллионов долларов США

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкХабаровск
Хабаровск - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Хабаровск. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Свыше 330 компаний Хабаровского края получили поддержку экспортного центра в прошлом году, предприятия совершили 92 отгрузки по экспортным контрактам, сообщает пресс-служба правительства региона.
Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) предоставлял бизнесу комплекс услуг в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
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Так, общий объем экспорта в регионе по итогам отгрузок составил более восьми миллионов долларов США, что на 10% больше, чем в предыдущем году.
По словам директора АНО "Центр поддержки экспорта Хабаровского края" Анны Тимячевой, удалось достичь положительной динамики в количестве получателей услуг, а также в росте суммы отгрузок, что говорит об эффективности поддержки.
В прошлом году на экспорт поставлялась продукция лесной и рыбной отрасли, пищевой и легкой промышленности, машиностроительное оборудование, а также туристические услуги. География экспортеров ЦПЭ составила 12 стран мира.
Наибольшей популярностью у экспортеров пользовалась услуга по содействию в транспортировке. Она предусматривает оплату до 80% стоимости доставки товаров от склада до границы РФ.
Также прошлый год был активным для экспортеров по количеству международных выставочных мероприятий. Так, с коллективными или индивидуальными стендами 13 компаний края приняли участие в пяти международных выставках, а 17 предприятий смогли принять участие в бизнес-миссиях за счет средств ЦПЭ.
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