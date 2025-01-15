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Свыше 330 компаний Хабаровского края получили поддержку экспортного центра

Свыше 330 компаний Хабаровского края получили поддержку экспортного центра - РИА Новости, 15.01.2025

Свыше 330 компаний Хабаровского края получили поддержку экспортного центра

Свыше 330 компаний Хабаровского края получили поддержку экспортного центра в прошлом году, предприятия совершили 92 отгрузки по экспортным контрактам, сообщает... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T12:07:00+03:00

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Свыше 330 компаний Хабаровского края получили поддержку экспортного центра в прошлом году, предприятия совершили 92 отгрузки по экспортным контрактам, сообщает пресс-служба правительства региона. Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) предоставлял бизнесу комплекс услуг в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Так, общий объем экспорта в регионе по итогам отгрузок составил более восьми миллионов долларов США, что на 10% больше, чем в предыдущем году. По словам директора АНО "Центр поддержки экспорта Хабаровского края" Анны Тимячевой, удалось достичь положительной динамики в количестве получателей услуг, а также в росте суммы отгрузок, что говорит об эффективности поддержки. В прошлом году на экспорт поставлялась продукция лесной и рыбной отрасли, пищевой и легкой промышленности, машиностроительное оборудование, а также туристические услуги. География экспортеров ЦПЭ составила 12 стран мира. Наибольшей популярностью у экспортеров пользовалась услуга по содействию в транспортировке. Она предусматривает оплату до 80% стоимости доставки товаров от склада до границы РФ. Также прошлый год был активным для экспортеров по количеству международных выставочных мероприятий. Так, с коллективными или индивидуальными стендами 13 компаний края приняли участие в пяти международных выставках, а 17 предприятий смогли принять участие в бизнес-миссиях за счет средств ЦПЭ.

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