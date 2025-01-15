https://ria.ru/20250115/dzerzhinsk-1993773491.html

Дзержинск перешел под контроль российских войск, заявил Рогов

Дзержинск перешел под контроль российских войск, заявил Рогов - РИА Новости, 15.01.2025

Дзержинск перешел под контроль российских войск, заявил Рогов

Город Дзержинск (украинское название – Торецк) в ДНР перешел под контроль российских войск, идет зачистка прилегающей территории шахты, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T08:41:00+03:00

2025-01-15T08:41:00+03:00

2025-01-15T08:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

торецк

россия

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Город Дзержинск (украинское название – Торецк) в ДНР перешел под контроль российских войск, идет зачистка прилегающей территории шахты, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что освобождено уже практически 95% территории Дзержинска, противник остается частично в районе шахты "Торецкая" и в частном секторе. "Хорошие новости пришли с фронта. Вся территория самого города Дзержинск находится уже под контролем российской армии, идет зачистка прилегающей к нему территории шахты", - сказал Рогов. По его словам, основные силы врага были разбиты, а остатки бежали из города.

https://ria.ru/20250115/ukraina-1993707257.html

https://ria.ru/20250115/peregovory-1993735949.html

донецкая народная республика

торецк

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, торецк, россия, владимир рогов