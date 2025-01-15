https://ria.ru/20250115/dzerzhinsk-1993773491.html
Дзержинск перешел под контроль российских войск, заявил Рогов
Дзержинск перешел под контроль российских войск, заявил Рогов - РИА Новости, 15.01.2025
Дзержинск перешел под контроль российских войск, заявил Рогов
Город Дзержинск (украинское название – Торецк) в ДНР перешел под контроль российских войск, идет зачистка прилегающей территории шахты, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T08:41:00+03:00
2025-01-15T08:41:00+03:00
2025-01-15T08:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
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торецк
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владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Город Дзержинск (украинское название – Торецк) в ДНР перешел под контроль российских войск, идет зачистка прилегающей территории шахты, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что освобождено уже практически 95% территории Дзержинска, противник остается частично в районе шахты "Торецкая" и в частном секторе. "Хорошие новости пришли с фронта. Вся территория самого города Дзержинск находится уже под контролем российской армии, идет зачистка прилегающей к нему территории шахты", - сказал Рогов. По его словам, основные силы врага были разбиты, а остатки бежали из города.
https://ria.ru/20250115/ukraina-1993707257.html
https://ria.ru/20250115/peregovory-1993735949.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, торецк, россия, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Торецк, Россия, Владимир Рогов
Дзержинск перешел под контроль российских войск, заявил Рогов
Рогов: Дзержинск в ДНР перешел под контроль российских войск, идет зачистка