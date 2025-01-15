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Дзержинск перешел под контроль российских войск, заявил Рогов - РИА Новости, 15.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:41 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/dzerzhinsk-1993773491.html
Дзержинск перешел под контроль российских войск, заявил Рогов
Дзержинск перешел под контроль российских войск, заявил Рогов - РИА Новости, 15.01.2025
Дзержинск перешел под контроль российских войск, заявил Рогов
Город Дзержинск (украинское название – Торецк) в ДНР перешел под контроль российских войск, идет зачистка прилегающей территории шахты, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T08:41:00+03:00
2025-01-15T08:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
торецк
россия
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Город Дзержинск (украинское название – Торецк) в ДНР перешел под контроль российских войск, идет зачистка прилегающей территории шахты, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что освобождено уже практически 95% территории Дзержинска, противник остается частично в районе шахты "Торецкая" и в частном секторе. "Хорошие новости пришли с фронта. Вся территория самого города Дзержинск находится уже под контролем российской армии, идет зачистка прилегающей к нему территории шахты", - сказал Рогов. По его словам, основные силы врага были разбиты, а остатки бежали из города.
https://ria.ru/20250115/ukraina-1993707257.html
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донецкая народная республика, торецк, россия, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Торецк, Россия, Владимир Рогов
Дзержинск перешел под контроль российских войск, заявил Рогов

Рогов: Дзержинск в ДНР перешел под контроль российских войск, идет зачистка

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Город Дзержинск (украинское название – Торецк) в ДНР перешел под контроль российских войск, идет зачистка прилегающей территории шахты, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что освобождено уже практически 95% территории Дзержинска, противник остается частично в районе шахты "Торецкая" и в частном секторе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Украина верна себе и готова назло Москве отморозить уши
08:00
"Хорошие новости пришли с фронта. Вся территория самого города Дзержинск находится уже под контролем российской армии, идет зачистка прилегающей к нему территории шахты", - сказал Рогов.
По его словам, основные силы врага были разбиты, а остатки бежали из города.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Украины не будет: Лавров и Патрушев начали переговоры с Трампом
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаТорецкРоссияВладимир Рогов
 
 
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