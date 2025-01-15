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Доверенность на ребенка: образец, согласие родителей, сопровождение по России
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20:57 15.01.2025 (обновлено: 20:58 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/doverennost-1879633478.html
Доверенность на ребенка: в каких случаях нужна, как оформить
Доверенность на ребенка: образец, согласие родителей, сопровождение по России
Доверенность на ребенка: в каких случаях нужна, как оформить
Могут ли один из родителей, бабушка или другой родственник сопровождать несовершеннолетнего в поездке по России или за рубеж без доверенности на ребенка, в... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T20:57:00+03:00
2025-01-15T20:58:00+03:00
россия
дети
шенгенская зона
великобритания
канада
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Могут ли один из родителей, бабушка или другой родственник сопровождать несовершеннолетнего в поездке по России или за рубеж без доверенности на ребенка, в каких случаях обязательно ее оформление, как написать документ и нужно ли заверять у нотариуса, образец и советы юриста – в материале РИА Новости.Доверенность на ребенкаДоверенность на ребенка может понадобиться для сопровождения несовершеннолетнего в общеобразовательные, медицинские и другие учреждения, а также в поездках по России и за рубеж. Этот документ позволяет законным представителям передать полномочия временно, частично или полностью от одного лица другому. Документ должен соответствовать требованиям ст. 185 ГК РФ.Ситуации, при которых нужна доверенность на ребенка"Далеко не во всех правоотношениях участие несовершеннолетнего может быть реализовано им самостоятельно (например, в силу малолетнего возраста) или его законным представителем (например, из-за болезни или отсутствия). В таком случае может возникнуть необходимость привлечь человека, не являющегося законным представителем, а действующего на основании выданной доверенности", - комментирует Константин Бахтин, эксперт-юрист консалтинговой группы "Гебель и партнеры".Так, по словам эксперта, с точки зрения закона бабушка, дедушка или другой близкий родственник законными представителями не считаются и просто подтверждения родства с ребенком недостаточно, для совершения определенных действий им необходима оформленная доверенность.Когда ребенок просто едет куда-то по России не с родителем, а с близким родственником, доверенность не нужна. Сопровождающему достаточно иметь документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего - паспорт или свидетельство о рождении.Однако в отсутствие родителей могут возникнуть различные ситуации. Так, информированное согласие на осмотр врачом малолетнего ребенка, прививку или иное медицинское вмешательство может дать только родитель или законный представитель. Без их согласия оказывается только экстренная медицинская помощь, когда есть угроза жизни и здоровью.Также доверенность понадобится при заселении в гостиницу, для записи в образовательное учреждение и в некоторых случаях для обращения в правоохранительные органы.Это не значит, что доверенность нужна постоянно, но на случай длительного отсутствия родителей лишней она точно не будет. В непредвиденной ситуации такой документ позволит сэкономить время, деньги и силы на решение вопроса.Согласие родителейКонстантин Бахтин говорит, что доверенность от имени малолетнего ребенка, не достигшего 14 лет, выдает его законный представитель, поэтому согласие родителя подразумевается автоматически. "С 14 лет несовершеннолетние могут лично оформлять доверенности, но только в отношении тех полномочий, которые они вправе осуществлять самостоятельно, например, на совершение мелких бытовых сделок", - поясняет юрист.Правила составления доверенностиСпециально установленной формы для доверенности нет, поэтому она составляется с учетом общих требований гражданского законодательства. В частности, в ней должны быть обязательно указаны следующие сведения:Доверенность в обязательном порядке должна быть подписана доверителем.Образец доверенностиБланк можно скачать, распечатать и заполнить или написать доверенность от руки. Главное, чтобы документ был читаемый.Оформление доверенностиДля большинства случаев будет достаточно простой письменной формы доверенности, обратиться к нотариусу можно, но не обязательно. Нотариальное удостоверение, по словам эксперта, необходимо только в предусмотренных законом случаях, например, при заключении договора купли-продажи недвижимости, выезде за границу без сопровождения родителей.Куда обращатьсяДоверенность можно самостоятельно написать от руки или напечатать на компьютере - в таком случае никуда обращаться не нужно. По желанию можно пойти к юристу и попросить его оформить документы. Обращаться к нотариусу придется только для того, чтобы удостоверить доверенность, когда это необходимо.Необходимые документыДля того, чтобы составить доверенность в простой письменной форме, понадобятся только паспорта родителя и поверенного, а также документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего (в зависимости от возраста свидетельство о рождении или паспорт).В случае обращения к нотариусу необходимы:Срок действияДоверенность действует в течение указанного в ней срока. Если он не был определен, то согласно п.1 ст. 186 ГК РФ документ сохраняет юридическую силу в течение года со дня составления.Как отменить доверенность"Поскольку доверенность это всегда письменное уполномочие, отменить устно ее нельзя. Также недостаточно просто забрать оригинал доверенности назад. Поэтому при необходимости, во избежание споров и неоднозначных ситуаций, следует полностью отменить выданную доверенность", - говорит Константин Бахтин.Отзыв доверенности осуществляется в той же форме, в какой она и была выдана - в простой письменной или нотариальной.Может ли доверенность оформить один родительПо общему правилу доверенности от имени малолетних детей выдают их законные представители. Родитель вправе оформить доверенность только от своего имени, если он воспитывает ребенка самостоятельно и имеет статус одинокой матери или отца.Согласие второго родителя при оформлении доверенности на ребенка необходимо, чтобы ребенок мог покинуть страну самостоятельно или в сопровождении третьего лица. Исключения составляют случаи, когда один родитель:А также если имеется факт полной эмансипации ребенка, достигшего возраста 16 лет.Требуется предоставить документальное подтверждение состояния второго родителя.Важно учитывать и правовые нормы, действующие на территории государства, куда планирует въезжать ребенок. Так, в странах Шенгенской зоны на доверенности требуются подписи обоих родителей. Аналогичные правила въезда для детей действуют в Великобритании, Соединенных Штатах Америки, Канаде.Сколько стоит доверенностьВ случае самостоятельного составления доверенности в простой письменной форме платить ничего не придется. При обращении к нотариусу потребуется внести госпошлину, а при необходимости дополнительно заплатить за услуги правового и технического характера. Стоимость услуг варьируется в зависимости от региона и типа документа.ЗаконодательствоТребования в ст. 20 ФЗ № 114 "О порядке въезда/выезда из РФ" отражают необходимость оформлять письменное согласие на путешествие ребенка и заверять его нотариально в случае, если несовершеннолетний выезжает за границу без родителей.В пункте 30 Постановления Правительства РФ от 02.03.2005 № 111 указано, что не допускается проезд детей в возрасте до 10 лет в поездах дальнего следования без сопровождения взрослых, за исключением того, когда учащиеся пользуются железнодорожным транспортом для поездки общеобразовательные учреждения. Во избежание проблем с проводниками и полицией родителям стоит оформить доверенность, если ребенок едет с бабушкой, дедушкой или другими родственниками, знакомыми.Правила сопровождения несовершеннолетних пассажиров в авиаперелетах отражены в пункте 104 Приказа Минтранса России от 28.06.2007 № 82. По закону при заселении в гостиницу с ребенком до 14 лет также понадобится доверенность, т.к. регистрация малолетних детей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность сопровождающих лиц и их полномочия (п. 21 Правил, утв. Постановлением Правительства № 1085 от 09.10.2015).Советы экспертовЕсли ребенок без родителей выезжает за границу, то требуется обязательно оформить согласие у нотариуса. Доверенность или согласие на сопровождение также могут понадобиться в ряде случаев. Но каждая ситуация уникальна и ориентироваться прежде всего следует на требования организаций, где представляются интересы ребенка, и правила въезда в страну.
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россия, дети, шенгенская зона, великобритания, канада
Россия, Дети, Шенгенская зона, Великобритания, Канада

Доверенность на ребенка: в каких случаях нужна, как оформить

© iStock.com / Nadezhda1906Отец и дочь держатся за руку
Отец и дочь держатся за руку - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© iStock.com / Nadezhda1906
Отец и дочь держатся за руку
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Могут ли один из родителей, бабушка или другой родственник сопровождать несовершеннолетнего в поездке по России или за рубеж без доверенности на ребенка, в каких случаях обязательно ее оформление, как написать документ и нужно ли заверять у нотариуса, образец и советы юриста – в материале РИА Новости.

Доверенность на ребенка

Доверенность на ребенка может понадобиться для сопровождения несовершеннолетнего в общеобразовательные, медицинские и другие учреждения, а также в поездках по России и за рубеж. Этот документ позволяет законным представителям передать полномочия временно, частично или полностью от одного лица другому. Документ должен соответствовать требованиям ст. 185 ГК РФ.
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Ситуации, при которых нужна доверенность на ребенка

"Далеко не во всех правоотношениях участие несовершеннолетнего может быть реализовано им самостоятельно (например, в силу малолетнего возраста) или его законным представителем (например, из-за болезни или отсутствия). В таком случае может возникнуть необходимость привлечь человека, не являющегося законным представителем, а действующего на основании выданной доверенности", - комментирует Константин Бахтин, эксперт-юрист консалтинговой группы "Гебель и партнеры".
Так, по словам эксперта, с точки зрения закона бабушка, дедушка или другой близкий родственник законными представителями не считаются и просто подтверждения родства с ребенком недостаточно, для совершения определенных действий им необходима оформленная доверенность.
Когда ребенок просто едет куда-то по России не с родителем, а с близким родственником, доверенность не нужна. Сопровождающему достаточно иметь документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего - паспорт или свидетельство о рождении.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПассажиры в Международном аэропорту
Пассажиры в Международном аэропорту - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Пассажиры в Международном аэропорту
Однако в отсутствие родителей могут возникнуть различные ситуации. Так, информированное согласие на осмотр врачом малолетнего ребенка, прививку или иное медицинское вмешательство может дать только родитель или законный представитель. Без их согласия оказывается только экстренная медицинская помощь, когда есть угроза жизни и здоровью.
Также доверенность понадобится при заселении в гостиницу, для записи в образовательное учреждение и в некоторых случаях для обращения в правоохранительные органы.
Это не значит, что доверенность нужна постоянно, но на случай длительного отсутствия родителей лишней она точно не будет. В непредвиденной ситуации такой документ позволит сэкономить время, деньги и силы на решение вопроса.
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Согласие родителей

Константин Бахтин говорит, что доверенность от имени малолетнего ребенка, не достигшего 14 лет, выдает его законный представитель, поэтому согласие родителя подразумевается автоматически. "С 14 лет несовершеннолетние могут лично оформлять доверенности, но только в отношении тех полномочий, которые они вправе осуществлять самостоятельно, например, на совершение мелких бытовых сделок", - поясняет юрист.

Правила составления доверенности

© iStock.com / mapoЖенщина печатает на компьютере
Женщина печатает на компьютере - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© iStock.com / mapo
Женщина печатает на компьютере
Специально установленной формы для доверенности нет, поэтому она составляется с учетом общих требований гражданского законодательства. В частности, в ней должны быть обязательно указаны следующие сведения:
  • наименование документа - доверенность;
  • место совершения доверенности - город, село, иной населенный пункт;
  • дата совершения доверенности (число, месяц и год) - в случае отсутствия даты документ считается ничтожным и не имеет юридической силы;
  • паспортные данные родителей и доверенного лица;
  • данные ребенка;
  • конкретные действия, которые доверенное лицо может совершать в отношении несовершеннолетнего;
  • срок, на который выдана доверенность - если не указать, то будет считаться равным году.
Доверенность в обязательном порядке должна быть подписана доверителем.
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Образец доверенности

Бланк можно скачать, распечатать и заполнить или написать доверенность от руки. Главное, чтобы документ был читаемый.

Оформление доверенности

Для большинства случаев будет достаточно простой письменной формы доверенности, обратиться к нотариусу можно, но не обязательно. Нотариальное удостоверение, по словам эксперта, необходимо только в предусмотренных законом случаях, например, при заключении договора купли-продажи недвижимости, выезде за границу без сопровождения родителей.
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Куда обращаться

Доверенность можно самостоятельно написать от руки или напечатать на компьютере - в таком случае никуда обращаться не нужно. По желанию можно пойти к юристу и попросить его оформить документы. Обращаться к нотариусу придется только для того, чтобы удостоверить доверенность, когда это необходимо.

Необходимые документы

Для того, чтобы составить доверенность в простой письменной форме, понадобятся только паспорта родителя и поверенного, а также документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего (в зависимости от возраста свидетельство о рождении или паспорт).
© iStock.com / Alex SegreРебенок в поезде
Ребенок в поезде - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© iStock.com / Alex Segre
Ребенок в поезде
В случае обращения к нотариусу необходимы:
  • документы, удостоверяющие личность несовершеннолетнего гражданина и его законного представителя;
  • документы, подтверждающие статус представляемого и полномочия законного представителя, если несовершеннолетний не обладает гражданской дееспособностью.

Срок действия

Доверенность действует в течение указанного в ней срока. Если он не был определен, то согласно п.1 ст. 186 ГК РФ документ сохраняет юридическую силу в течение года со дня составления.
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Как отменить доверенность

"Поскольку доверенность это всегда письменное уполномочие, отменить устно ее нельзя. Также недостаточно просто забрать оригинал доверенности назад. Поэтому при необходимости, во избежание споров и неоднозначных ситуаций, следует полностью отменить выданную доверенность", - говорит Константин Бахтин.
Отзыв доверенности осуществляется в той же форме, в какой она и была выдана - в простой письменной или нотариальной.

Может ли доверенность оформить один родитель

По общему правилу доверенности от имени малолетних детей выдают их законные представители. Родитель вправе оформить доверенность только от своего имени, если он воспитывает ребенка самостоятельно и имеет статус одинокой матери или отца.
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Согласие второго родителя при оформлении доверенности на ребенка необходимо, чтобы ребенок мог покинуть страну самостоятельно или в сопровождении третьего лица. Исключения составляют случаи, когда один родитель:
  • скончался;
  • пропал без вести;
  • лишен родительских прав;
  • отбывает наказание в местах заключения.
А также если имеется факт полной эмансипации ребенка, достигшего возраста 16 лет.
Требуется предоставить документальное подтверждение состояния второго родителя.
Важно учитывать и правовые нормы, действующие на территории государства, куда планирует въезжать ребенок. Так, в странах Шенгенской зоны на доверенности требуются подписи обоих родителей. Аналогичные правила въезда для детей действуют в Великобритании, Соединенных Штатах Америки, Канаде.
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Сколько стоит доверенность

В случае самостоятельного составления доверенности в простой письменной форме платить ничего не придется. При обращении к нотариусу потребуется внести госпошлину, а при необходимости дополнительно заплатить за услуги правового и технического характера. Стоимость услуг варьируется в зависимости от региона и типа документа.

Законодательство

© iStock.com / Polina LebedМама и дочь собирают чемодан
Мама и дочь собирают чемодан - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© iStock.com / Polina Lebed
Мама и дочь собирают чемодан
Требования в ст. 20 ФЗ № 114 "О порядке въезда/выезда из РФ" отражают необходимость оформлять письменное согласие на путешествие ребенка и заверять его нотариально в случае, если несовершеннолетний выезжает за границу без родителей.
В пункте 30 Постановления Правительства РФ от 02.03.2005 № 111 указано, что не допускается проезд детей в возрасте до 10 лет в поездах дальнего следования без сопровождения взрослых, за исключением того, когда учащиеся пользуются железнодорожным транспортом для поездки общеобразовательные учреждения. Во избежание проблем с проводниками и полицией родителям стоит оформить доверенность, если ребенок едет с бабушкой, дедушкой или другими родственниками, знакомыми.
Правила сопровождения несовершеннолетних пассажиров в авиаперелетах отражены в пункте 104 Приказа Минтранса России от 28.06.2007 № 82. По закону при заселении в гостиницу с ребенком до 14 лет также понадобится доверенность, т.к. регистрация малолетних детей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность сопровождающих лиц и их полномочия (п. 21 Правил, утв. Постановлением Правительства № 1085 от 09.10.2015).
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Советы экспертов

Если ребенок без родителей выезжает за границу, то требуется обязательно оформить согласие у нотариуса. Доверенность или согласие на сопровождение также могут понадобиться в ряде случаев. Но каждая ситуация уникальна и ориентироваться прежде всего следует на требования организаций, где представляются интересы ребенка, и правила въезда в страну.
Образец доверенности на ребенка
Образец доверенности на ребенка - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Образец доверенности на ребенка
 
РоссияДетиШенгенская зонаВеликобританияКанада
 
 
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