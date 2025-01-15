https://ria.ru/20250115/dnr-1993808340.html

Американскому наемнику Криду, воевавшему за ВСУ, вынесли приговор

Американскому наемнику Криду, воевавшему за ВСУ, вынесли приговор - РИА Новости, 15.01.2025

Американскому наемнику Криду, воевавшему за ВСУ, вынесли приговор

Верховный суд ДНР заочно приговорил к 13 годам колонии строгого режима американского наемника Патрика Крида, воевавшего за ВСУ, сообщает Генпрокуратура РФ. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T11:35:00+03:00

2025-01-15T11:35:00+03:00

2025-01-15T12:19:00+03:00

украина

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

генеральная прокуратура рф

происшествия

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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 13 годам колонии строгого режима американского наемника Патрика Крида, воевавшего за ВСУ, сообщает Генпрокуратура РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 56-летнего гражданина Соединенных Штатов Америки Патрика Томаса Крида. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении. По информации ведомства, с марта 2022 по июнь 2023 года Крид прибыл на Украину и добровольно вступил в интернациональный легион обороны Украины в качестве наемника, после чего принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения. За это он получил более 1 миллиона рублей. Уточняется, что Крид – уроженец Пенсильвании, служил в подразделениях тактической разведки, нацгвардии, пехоте и десантных частях армии США, неоднократно направлялся в командировки в Центральную Америку и на Ближний Восток. "С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Крида к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.

https://ria.ru/20250114/dnr-1993682522.html

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Варвара Скокшина

украина, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, генеральная прокуратура рф, происшествия