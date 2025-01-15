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Американскому наемнику Криду, воевавшему за ВСУ, вынесли приговор - РИА Новости, 15.01.2025
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11:35 15.01.2025 (обновлено: 12:19 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/dnr-1993808340.html
Американскому наемнику Криду, воевавшему за ВСУ, вынесли приговор
Американскому наемнику Криду, воевавшему за ВСУ, вынесли приговор - РИА Новости, 15.01.2025
Американскому наемнику Криду, воевавшему за ВСУ, вынесли приговор
Верховный суд ДНР заочно приговорил к 13 годам колонии строгого режима американского наемника Патрика Крида, воевавшего за ВСУ, сообщает Генпрокуратура РФ. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T11:35:00+03:00
2025-01-15T12:19:00+03:00
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донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
генеральная прокуратура рф
происшествия
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 13 годам колонии строгого режима американского наемника Патрика Крида, воевавшего за ВСУ, сообщает Генпрокуратура РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 56-летнего гражданина Соединенных Штатов Америки Патрика Томаса Крида. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении. По информации ведомства, с марта 2022 по июнь 2023 года Крид прибыл на Украину и добровольно вступил в интернациональный легион обороны Украины в качестве наемника, после чего принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения. За это он получил более 1 миллиона рублей. Уточняется, что Крид – уроженец Пенсильвании, служил в подразделениях тактической разведки, нацгвардии, пехоте и десантных частях армии США, неоднократно направлялся в командировки в Центральную Америку и на Ближний Восток. "С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Крида к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.
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украина, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, генеральная прокуратура рф, происшествия
Украина, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
Американскому наемнику Криду, воевавшему за ВСУ, вынесли приговор

Суд ДНР заочно приговорил американского наемника Крида к 13 годам колонии

© Фото : Генпрокуратура России/TelegramПатрик Крид
Патрик Крид - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Фото : Генпрокуратура России/Telegram
Патрик Крид. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 13 годам колонии строгого режима американского наемника Патрика Крида, воевавшего за ВСУ, сообщает Генпрокуратура РФ.
«
"Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 56-летнего гражданина Соединенных Штатов Америки Патрика Томаса Крида. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, с марта 2022 по июнь 2023 года Крид прибыл на Украину и добровольно вступил в интернациональный легион обороны Украины в качестве наемника, после чего принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения. За это он получил более 1 миллиона рублей.
Уточняется, что Крид – уроженец Пенсильвании, служил в подразделениях тактической разведки, нацгвардии, пехоте и десантных частях армии США, неоднократно направлялся в командировки в Центральную Америку и на Ближний Восток.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Крида к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.
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УкраинаДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныГенеральная прокуратура РФПроисшествия
 
 
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